Ấn Độ: Thang máy đột ngột vọt lên, người đàn ông bị ngã đập đầu suýt chết

Một người đàn ông suýt bị nghiền nát sau sự cố trong thang máy tại khu chung cư ở thành phố Valsad (Ấn Độ).

Tai nạn xảy ra vào ngày 4/3 tại khu nhà ở của Gujarat Housing Board. Hình ảnh được camera an ninh ghi lại cho thấy, người đàn ông có tên Vatsalbhai Pancha đang sử dụng thang máy để trở về căn hộ trong chung cư.

Người đàn ông chưa kịp bước ra khỏi thang máy, cabin đã lao vụt lên trên (Ảnh cắt từ màn hình).

Ông đặt 2 tay lên 2 bên cửa thang như một thói quen. Tuy nhiên có thể chính điều này đã giúp cứu mạng ông. Khi thang máy dừng đúng tầng, ông Pancha vừa kịp bước một chân ra ngoài, cabin bất ngờ lao vọt lên dù cửa thang máy chưa hề đóng kín.

Cú chuyển động đột ngột khiến đầu ông đập mạnh vào trần thang máy, hất nạn nhân ngã bật ra ngoài. Nhờ vậy, ông rơi xuống sàn hành lang thay vì bị kẹt lại trong thang máy - tình huống có thể khiến nạn nhân bị cắt đôi cơ thể.

Hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy, thang máy lao lên nhanh đến mức cửa còn chưa kịp đóng lại.

Thang máy đột ngột lao lên khiến người đàn ông bị ngã đập đầu suýt chết (Nguồn video: The Sun).

Theo thông tin ban đầu, sự cố nguy hiểm này được cho là do trục trặc hệ thống điện. Sau sự cố suýt mất mạng, ông Pancha được chẩn đoán bị chấn thương nội tạng.

Nhiều cư dân sống trong tòa nhà 14 tầng cho biết, họ nghe thấy tiếng động lớn khi thang máy gặp trục trặc.

Những người hàng xóm tò mò đi kiểm tra nguồn phát ra âm thanh kỳ lạ thì phát hiện ông Pancha nằm gục gần khu thang máy. Họ lập tức chạy tới hỗ trợ.

Ông Himati Roy, chủ tịch tòa nhà Sabarmati cho biết, các kỹ thuật viên thang máy vừa sửa một số lỗi nhỏ như đèn và quạt chỉ vài ngày trước khi tai nạn xảy ra.

Đại diện ban quản lý tòa nhà khẳng định, họ chưa từng nhận được khiếu nại nghiêm trọng nào liên quan tới thang máy trước sự cố hôm 4/3.

Những sự cố tai nạn liên quan tới thang máy từng xảy ra tại các khu chung cư trên thế giới. Trong đó có sự vụ nghiêm trọng tới mức tử vong.

Đó là vụ tai nạn xảy ra vào tháng 9/2025 tại một tòa nhà 11 tầng ở quận Altaylilar, thành phố Tarsus, tỉnh Mersin (Thổ Nhĩ Kỳ).

Chân dung người vợ bị thiệt mạng vì thang máy rơi tự do (Ảnh: Mail).

Nạn nhân là chị Pelin Yasot Kiyga. Giống như mọi ngày, chị Pelin rời khỏi căn hộ của mình và nhấn nút thang máy xuống dưới để đi làm.

Tuy nhiên thang máy bất ngờ bị kẹt lại. Anh Gokhan Kiyga, 34 tuổi, chồng chị Pelin, cố gắng cạy cửa thang máy từ bên ngoài để cứu vợ. Anh vừa gọi điện cầu cứu, vừa nỗ lực nhấn nút điều khiển trong tuyệt vọng.

Không lâu sau, thang máy tiếp tục rơi tự do xuống dưới, kéo theo cả hệ thống đối trọng. Trong lúc cố gắng cứu vợ, anh Gokhan bị thương ở chân. Một khoảnh khắc đau lòng cho thấy, anh ôm đầu gục xuống. Bỏ mặc cái chân bị đau, người đàn ông chạy vội xuống cầu thang khi nhận ra điều tồi tệ đã xảy ra với vợ mình.

Chỉ vài phút sau, lực lượng cứu hộ và cảnh sát có mặt tại hiện trường. Chị Pelin được kéo ra khỏi thang máy trong tình trạng còn thoi thóp và lập tức chuyển đến bệnh viện.

Tuy nhiên các bác sĩ nhận định vết thương của nạn nhân quá nặng, không thể cứu sống. Người mẹ trẻ qua đời, để lại một đứa con nhỏ.

Đáng nói ở chỗ, thang máy gặp sự cố nhưng không hề có dấu hiệu cảnh báo khiến người dân vẫn sử dụng.