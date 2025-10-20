Việt Nam chiếm trọn 10 vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng cuộc thi An ninh mạng

Vòng Sơ khảo Cuộc thi Sinh viên An ninh mạng 2025 khép lại với sự áp đảo của các đội thi Việt Nam, chiếm lĩnh toàn bộ 10 vị trí dẫn đầu.

Đội BlueBox từ Học viện Kỹ thuật Mật mã xuất sắc giành ngôi quán quân, khẳng định năng lực vượt trội của sinh viên Việt Nam trong lĩnh vực an ninh mạng.

Cuộc thi quy tụ 1.265 sinh viên từ 327 đội thi, đến từ 34 trường đại học, cao đẳng trong nước và 26 trường quốc tế thuộc 8 quốc gia khu vực ASEAN và Nhật Bản (Ảnh: NCA).

Vòng Sơ khảo diễn ra trực tuyến trong 8 giờ liên tục (từ 8h30 đến 16h30 ngày 18/10), với 21 thử thách chuyên sâu về bảo mật web, dịch ngược, mật mã học, khai thác lỗ hổng và điều tra số.

Đội BlueBox thể hiện phong độ ấn tượng khi chinh phục thành công 18/21 thử thách, đạt 2.679 điểm và giành vị trí quán quân.

Tiếp theo là đội Anhchaic2 từ Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM, với 17 thử thách và 2.103 điểm.

Vị trí thứ ba thuộc về đội RUBY CHAN của Phân hiệu Học viện Kỹ thuật Mật mã tại TP.HCM, hoàn thành 16 thử thách với 2.040 điểm.

Danh sách 10 vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng vòng Sơ khảo Cuộc thi Sinh viên An ninh mạng 2025 (Nguồn: Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia).

Đáng chú ý, các đội xếp từ vị trí thứ 6 đến thứ 10 đều đạt cùng 1.815 điểm, cho thấy sự cạnh tranh gay gắt và trình độ đồng đều giữa các đội thi. Thứ hạng của nhóm này được phân định dựa trên thời gian nộp bài sớm hơn.

Trong khi đó, hai đội TPC1 và TPC2 từ Đại học Tsukuba (Nhật Bản) là những đội quốc tế có thành tích cao nhất, lần lượt xếp hạng 25 và 46.

Cuộc thi Sinh viên An ninh mạng 2025 do Hiệp hội An ninh Mạng Quốc gia tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hội đồng ra đề gồm hơn 30 chuyên gia hàng đầu từ các tập đoàn công nghệ lớn như Viettel, VNPT, FPT và Bkav.

Ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng Ban Giám khảo, nhận định: “Đề thi năm nay có tính thực tiễn và chiều sâu chuyên môn cao, không chỉ kiểm tra kiến thức mà còn cả tư duy chiến lược và kỹ năng làm việc nhóm.

Một điểm nhấn của cuộc thi là việc lồng ghép thông điệp của Công ước Hà Nội, lan tỏa tinh thần hợp tác và trách nhiệm trong không gian mạng".

Sau vòng Sơ khảo, 20 đội xuất sắc nhất sẽ bước vào vòng Chung kết bảng A, dự kiến diễn ra ngày 15/11 theo mô hình tấn công và phòng thủ (Attack & Defense).

Ngoài ra, 56 đội khác sẽ tranh tài tại Chung kết bảng B theo hình thức trực tuyến, với các chủ đề mở rộng về Internet vạn vật (IoT), Blockchain và trí tuệ nhân tạo (AI).

Cuộc thi không chỉ là sân chơi học thuật mà còn là hoạt động chiến lược, góp phần thực hiện Đề án phát triển nguồn nhân lực an ninh mạng quốc gia đến năm 2030.

Thành công của vòng Sơ khảo khẳng định sức hút của cuộc thi và vai trò tiên phong của Việt Nam trong việc kiến tạo môi trường mạng an toàn, tin cậy cho khu vực.