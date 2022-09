Ám ảnh những nữ "ninja" bịt mặt tạt đầu, đánh võng trên đường phố

Giật mình mỗi khi ra đường gặp "ninja"

Đang dừng xe máy chờ đèn đỏ, Ngọc Hà (27 tuổi, ở Hải Phòng, tên nhân vật đã thay đổi) bị một xe máy khác từ phía sau tạt đầu.

Để tránh vạt áo vướng vào bánh xe, người phụ nữ trung niên, trong bộ trang phục chống nắng kín mít từ đầu đến chân, vội dùng tay đẩy mạnh đầu xe của Hà khiến cô ngã xuống đường, bị thương ở chân.

Chưa kịp bình tĩnh, Hà bị mắng xối xả: "Mày đi đứng thế à, mắt mũi để đâu?".

Nói xong, người phụ nữ phóng xe đi mất, để lại cho Hà một nỗi ám ảnh về những "ninja lead" hay "ninja đường phố" - biệt danh dùng để chỉ những người mặc áo chống nắng toàn thân, đeo khẩu trang và che kín mặt mỗi khi ra đường.

"Từ đó, hễ gặp 'ninja' là tôi giật mình, vội tránh xa", cô gái trẻ nói.

Nhiều người ra đường trùm kín mít từ đầu đến chân, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông (Ảnh: Toàn Vũ)

Theo Hà, thời trang chống nắng của phụ nữ cải tiến nhiều năm qua, từ đơn giản đến... cồng kềnh. Xu hướng hiện tại là những mẫu áo dài đến gót chân, xẻ dọc tiện đi lại, hoặc loại váy quây, đều bằng chất liệu vải mềm, nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

"Tôi không hiểu sao nhiều chị em trùm kín nhiều lớp áo, khẩu trang, găng tay, kính râm… khiến ngộp thở, khó điều khiển phương tiện, lại không mang hiệu quả chống nắng tốt nhất", Hà nói mỗi khi ra đường, để tránh nắng, cô chỉ khoác thêm một chiếc áo mỏng, không nhất thiết ăn mặc thái quá như trào lưu hiện nay.

Chị Thu Thủy, 35 tuổi, Hà Nội, nói trước đây mỗi ngày vượt 10km từ nhà đến văn phòng, cũng thường mặc váy quây, đeo găng tay, khẩu trang trùm kín.

Một lần, chiếc váy quây vô tình vướng nhẹ vào bánh xe khiến tay lái loạng choạng, suýt ngã. Thời điểm đó, xung quanh nhiều phương tiện, chị hoảng loạn, cố trấn tĩnh bản thân.

Về sau, nữ nhân viên công sở tối giản trang phục chống nắng bằng quần dài, áo khoác, quan trọng nhất là mũ bảo hiểm đạt chuẩn, ôm đầu và có kính chắn.

"Nhu cầu che nắng, bảo vệ cơ thể là không sai, nhưng chúng ta phải chú ý đến an toàn của bản thân và những người khác khi tham gia giao thông", chị Thủy nói.

Những năm gần đây, xu hướng áo chống nắng vạt dài được phái nữ yêu thích và lựa chọn (Ảnh: Toàn Vũ)

Anh Tuấn Anh, 40 tuổi, Hà Nội, nhớ mãi lần "chạm trán" ninja đường phố vào một buổi tối cách đây 2 tháng.

"Dù đã 20h, nhưng người phụ nữ trùm kín từ đầu đến chân, nói sợ… bụi bẩn ảnh hưởng đến làn da", anh Tuấn Anh ngán ngẩm, nhắc lại những lần các "ninja" xi nhan bên trái nhưng rẽ phải, dừng xe giữa đường "buôn" điện thoại, "phóng như bay" trên cao tốc, tạt ngang đường bất chấp,…

Nhiều vụ tai nạn do mặc áo chống nắng vướng víu ra đường

Thiếu tá Trần Quang Chinh, Đội phó Đội CSGT số 6, Công an TP. Hà Nội cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã xử lý 6 vụ tai nạn giao thông do thiếu tầm nhìn quan sát. Đặc biệt, mấy tháng trở lại, nhiều chị em phụ nữ gặp nạn trên đường do mặc váy, áo chống nắng.

Gần đây nhất, hôm 4/7, trên đường Lê Quang Đạo, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, đội 6 ghi nhận một phụ nữ ngã xuống đường do áo chống nắng bị cuốn vào bánh lái. Đúng lúc ấy, một xe máy khác từ phía sau lao tới, chèn lên người phụ nữ, may mắn chỉ bị xây xát nhẹ.

"Chiếc xe máy phía sau giảm được tốc độ, kịp thời rà phanh, nên không gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Nhưng nếu trong hoàn cảnh đó, xe ô tô hay xe tải lao đến, sẽ không thể lường trước được hậu quả", Thiếu tá Chinh cho biết.

Người phụ nữ ngã nhào do vướng áo chống nắng, bị xe máy phía sau chèn qua người (Ảnh cắt từ clip)

Theo ông Chinh, người tham gia giao thông mặc những bộ quần áo quá kín, rườm rà, sẽ bị hạn chế tầm nhìn. Nếu không may vạt áo bị vướng vào bánh xe, nhiều người lúng túng lấy tay gạt hoặc chủ quan cúi người kéo lại váy, dẫn đến việc mất lái và ngã xuống đường.

Ông Chinh cho biết, thực tế trên các địa bàn khác, đã từng xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm thiệt hại tính mạng liên quan đến áo chống nắng, là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả, không riêng phái nữ.

Tháng 6/2021, một cô gái 23 tuổi ở Đà Nẵng ngồi sau xe máy Exciter, bất ngờ áo nắng bị cuốn vào xích xe phía dưới. Hai người ngã nhào, tay cô gái bị gãy gập, kẹt vào bánh xe, chiếc áo chống nắng rách nát. Nạn nhân liên tục la hét đau đớn và cầu cứu.

Đội Cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát PCCC Đà Nẵng đã điều lực lượng đến hiện trường ứng cứu. Các chiến sĩ phải cắt xích xe máy, tận dụng đồ nghề của một tiệm sửa xe gần đó đến mở bánh xe, đưa cô gái ra ngoài.

Trước đó, một phụ nữ khác ở Hà Nội cũng bị gập gãy cổ chân do áo chống nắng bị cuốn vào bánh xe, khi đang lưu thông trên địa bàn phường Tương Mai, quận Hoàng Mai.

Chính quyền địa phương cho biết, người phụ nữ sau đó tự nhận trách nhiệm do chủ quan khi mặc áo chống nắng dẫn đến tai nạn.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân mặc gọn nhẹ, thoải mái mỗi khi tham gia giao thông (Ảnh: Toàn Vũ)

Đội phó Đội CSGT số 6, Công an TP. Hà Nội khuyến cáo người tham gia thông nên chọn trang phục thoải mái, gọn nhẹ, đảm bảo tầm nhìn và độ quan sát giúp ứng phó kịp thời trong các tình huống khẩn cấp.

"Trên những tuyến quốc lộ nơi nhiều xe tải, xe siêu trường siêu trọng lưu thông, lực hút gầm xe lớn, chỉ cần sơ sẩy, không vững tay lái, hay vướng áo nắng, sẽ dẫn đến nhiều tai nạn thảm khốc.

Người tham gia giao thông nên đi sát bên phải, đảm bảo tầm nhìn, quan sát tốt. Nếu gặp sự cố, phải đánh lái về bên phải, tránh ngã giữa lòng đường hoặc bên phía xe", Thiếu tá Trần Quang Chinh khuyến cáo.