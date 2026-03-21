Cặp vợ chồng Hưng Yên mặc trang phục siêu nhân chụp ảnh cưới

Từ sở thích cá nhân đến bộ ảnh cưới độc đáo

“Bức ảnh cưới trong trang phục siêu nhân do tôi và vợ tự dựng chân máy chụp cách đây 7 năm”, anh Phan Ngọc Trung (trú tại xã Hồng Quang, Hưng Yên) chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Anh Trung cho biết, ý tưởng đặc biệt này bắt nguồn từ niềm đam mê siêu nhân từ thuở nhỏ. Anh từng rất thích xem các bộ phim siêu nhân và nhiều lần mơ ước được hóa thân thành thần tượng của mình. Tuy nhiên, khi đó còn nhỏ, không có điều kiện kinh tế nên sở thích đành tạm gác lại.

Bộ trang phục siêu nhân được vợ chồng anh Trung lựa chọn để chụp hình cưới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau này, khi đã đi làm và có thu nhập ổn định, trong một lần lướt các hội nhóm bán trang phục siêu nhân, anh tình cờ thấy một người thanh lý bộ siêu nhân Gao đỏ và quyết định “xuống tiền” để thỏa mãn đam mê.

“Đó là năm 2018, tôi mua bộ đồ đầu tiên với giá 8 triệu đồng. Có bộ đồ siêu nhân, tôi vui lắm, nhưng chỉ dám mặc trong nhà, chụp ảnh trước gương, không dám đăng lên mạng xã hội, thậm chí còn giấu cả người yêu”, anh Trung kể.

Niềm đam mê dần lớn hơn khi anh tiếp tục “tậu” thêm hai bộ siêu nhân trắng và siêu nhân bạc, mỗi bộ trị giá khoảng 13 triệu đồng. Tuy nhiên, việc mặc những bộ trang phục này không hề đơn giản.

“Đồ siêu nhân rất bó và nóng, mặc lâu khá khó chịu. Trước đây tôi mặc chưa đẹp nên sau đó phải tập gym để cơ thể cân đối hơn, khi lên đồ nhìn mới ổn”, anh chia sẻ.

Gia đình 4 người nhà anh Trung (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đến khi chuẩn bị kết hôn, anh Trung nảy ra ý tưởng “rủ vợ làm điều gì đó thật khác biệt” cho bộ ảnh cưới của mình.

“Lúc đầu vợ mình không thích lắm, nhưng mình thuyết phục mãi. Cuối cùng, hai vợ chồng quyết định dựng máy, tự chụp một bộ ảnh cưới theo phong cách siêu nhân để làm kỷ niệm”, anh Trung kể.

Theo anh Trung, anh là người trực tiếp hướng dẫn vợ tạo dáng theo các nhân vật siêu nhân trong phim. Cả hai mất khoảng một tiếng để thay trang phục, căn chỉnh máy, tạo dáng và hoàn thiện bức ảnh, sau đó mang đi in phóng to.

Khi đưa ảnh cưới về nhà, hai bên gia đình đều phản đối, cho rằng không phù hợp để treo trong đám cưới. Tuy nhiên, cặp đôi vẫn “lén” mang bức ảnh ra trưng bày tại rạp cưới.

“Bạn bè, người thân nhìn là nhận ra ngay nên thấy rất thú vị. Còn nhiều khách đến dự ban đầu không hiểu, thắc mắc vì sao lại treo ảnh siêu nhân. Khi biết đó là ảnh cưới, ai cũng bật cười”, anh Trung nhớ lại.

Chị Huyền vợ anh Trung trong trang phục siêu nhân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tưởng rằng bức ảnh cưới đặc biệt chỉ gây chú ý trong ngày cưới, nhưng bất ngờ nhiều năm sau lại “gây sốt” mạng xã hội. Nguyên nhân xuất phát từ một đoạn camera gia đình được anh đăng lên mạng xã hội, ghi lại cảnh anh Trung mặc trang phục siêu nhân Gao đỏ, rủ hai con gái diễn cảnh “giải cứu thế giới”. Chưa kịp thay đồ, cả ba bố con đã bị vợ phát hiện và “phạt”.

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhiều người tò mò khi nhìn thấy bức ảnh siêu nhân Gao trắng và Gao bạc được treo trong nhà, đặt câu hỏi liệu đó có phải là ảnh cưới hay không.

Nhận thấy sự quan tâm của cộng đồng mạng, anh Trung đã quay video chia sẻ lại câu chuyện phía sau bức ảnh đặc biệt này.

“Mình thấy mọi người quan tâm về bức ảnh nên quay lại để chia sẻ. Thực sự rất bất ngờ khi đăng lên lại thu hút hàng triệu lượt xem, gần 100.000 lượt thích”, anh nói.

Chi hàng chục triệu đồng cho trang phục siêu nhân

Hiện, vợ chồng anh Trung sở hữu 3 bộ trang phục siêu nhân hoàn chỉnh cùng 6 chiếc mũ. Trong đó, hai bộ mới có giá khoảng 13 triệu đồng mỗi bộ, một bộ cũ khoảng 8 triệu đồng, còn các mũ rời dao động khoảng 3 triệu đồng/chiếc. Tổng chi phí cho niềm đam mê này gần 50 triệu đồng.

Không chỉ dừng lại ở bộ ảnh cưới, vợ chồng anh còn thường xuyên quay các video đời thường trong trang phục siêu nhân, từ đi đón con đến tham gia sự kiện bạn bè. Những lần xuất hiện đặc biệt này luôn thu hút sự chú ý, đặc biệt là từ trẻ nhỏ.

Bộ sưu tập mũ siêu nhân của anh Trung (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Có lần con gái về khoe với bạn bố là siêu nhân nhưng không ai tin. Thế là con năn nỉ mình mặc đồ đi đón để chứng minh. Khi mình xuất hiện ở cổng trường, các cháu rất phấn khích”, anh kể.

Sự độc đáo này cũng khiến vợ chồng anh nhiều lần được bạn bè “đặt lịch”. Gần đây nhất khi bạn thân của anh Trung cưới vợ, họ đã nhờ hai vợ chồng mặc đồ siêu nhân xuất hiện trong đám cưới để tạo điểm nhấn.

Anh Trung thừa nhận, lần đầu mặc trang phục ra đường không tránh khỏi cảm giác ngại ngùng khi bộ đồ bó sát cơ thể. Nhưng nhờ có chiếc mũ che kín mặt, không ai nhận ra nên anh tự tin hơn.

Vợ chồng anh Trung mặc đồ siêu nhân đến tặng quà trong đám cưới bạn thân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không chỉ anh Trung, niềm yêu thích hóa trang còn lan sang hai con gái. “Mình thích siêu nhân, còn các con mỗi đứa một thần tượng. Bé lớn mê công chúa Elsa, bé nhỏ lại thích người nhện”, anh chia sẻ.

Hiện tại, ngoài vẫn duy trì công việc chính là kinh doanh, phân phối thiết bị điện, anh Trung kết hợp sáng tạo nội dung trên TikTok trong các trang phục siêu nhân. Việc quay video hay mặc trang phục siêu nhân chủ yếu được thực hiện vào thời gian rảnh và chủ yếu vào mùa đông để tránh nóng bức.

Chị Chu Khánh Huyền, vợ anh Trung chia sẻ, ngày đầu khi biết sở thích của chồng, chị có phần e ngại và không ủng hộ khi các bộ đồ siêu nhân có giá khá cao, lại không thường xuyên sử dụng. Tuy nhiên, sau này thấy chồng có đam mê quay video, xây dựng kênh cá nhân từ những bộ đồ siêu nhân, chị ủng hộ với yêu cầu phải kiếm được kinh tế từ các video trên mới được mua thêm bộ mới.

“Chồng mình muốn sưu tập đủ bộ 5 anh em siêu nhân, nhưng trang phục này khá tốn kém, nên chúng mình thống nhất chỉ được mua thêm để phục vụ công việc tạo ra thu nhập”, chị Huyền cho hay.