Viettel Talent 2026: Hai lộ trình đào tạo trong một hệ sinh thái

Năm 2026 đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực công nghệ của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), khi hai chương trình đào tạo tài năng lớn là Viettel Digital Talent (VDT) và Viettel Future Changemakers (VFC) lần đầu tiên được khởi động cùng thời điểm và cùng gặp nhau tại lễ khai giảng chung.

Hai lộ trình khác nhau, chung một triết lý đào tạo

Khác với nhiều chương trình thực tập hoặc quản trị viên tập sự mang tính ngắn hạn, Viettel Digital Talent và Viettel Future Changemakers được xây dựng dựa trên tầm nhìn dài hạn, kết hợp song song giữa đào tạo chuyên sâu và làm việc thực tế trong môi trường tập đoàn công nghệ đa lĩnh vực.

Hai chương trình hướng đến những nhóm đối tượng khác nhau về giai đoạn nghề nghiệp, nhưng cùng chia sẻ một triết lý cốt lõi - đặt người học vào bài toán thật, dự án thật, từ đó hình thành năng lực chuyên môn, bản lĩnh nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm xã hội.

VDT dành cho sinh viên, VFC dành cho ứng viên đã có kinh nghiệm (Ảnh: Viettel).

Viettel Digital Talent: Từ giảng đường đến bài toán công nghệ thực tiễn

Viettel Digital Talent là chương trình dành cho sinh viên các ngành công nghệ, khoa học kỹ thuật. Trong năm 2026, chương trình tiếp tục triển khai đào tạo ở 8 lĩnh vực công nghệ lõi, gồm điện toán đám mây (Cloud), an toàn thông tin và an ninh mạng (Cyber Security), khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (Data Science & AI), công nghệ bán dẫn (Semiconductor), 5G, kỹ thuật phần mềm (Software Engineering), internet vạn vật (IoT) và công nghệ hàng không - vũ trụ (Aerospace).

Với lộ trình kéo dài 6 tháng, học viên Viettel Digital Talent được đào tạo chuyên sâu và trực tiếp tham gia các dự án do đơn vị chuyên môn của Viettel triển khai.

Phạm Chí Vỹ trình bày sáng kiến ý tưởng trước hội đồng chuyên gia, cố vấn (Ảnh: Viettel).

Kết thúc chương trình, những ứng viên đáp ứng yêu cầu sẽ có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của Viettel.

Viettel Future Changemakers: Chuẩn bị cho vai trò quản lý trong môi trường công nghệ

Trong khi đó, Viettel Future Changemakers hướng đến nhóm ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc và đang tìm kiếm cơ hội phát triển theo hướng quản lý hoặc lãnh đạo trong môi trường công nghệ.

Chương trình triển khai 3 lĩnh vực đào tạo gồm quản lý sản phẩm số (Digital Product Management), quản lý dự án (Project Management) và quản lý chuỗi cung ứng (Logistics & Supply Chain Management), với lộ trình 9 tháng. Học viên được tham gia trực tiếp vào các dự án chiến lược đang được Viettel triển khai, từ đó rèn luyện năng lực quản trị, điều phối và dẫn dắt đội nhóm.

Nguyễn Thị Linh cùng chứng nhận hoàn thành chặng Bootcamp của VFC (Ảnh: Viettel).

Theo Nguyễn Thị Linh - Chuyên viên Quản lý sản phẩm Công nghệ thông tin, Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel (tham gia Viettel Future Changemakers 2025) - giá trị lớn nhất mà chương trình mang lại là cơ hội tiếp cận các bài toán có độ phức tạp cao trong một tổ chức lớn.

“VFC không chỉ cung cấp kiến thức, mà buộc tôi phải nâng cấp tư duy, nhìn vấn đề ở cấp độ hệ thống và chịu trách nhiệm đến cùng với kết quả”, Nguyễn Thị Linh nói.

Sau chương trình, học viên có cơ hội đảm nhiệm các vị trí quản lý sản phẩm, quản lý dự án hoặc các vai trò chuyên gia - quản lý tại các đơn vị thành viên của tập đoàn.

Từ chương trình đào tạo đến cộng đồng vững mạnh

Việc Viettel Digital Talent và Viettel Future Changemakers khởi động cùng thời điểm và cùng gặp nhau tại lễ khai giảng tạo điều kiện để các tài năng trẻ, dù xuất phát từ những điểm khác nhau, có cơ hội kết nối, học hỏi và phát triển trong cùng một môi trường.

Chuyến du lịch gắn kết giữa các bạn VDT mùa 2025 và các bạn VFC (Ảnh: Viettel).

Theo đại diện Ban tổ chức, việc triển khai song song hai chương trình không chỉ mang ý nghĩa tổ chức, mà thể hiện định hướng dài hạn của Viettel trong việc xây dựng cộng đồng nhân lực tài năng - những người sẽ trực tiếp tham gia nghiên cứu, phát triển và vận hành các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn, góp phần tạo ra giá trị bền vững cho quốc gia trong kỷ nguyên số.

Hai chương trình tài năng của Viettel đều hướng tới nuôi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho quốc gia (Ảnh: Viettel).

Song song với quá trình tuyển chọn, Viettel cũng triển khai chuỗi hoạt động đồng hành, bao gồm webinar - buổi tư vấn trực tuyến giải đáp thắc mắc và các hội thảo tại trường đại học trọng điểm, nhằm hỗ trợ ứng viên hiểu rõ hơn về từng lộ trình và lĩnh vực đào tạo.

Thông tin đăng ký

Ứng viên quan tâm có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và nộp hồ sơ trực tuyến tại website chính thức của chương trình: tuyendung.viettel.vn/viettel-talent-2026.

Thời hạn ứng tuyển: 15/3.