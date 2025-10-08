Cặp song sinh dính liền nổi tiếng thế giới kỷ niệm 1 năm ngày cưới

Trong bài đăng trên Instagram hôm 3/10, Carmen (25 tuổi) chia sẻ lại khoảnh khắc hạnh phúc trong ngày cưới của mình hồi năm 2024, đồng thời nhìn lại hành trình 5 năm bên nhau của cô và chồng.

"Năm năm bên nhau, một năm làm vợ anh. Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới, người bạn đời, người bạn thân nhất của em. Em rất mong chờ phần còn lại của cuộc đời chúng ta", cô viết, kèm ảnh trong lễ cưới chụp cùng chồng Daniel và chị gái song sinh Lupita.

Ngày 4/10, Daniel cũng đăng ảnh gia đình lên mạng xã hội, anh viết: "Một năm bên nhau và còn cả cuộc đời phía trước. Năm năm yêu nhau, mỗi mùa thu lại là một lần anh yêu em thêm nữa".

Bức ảnh Carmen trong lễ cưới cùng chồng Daniel và chị gái song sinh Lupita (Ảnh: People).

Cặp đôi gặp nhau qua ứng dụng hẹn hò vào năm 2020 và lặng lẽ tổ chức hôn lễ vào tháng 10/2024 tại cầu Lover's Leap (bang Connecticut, Mỹ).

Kể từ khi công khai mối quan hệ, Carmen và Daniel thường xuyên phải đối diện với những ánh nhìn tò mò của người lạ. Năm 2024, khi trả lời tạp chí People, Carmen từng thẳng thắn: "Tôi không hiểu vì sao người ta lại cần biết về cơ thể riêng tư của tôi để có thể nhìn nhận chúng tôi như con người".

Lupita cũng chia sẻ: "Tôi không thích bị hỏi rằng liệu tôi có yêu Daniel không. Tôi yêu anh ấy như một người anh trai, chỉ vậy thôi".

Daniel (28 tuổi) cũng không ngần ngại nói rõ: "Mọi người ám ảnh về chuyện tình dục, nhưng thực ra, đó không phải việc của bất kỳ ai".

Hai chị em song sinh sống khỏe mạnh đến nay (Ảnh: People).

Carmen và Lupita sinh ra ở Mexico, dính liền phần thân dưới. Cả hai từng bị tiên lượng xấu nhưng vẫn có thể sống khỏe mạnh đến ngày nay.

Mỗi người có tim, phổi và dạ dày riêng, nhưng họ chung khung chậu và hệ sinh sản. Mỗi người có hai tay và một chân. Gia đình họ chuyển đến Mỹ sống khi hai chị em còn rất nhỏ.

Năm 2023, Carmen chia sẻ rằng cô không che giấu việc mình là người song sinh dính liền khi sử dụng ứng dụng hẹn hò. Tuy vậy, cô từng nhận được nhiều tin nhắn từ những người có sở thích kỳ lạ.

"Ngay từ đầu, tôi biết Daniel khác với số còn lại, vì anh ấy không hỏi về tình trạng của tôi. Tôi vốn bị chứng lo âu xã hội và thường hủy hẹn vào phút chót. Nhưng hôm đó, tôi cảm thấy bình tĩnh trên đường đến gặp anh", cô nói.

Lupita chính là người khuyến khích em gái mở lòng: "Em ấy chọn đàn ông không giỏi lắm, nên tôi bảo người đó có vẻ hiền lành đấy, nên chọn anh ta đi".

Carmen và chồng đã có 5 năm bên nhau (Ảnh: People).

Carmen kể lại, điều khiến cô ấn tượng với Daniel trong lần đầu tiên gặp mặt không phải ngoại hình hay lời tán tỉnh, mà là cách anh hỏi về chú chó của cô. "Thực ra, chính vì câu hỏi đó mà tôi có cảm tình với anh ấy", cô bật cười.

Trong khi đó, với Daniel, anh cảm nhận có sự kết nối rất rõ ràng. Anh nhận xét Carmen là người chân thành, hài hước.

"Và nhìn cô ấy xem, thật đáng yêu. Tôi yêu vợ mình. Chúng tôi còn có chung tình yêu với động vật nữa", anh bày tỏ.