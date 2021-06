An Giang: Đàn bà, học sinh… dũng cảm xông pha bắt cướp

Dân trí Thời gian gần đây, tại An Giang xuất hiện nhiều tấm gương quần chúng nhân dân dũng cảm bắt trộm cướp, giao công an xử lý. Trong số đó, có phụ nữ ,học sinh cùng tham gia.

Thời gian qua, công an tỉnh An Giang đã khen thưởng nhiều người dân ở địa phương bởi họ đã dũng cảm, mưu trí bắt nhiều tên trộm, cướp, giao công an xử lý.

Điển hình như câu chuyện em Lý Hải Yến (đang học tại trường THCS Nguyễn Huệ, phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên), khi nghe tiếng tri hô: "cướp"; Hải Yến băng qua đường và kịp thời khống chế một nghi phạm trong vụ giật túi xách xảy ra vào 26/3, trên địa bàn TP Long Xuyên.

Em Lý Hải Yến kể lại sự việc băng qua đường khống chế tên trộm trong vụ cướp giật túi xách xảy ra hôm 18/3 trên địa bàn TP Long Xuyên.

Hải Yến kể: "Hôm đó trên đường cháu đi học về, cháu nghe tiếng tri hô: "cướp, cướp" ở bên kia đường. Lúc này, cháu liền băng sang đường và đuổi theo một phụ nữ. Cháu kịp thời khống chế đối tượng, lấy tài sản giao cho bị hại".

Hải Yến cho biết, khi thực hiện hành động bắt nghi phạm trong vụ cướp giật nêu trên, lúc đó em không suy nghĩ được nhiều, vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Lý do Hải Yến có phần tự tin rượt bắt đối tượng là vì trước đó em có học chút võ thuật phòng thân.

Hành động dũng cảm của Hải Yến và anh thợ hàn đã được Giám đốc Công an tỉnh An Giang khen thưởng đột xuất.

Khi Hải Yến đang khống chế Phạm Thị Ngọc Minh (sinh năm 1997) thì anh thợ hàn bắt đối tượng Ngô Hoàng Phi (sinh năm 1990) là chồng của Minh.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận vì cần tiền tiêu xài nên vợ chồng Phi lên kế hoạch giật túi xách của người đi đường. Nhưng không may, vừa ra tay đã bị Hải Yến và anh thợ hàn bắt giữ.

Sau câu chuyện Hải Yến và anh thợ hàn sắt bắt cướp thì đầu tháng 4/ 2021 hai chị em Neáng Kim Sone và Neáng Chếk dũng cảm bắt tên cướp có hung khí trong tay xảy ra trên địa bàn huyện Tri Tôn làm nhiều người dân địa phương cảm phục.

Vào thời điểm 15h40, ngày 6/4, trong lúc bà Trần Thị Bạch Yến (sinh năm 1955, trú tại ấp Phnôm Pi, xã Châu Lăng) đang nằm ngủ trên võng trước nhà, bất ngờ bị Trần Thị Loan (sinh năm 1985) đến giật sợi dây chuyền vàng 18k mà bà Yến đeo trên cổ.

Hành động dũng cảm bắt đối tượng cướp giật tài sản của chị Sone và chị Chếk được Công an tỉnh An Giang khen thưởng.

Bà Yến tỉnh giấc, kịp thời nắm giữ tay Loan. Trong lúc giằng co, Loan lấy 1 cây dao Thái Lan trong túi tấn công bà Yến làm bà bị thương ở vùng cổ. Quá hoảng sợ, bà Yến buông đối tượng ra và tri hô: "cướp, cướp".

Lúc này, chị Neáng Kim Sone và Neáng Chếk nghe tiếng tri hô của bà Yến, liền chạy tới đuổi bắt Loan, thu giữ sợi dây chuyền mà Loan vừa cướp được. Ngay sau đó, chị Sone và chị Chếk dẫn giải Loan giao cho công an xã Châu Lăng.

Hành động dũng cảm bắt đối tượng cướp giật tài sản của chị Sone và chị Chếk được lãnh đạo địa phương và công an tỉnh An Giang khen thưởng ngay sau đó.

Hay mới đây là vụ bắt trộm của 2 anh em ruột Nguyễn Văn Nghí (SN 1972) và Nguyễn Văn Nhận (SN 1980, cùng trú tại ấp Hòa Bình, xã Kiến An, huyện Chợ Mới).

Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao giấy khen đột xuất của Công an tỉnh và phần quà 4 triệu đồng đến anh Nghí và anh Nhận.

Anh Nghí kể, khoảng 20h ngày 10/5, khi anh phát hiện một đối tượng đang trộm cây mai cảnh của nhà hàng xóm và chuẩn bị tẩu thoát. Ngay lập tức anh Nghí tri hô và cùng người em đuổi theo và bắt giữ tên trộm.

Trước sự dũng cảm của anh Nghí và anh Nhận, ngày 1/6, Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao giấy khen đột xuất của Công an tỉnh và phần quà 4 triệu đồng thưởng hai công dân này.

Thượng tá Đặng Văn Thinh, Phó Trưởng Công an thành phố Long Xuyên, An Giang cho biết: "Trong quá trình tham gia phòng chống tội phạm, cũng như phòng ngừa tội phạm, chúng tôi rất mong người dân, nếu phát hiện tội phạm thì nhanh chóng báo ngay cho lực lượng công an gần nhất để có sự hỗ trợ, phối hợp để truy xét điều tra, cũng như đảm bảo hơn cho sự an toàn về tính mạng của bản thân".

Nguyễn Hành - Phúc Trang