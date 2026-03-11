4 đứa trẻ nằm giữa đường giả làm gờ giảm tốc, tài xế Trung Quốc phanh gấp

Vụ việc đang gây xôn xao dư luận Trung Quốc những ngày qua, được hàng loạt các kênh truyền thông đăng tải vào ngày 10/3.

Được biết, sự việc xảy ra vào chiều 8/3 tại một tuyến đường ở thành phố Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông. Nam tài xế đang lái xe trên đường cùng vợ, bỗng nhiên thấy xe báo hiệu có vật cản phía trước.

4 đứa trẻ nằm giữa đường giả làm gờ giảm tốc, tài xế xanh mặt phanh gấp (Nguồn video: Sina).

Tài xế họ Trần cho biết, khi ô tô đang di chuyển và bật chế độ hỗ trợ lái, hệ thống cảm biến của xe phát hiện có vật cản nên tự động giảm tốc. Quan sát bằng mắt thường ở cự ly khá xa, anh Trần thấy có "món đồ" gì đó nằm trên đường. Ban đầu, anh còn tưởng đó là túi đồ nào đó bị ai đó làm rơi vãi và chưa kịp nhặt.

Tuy nhiên, vợ của anh vẫn nhắc nhở nên chủ động giảm tốc độ cho an toàn. Tài xế nhanh chóng chuyển sang điều khiển thủ công và phanh gấp. Khi xe tới gần, 2 vợ chồng mới tá hỏa phát hiện ra những "món đồ" rơi trên đường thực ra là một nhóm gồm 4 đứa trẻ.

Chúng nằm sát trên mặt đường, xếp cạnh nhau để giả vờ làm gờ giảm tốc. Khi xe dừng hẳn, nhóm trẻ mới đứng dậy. Thậm chí, một đứa trẻ đợi các bạn đứng dậy hết, mới từ tốn nhổm dậy. Cả nhóm bình thản quay ra nhìn chiếc xe như vừa hoàn thành xong trò chơi. Sau đó, chúng vô tư rời khỏi hiện trường như không có chuyện gì xảy ra.

Khoảnh khắc trẻ nhỏ vờ làm gờ giảm tốc trên đường (Ảnh cắt từ video).

Vợ chồng anh Trần gần như đứng tim khi chứng kiến cảnh tượng xảy ra trước mắt. Toàn bộ hình ảnh được camera giám sát ghi lại. Anh quyết định chia sẻ lên mạng xã hội với mục đích cảnh báo. Người đàn ông cho biết, nhóm trẻ khoảng 6-7 tuổi, hoàn toàn đủ ý thức nhận biết sự nguy hiểm của trò chơi.

"Tôi không hiểu bọn trẻ nghĩ gì khi dám chơi đùa táo tợn như vậy ở ngay đường lớn nhiều xe cộ qua lại", anh nói.

Ngay lập tức, video gây bão trên nhiều nền tảng mạng xã hội khiến nhiều người lo ngại.

Trong đó, không ít ý kiến nhận định, nếu quan sát bằng mắt thường, tài xế khó lòng nhận ra nhóm trẻ đang nằm sát mặt đường. Điều này có thể khiến tài xế nhầm tưởng là gờ giảm tốc, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.

"Phải chăng bọn trẻ đã bắt chước những xu hướng nguy hiểm trên mạng. Những video kiểu này trôi nổi nhiều trên các trang mạng xã hội và phụ huynh không kiểm soát con em sẽ rất nguy hiểm", một tài khoản trên Douyin bình luận.

Được biết, ngày 9/3, chính quyền thôn Hoàng Hoa cho biết, họ xác nhận vụ việc xảy ra tại địa phương vào ngày 8/3. Sau đó, chính quyền địa phương đã cử cán bộ thôn tới nhà của những đứa trẻ để tìm hiểu tình hình.

Gờ giảm tốc trên một tuyến đường (Ảnh minh họa: News).

Tại đây, cán bộ thôn trao đổi kỹ với phụ huynh và các cháu nhỏ, phổ biến kiến thức an toàn giao thông, nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường nhận thức cho các bé.

Phía gia đình của các cháu nhỏ khẳng định sẽ giám sát, nhắc nhở con em mình, đồng thời hứa không để vụ việc tái diễn.

Gờ giảm tốc là cấu tạo dạng đường gờ, hình cong nổi lên mặt đường (bê tông, nhựa) dùng để cưỡng bức các phương tiện giao thông phải giảm tốc độ trước vị trí nguy hiểm.

Chúng thường có màu vàng - đen phản quang để người tham gia giao thông dễ nhận biết, giúp giảm thiểu rủi ro tai nạn tại đường giao cắt, trường học, bệnh viện, nhằm bảo đảm an toàn tại các đoạn đường cong, xuống dốc, khu dân cư.