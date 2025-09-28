Cô gái Mỹ ngủ ở sàn nhà vệ sinh để tiết kiệm tiền thuê phòng gây tranh cãi

Ryley Goles, 23 tuổi, đáp xuống sân bay quốc tế Nikola Tesla ở Belgrade (Serbia) khoảng 2h ngày 3/9. Cô dự kiến chuyến đi kéo dài 3 ngày khám phá đất nước này. Vừa hạ cánh, cô gái đến từ Chicago (Mỹ) quyết định “không cần thiết” phải chi tiền cho nhà trọ.

Dạo quanh sân bay một vòng, vị khách Tây thấy tất cả băng ghế trong sân bay đều đã kín chỗ. Trong khi đó, buồng nhà vệ sinh công cộng có vẻ an toàn hơn bởi có khóa cửa.

Bước vào nhà vệ sinh ở sân bay, nữ cử nhân ngành Tâm lý quyết định sẽ chợp mắt vài tiếng ngay ở bồn cầu để chờ trời sáng. Sau đó, cô sẽ đi xe buýt vào trung tâm thành phố để tham quan.

Cô gái ngủ luôn trong nhà vệ sinh ở sân bay để tiết kiệm tiền thuê trọ (Ảnh: MNS).

Đoạn video ghi lại cảnh Ryley phủ kín người bằng quần áo để tránh da tiếp xúc trực tiếp với sàn nhà vệ sinh gây nhiều tranh cãi. Sau khi chia sẻ trải nghiệm lên trang cá nhân, video lập tức vấp phải các ý kiến trái chiều. Thậm chí, có người chê cách làm này bẩn và đáng sợ.

Ryley thừa nhận, trải nghiệm ngủ trong nhà vệ sinh của cô không hề dễ chịu. Cô bị đánh thức bởi một vị khách gặp vấn đề tiêu hóa khi vào phòng vệ sinh bên cạnh.

Mùi và âm thanh ở phòng bên khiến cô nhăn mặt. Tuy nhiên cô gái khẳng định bản thân không hối hận với quyết định tiết kiệm tiền ở trọ. Cô thừa nhận, nếu không giỏi chịu đựng thì không nên làm theo.

“Lúc đó, thuê trọ không phải là lựa chọn tối ưu. Tôi định ở lại sân bay đến hôm sau và hoàn toàn có thể ngủ ở khu vực chính của sân bay nhưng các ghế đều kín chỗ.

Mẹ tôi gợi ý vào buồng vệ sinh vì có khóa. Buồng khá ổn, khe cửa thấp nên không ai có thể thò tay vào. Điều này giúp tôi thấy an toàn dù mọi thứ không sạch sẽ lắm”, Ryley kể.

Để nằm bên cạnh bồn cầu, cô gái chấp nhận hy sinh vài chiếc áo phông. Cô đặt một cái lót bên dưới sàn còn một cái đắp lên người.

Tiếp đó, cô mặc áo dài tay, quần dài, kê hai chiếc túi nhỏ làm gối giúp da không phải tiếp xúc trực tiếp với sàn nhà vệ sinh. Sau khi chợp mắt được một lúc, cô bị người dọn vệ sinh phát hiện ra nên đã gõ cửa để đánh thức.

Cô gái cho biết lần sau sẽ chọn ngủ ở ghế tại sân bay thay vì nhà vệ sinh (Ảnh: Mirror).

Câu chuyện của Ryley gây bàn tán xôn xao, trở thành chủ đề được cộng đồng mê phượt bàn luận sôi nổi. Nhiều người cho biết, họ chấp nhận ở nhà chứ không chọn cách "hành xác" bản thân.

Trước đó, Cai Zhishan, một cô gái người Trung Quốc, cũng từng tiết lộ trong chuyến đi vào tháng 5/2023, cô tìm mọi cách chi tiêu dè sẻn như ngủ đêm trên tàu xe để đỡ khoản thuê phòng trọ hay thậm chí vào nhà vệ sinh công cộng để chợp mắt.

Cô gái thừa nhận, kiểu đi chơi tiết kiệm như thế khá mệt mỏi nhưng vì không có tiền nên phải tính cách kiểm soát từng đồng. Tổng kết sau 9 ngày đi khắp tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc), cô gái tiêu tốn khoảng 362 USD (9,5 triệu đồng).

Trên nhiều trang mạng xã hội của nước này, từ khóa "đi chơi hành xác" trở nên thịnh hành. Xu hướng này tập trung vào nhóm khách không có nhiều điều kiện chi tiêu nhưng vẫn muốn đi chơi. Họ lập kế hoạch đến được nhiều nơi nhất có thể, nhưng cắt giảm các chi phí không cần thiết, thậm chí nhu cầu cơ bản như ăn ngủ cũng bị hạn chế tối đa.