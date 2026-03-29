Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh: “Công cuộc đầu tư ra nước ngoài không chỉ cho thấy tinh thần dám nghĩ, dám làm, tiên phong mở lối của Viettel, mà còn thể hiện năng lực làm chủ công nghệ, chuyển từ doanh nghiệp nội địa thành tập đoàn công nghệ toàn cầu và là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với các quốc gia đối tác, góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên số”.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Viettel thực hiện tốt chức năng đội quân lao động sản xuất; tổ chức sản xuất, kinh doanh hiệu quả, an toàn, đúng pháp luật, “kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội”.

Viettel bắt đầu đầu tư ra nước ngoài từ thị trường Campuchia vào năm 2006. Sau hai thập kỷ, doanh nghiệp này đã hiện diện tại 16 quốc gia, bao gồm cả thị trường đầu tư và các văn phòng đại diện.

Hoạt động kinh doanh quốc tế mang lại doanh thu hơn 3 tỷ USD mỗi năm, với tốc độ tăng trưởng khoảng 20% trong những năm gần đây. Các thị trường nước ngoài đóng góp dòng tiền về nước khoảng 350-400 triệu USD mỗi năm.

Theo số liệu công bố, tỷ lệ thu hồi vốn của các dự án đạt khoảng 92%. Tổng Công ty Đầu tư Quốc tế Viettel được ước tính có mức vốn hóa khoảng 10 tỷ USD. Trong số các thị trường viễn thông đang hoạt động, Viettel giữ vị trí dẫn đầu tại 7 thị trường.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, khẳng định, trong giai đoạn tới, Viettel tiếp tục duy trì hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực như công nghệ số, công nghiệp công nghệ cao, thương mại điện tử và logistics.

"Với mục tiêu tăng trưởng tối thiểu 20% hàng năm, Viettel tiếp tục mở rộng ra các thị trường mới, sẵn sàng đương đầu với những thử thách mới”, lãnh đạo Viettel phát biểu.

Trong hai thập kỷ qua, hoạt động đầu tư ra nước ngoài của Viettel chủ yếu tập trung vào các thị trường có mức độ cạnh tranh cao hoặc điều kiện hạ tầng còn hạn chế.

Tại Campuchia, thương hiệu Metfone gia nhập thị trường khi đã có 7 nhà mạng hoạt động. Doanh nghiệp này sau đó mở rộng mạng lưới tới nhiều khu vực dân cư, bao gồm cả vùng nông thôn và biên giới, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ viễn thông.

Hiện nay, Metfone là một trong những nhà mạng có quy mô lớn tại Campuchia, đồng thời tham gia vào một số hoạt động xã hội và đóng góp ngân sách tại địa phương.

Tại Haiti, Viettel triển khai đầu tư trong bối cảnh quốc gia này vừa trải qua trận động đất năm 2010, khiến hạ tầng viễn thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau khi cam kết đầu tư, doanh nghiệp đã cử nhân sự sang xây dựng hệ thống viễn thông từ giai đoạn đầu.

Mạng viễn thông tại đây sau đó được mở rộng, trong đó Natcom là thương hiệu do Viettel vận hành. Hệ thống này góp phần cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ viễn thông và tạo việc làm cho người lao động địa phương.

Theo đại diện Viettel, sau 20 năm hoạt động tại thị trường quốc tế, doanh nghiệp đang định hướng chuyển từ mô hình đầu tư sang chiến lược kinh doanh toàn cầu. Mục tiêu là mở rộng hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp và công nghệ ra thị trường quốc tế.