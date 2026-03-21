Ngỡ ngàng lời “tiên tri” trong lá thư 20 năm trước của cô bé mê đàn ở TPHCM

Lá thư từ 20 năm trước bất ngờ gây sốt

Trong lúc dọn dẹp lại đồ đạc của gia đình, anh Ngô Bảo Anh (TPHCM) tình cờ phát hiện một lá thư cũ được cất kỹ trong ngăn tủ đầu giường của mẹ anh. Tờ giấy đã nhuốm màu thời gian, nét mực đôi chỗ đã nhòe, nhưng những dòng chữ nguệch ngoạc vẫn còn nguyên vẹn:

“Ngoại có nhớ con không? Con nhớ ngoại lắm… Con giận cậu Bảo lắm vì cậu Bảo đi bơi được mà không thể xem con đánh đàn. Cậu Bảo coi thường con quá. Một ngày nào đó muốn xem thì phải tốn tiền mua vé”.

Người ký tên là Khanh - Nguyễn Mai Phương Khanh (SN 1997), cháu gái của anh Bảo Anh (tức cậu Bảo) - khi ấy chỉ khoảng 5-6 tuổi.

Lá thư được viết từ hơn 20 năm trước (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đọc lại những dòng chữ non nớt, anh Bảo Anh không khỏi bật cười trước sự giận dỗi rất trẻ con của cháu. Nhưng xen lẫn là cảm giác bồi hồi, bởi anh không ngờ bản thân trong quá khứ từng ảnh hưởng đến cảm xúc của cháu gái nhiều như thế.

Câu chuyện càng trở nên đặc biệt khi ở hiện tại - hơn 20 năm sau kể từ khi lá thư được viết - cô bé trong lá thư ngày nào đã trở thành giảng viên Nhạc viện TPHCM, hiện theo học Thạc sĩ Biểu diễn Piano tại Nhạc viện Sydney (Australia) với học bổng toàn phần. Lời “dọa dỗi” năm xưa - “muốn xem thì phải mua vé” - theo cách nào đó đã trở thành hiện thực.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Bảo Anh cho biết dù là cậu cháu, nhưng cả hai không cách nhau nhiều tuổi, lại sống gần nhà nên rất thân thiết.

“Hồi nhỏ Khanh nghịch lắm, nhưng nghe lời và chịu học nên giỏi cả đàn lẫn văn hóa. Có gì ngon cháu cũng chia cho tôi, còn xin tôi cái gì không được là dọa mách mẹ tôi (tức bà ngoại của Khanh)”, anh kể.

Anh cũng nhớ lại quãng thời gian cả hai từng cùng học nhạc, nhưng khi ấy mọi thứ chỉ dừng lại ở mức “học cho vui”, không ai nghĩ sẽ theo đuổi con đường chuyên nghiệp.

Anh Bảo Anh và cháu gái Phương Khanh thời thơ ấu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Khi Khanh mới 3 tuổi đã bắt đầu học đàn, được mấy tháng thì Khanh lười, sợ thầy la nên nghỉ. Không ai nghĩ sau này cháu lại thành nghệ sĩ dương cầm. Giờ muốn xem Khanh diễn, tôi không chỉ phải mua vé vào khán phòng, mà còn phải mua cả vé máy bay sang Australia nữa”, anh nói.

Sau khi anh Bảo Anh đăng tải hình ảnh lá thư lên mạng xã hội kèm dòng chia sẻ đầy tự hào về cháu gái, câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người thích thú trước sự trùng hợp thú vị, thậm chí gọi đó là một “tín hiệu của vũ trụ”.

Anh Bảo Anh cho biết thêm, lá thư đã được mẹ anh - bà ngoại của Khanh - cất giữ suốt hơn hai thập kỷ như một báu vật. Chỉ đến khi bà lâm bệnh nặng, gia đình dọn dẹp lại đồ đạc, ký ức này mới tình cờ được tìm thấy.

“Có thể với nhiều người đây chỉ là một mảnh giấy tập viết, nhưng với tôi, đó là ký ức. Những điều nhỏ bé như vậy đôi khi lại là thứ giữ cho tình cảm gia đình còn mãi. Nếu có giận nhau, nhìn lại chắc cũng không còn giận nữa”, anh bộc bạch.

Anh Bảo Anh và gia đình rất tự hào về Phương Khanh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh Bảo Anh cũng cho biết không chỉ anh mà cả gia đình, ai cũng tự hào về Phương Khanh. Đến đâu anh cũng khoe cháu anh là nghệ sĩ, giảng viên piano.

"Những buổi diễn quan trọng của Khanh, chúng tôi luôn cố gắng sắp xếp để đi xem, dù việc có được vé cũng không hề dễ dàng”, anh chia sẻ.

Từ cô bé “trốn học đàn” đến giảng viên piano

Chia sẻ với phóng viên Dân trí từ Australia xa xôi, Phương Khanh cho biết cô gần như không còn nhớ đến sự tồn tại của lá thư, cũng như những cảm xúc giận dỗi dành cho cậu Bảo năm nào. Chỉ khi nhìn thấy hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, cô mới thực sự bất ngờ và xúc động.

“Tôi gần như không nhớ gì về lá thư này. Nhìn lại, cảm giác như đó là một cô bé tinh nghịch nào đó, chứ không phải là mình”, Khanh nói.

Cô kể, ngày nhỏ, cô được gia đình dạy chữ sớm, nên rất thích viết thư và thường xuyên viết cho người thân. Khi ấy, mọi cảm xúc vui buồn hay giận dỗi của cô đều được bộc lộ một cách tự nhiên, không cần giấu giếm.

“Giờ nhìn lại thấy vừa thú vị, vừa có chút… ghen tị. Ngày nhỏ mình có thể viết ra hết mọi thứ, còn bây giờ thì phải học cách “gói ghém” cảm xúc lại nhiều hơn”, cô chia sẻ.

Phương Khanh có cơ hội học đàn từ rất sớm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ít ai biết rằng, cô bé từng “dọa bắt mua vé xem đàn” lại có quãng thời gian… né tránh việc học nhạc. Khanh bắt đầu làm quen với piano từ năm 3 tuổi trong những buổi “học ké” khi thầy đến dạy organ cho cậu. Nhưng vì ham chơi, cô từng giả vờ bệnh để không phải ngồi vào đàn.

Chỉ khi Khanh được nhận xét có năng khiếu, gia đình mới định hướng cho cô theo học nghiêm túc. Bước ngoặt đến vào năm Khanh 12 tuổi, khi cô chuyển sang học với một giáo viên mới để chuẩn bị thi vào Nhạc viện TPHCM.

Sự nghiêm khắc của cô giáo khi ấy từng khiến Khanh choáng váng. Có lần, khi cô lơ là trong luyện tập, cô giáo thẳng thắn nhận xét, khiến cô phải suy nghĩ rất nhiều.

“Trên đường về, tôi nghĩ nếu học không tới nơi tới chốn thì sau này sẽ dạy lại cho học trò điều gì. Từ đó, tôi bắt đầu nghiêm túc hơn với việc học đàn”, Khanh nhớ lại.

Từ một cô bé từng tìm cách trốn luyện tập, Khanh dần bước vào hành trình kỷ luật và bền bỉ. Có những đoạn nhạc phải luyện hàng giờ, thậm chí nhiều ngày để đạt được độ hoàn thiện. Cô cũng trải qua giai đoạn học song song hai trường đại học, kéo dài đến 6 năm - một hành trình không hề dễ dàng.

Khi câu chuyện lá thư được chia sẻ, nhiều bạn bè đùa rằng cô đã “tiên tri” thành công từ nhỏ. Với Phương Khanh, nếu có thể gọi đó là hiện thực hóa một lời tiên tri, thì hành trình ấy cũng không hề nhẹ nhàng. Bởi đó là một quãng thời gian dài nỗ lực, những lúc chông chênh và cả sự kiên định với con đường đã chọn.

“Có lẽ hành trình này cũng khá "chua cay" và tốn kém trước khi tôi gặt hái quả ngọt đó”, cô nửa đùa nửa thật.

Phương Khanh đang học cao học tại Australia (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Năm 2022, Khanh tốt nghiệp Nhạc viện TPHCM và được vinh danh trong chương trình “Vinh danh Thủ khoa” của thành phố. Hiện tại, cô tiếp tục học cao học tại Australia, đồng thời theo đuổi công việc biểu diễn và giảng dạy. Với Khanh, âm nhạc không chỉ là một nghề, mà còn là hành trình học cách sống và tìm niềm cảm hứng sống.

Nhìn lại lá thư cũ, cô không quên gửi lời cảm ơn đến gia đình - những người đã luôn lắng nghe, đồng hành và tạo điều kiện cho cô theo đuổi con đường này, kể cả khi đó chỉ là những dòng chữ non nớt, đầy giận hờn của một đứa trẻ.

Đặc biệt, cô nhắn gửi đến người cậu của mình: “Nếu được viết lại một lá thư sau hơn 20 năm, tôi sẽ không còn giận dỗi như ngày xưa nữa. Cảm ơn cậu Bảo, vì đã là một phần rất đẹp trong tuổi thơ của con”, Phương Khanh chia sẻ.