Ai Cập: Chú rể đột tử khi đang mải nhảy múa cùng cô dâu trong ngày cưới

Khoảnh khắc bi thương xảy ra tại một đám cưới ở tỉnh Aswan (Ai Cập) hôm 26/9 khi chú rể đột ngột ngã gục và qua đời ngay trong vòng tay cô dâu, biến ngày hạnh phúc nhất thành bi kịch.

Cô dâu và chú rể hạnh phúc trong ngày cưới trước khi bi kịch xảy ra (Ảnh: Mirror).

Đoạn video được các vị khách ghi lại cho thấy, chú rể Ashraf Abu Hakam đang nắm tay cô dâu nhảy múa trước khi sự cố ập đến. Trước lúc ngã xuống, anh còn vung cây gậy Saidi vốn là đạo cụ trong điệu nhảy dân gian Ai Cập thường xuất hiện trong các lễ cưới. Cô dâu cũng cầm cây gậy đồng bộ.

Không khí tưng bừng của buổi tiệc nhanh chóng biến thành hỗn loạn khi chú rể Ashraf đột nhiên đổ gục xuống sàn. Hình ảnh trong video cho thấy, chú rể nằm ngửa trên mặt đất. Xung quanh đó, nhiều khách mời hốt hoảng vội chạy tới hỗ trợ. Tiếng nhạc và tiếng cười bị thay thế bằng những tiếng la hét thất thanh.

Chú rể đột tử khi đang mải nhảy múa cùng cô dâu trong ngày cưới (Video: Mirror).

Dù được cứu chữa, chú rể Ashraf vẫn không qua khỏi. Các bác sĩ sau đó xác nhận, nguyên nhân tử vong là do nạn nhân bất ngờ lên cơn nhồi máu cơ tim.

Trước thông tin này, nhiều bạn bè của chú rể tỏ ra ngỡ ngàng và gửi lời chia buồn. Họ cho biết, anh Ashraf vốn là người tràn đầy sức sống. Anh cũng rất háo hức khi chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân.

Nhiều người thân và bạn bè đôi bên chưa hết bàng hoàng vì chỉ một ngày trước đó, họ còn dự lễ đính hôn của cặp đôi.

Cái chết đột ngột của chú rể Ashraf khiến dư luận Ai Cập bàng hoàng. Một bi kịch tương tự cũng xảy ra gần đây.

Ngày 13/9, Adna Rovčanin-Omerbegovic (26 tuổi), nữ y tá kiêm người mẫu có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội tại Bosnia, cũng qua đời sau khi ngã bệnh ngay trong tiệc cưới.

Chỉ vài giờ sau khi làm lễ thành hôn, Adna bất ngờ trở nặng và được đưa vào bệnh viện. Trong quá trình điều trị, cô rơi vào trạng thái hôn mê sâu và trút hơi thở cuối cùng sau hai ngày.

Được biết, Adna vốn là gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội. Cô cũng là chủ một tiệm làm đẹp ở Sarajevo. Sự ra đi của cô gây chấn động dư luận, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.

“Hôm qua còn vui vẻ bên nhau, hôm nay đã tiễn đưa em. Yên nghỉ nhé, Adna thân yêu”, một bạn của cô để lại lời nhắn.