Ấn Độ: Bác sĩ nội trú lao vào đánh bệnh nhân sau khi bị phàn nàn thái độ

Theo tờ Hindustan Times, chính quyền bang Himachal Pradesh ngày 22/12 đã đình chỉ công tác bác sĩ Raghav Narula (31 tuổi) - bác sĩ nội trú cao cấp chuyên ngành hô hấp - sau khi xuất hiện video cho thấy ông này liên tục đánh một bệnh nhân ngay trên giường bệnh.

Giám đốc y khoa, ông Rahul Rao, xác nhận bác sĩ Narula đã bị đình chỉ và được điều chuyển về Cục Đào tạo Y khoa để trình diện. Đồng thời, một ủy ban điều tra cấp cao đã được thành lập nhằm làm rõ vụ việc, với cam kết điều tra “công bằng, minh bạch và không bao che”.

Nạn nhân là anh Arjun Pawar (36 tuổi), người vừa trải qua thủ thuật nội soi phế quản tại bệnh viện. Anh Pawar cho biết, anh bị bác sĩ đánh sau khi phản đối cách nói chuyện thô lỗ.

Bác sĩ ở Ấn Độ bị đình chỉ công tác vì hành hung bệnh nhân (Video: International Relations).

Anh chia sẻ, mâu thuẫn bắt nguồn từ việc bác sĩ xưng hô bằng đại từ “tu” - cách gọi thân mật trong tiếng Hindi mà anh cho là thiếu tôn trọng.

“Sau thủ thuật, tôi đang nghỉ ngơi trên giường bệnh trống. Khi bác sĩ bước vào, ông ấy hỏi về hồ sơ y tế của tôi với thái độ thô lỗ. Tôi phản đối cách nói chuyện đó thì ông ấy bắt đầu đánh tôi”, Pawar kể lại.

Sau khi nhận được đơn trình báo, cảnh sát Shimla đã tiến hành điều tra theo quy định pháp luật.

Đoạn video do người nhà bệnh nhân quay lại cho thấy bác sĩ liên tiếp tung nhiều cú đấm vào bệnh nhân đang nằm trên giường, trong khi một nhân viên khác giữ chân nạn nhân. Vụ việc đã khiến dư luận Ấn Độ phản ứng dữ dội.

Trong khi đó, bác sĩ Narula phủ nhận cáo buộc, cho rằng bệnh nhân đã có hành vi xúc phạm trước và anh chỉ hành động để tự vệ. Anh khẳng định đoạn video lan truyền chỉ phản ánh một phần rất ngắn của sự việc.