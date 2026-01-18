Vì sao Elon Musk đòi Microsoft và OpenAI phải trả cho mình 134 tỷ USD?

Elon Musk muốn OpenAI và Microsoft phải bồi thường cho mình số tiền lên đến 134 tỷ USD (Ảnh minh họa: AI).

Trong đơn kiện, Elon Musk cho rằng ông xứng đáng nhận được các “lợi ích bất chính” thu được từ OpenAI và Microsoft, trong vai trò người hỗ trợ tài chính đầu tiên giúp OpenAI hoạt động và phát triển.

Trong hồ sơ nộp lên tòa án, Musk cho biết ông đã đóng góp khoảng 38 triệu USD, chiếm 60% vốn hạt giống ban đầu khi OpenAI mới thành lập. Số tiền này đã được dùng để tuyển dụng nhân viên, kết nối các nhà sáng lập. Uy tín của Musk cũng đã giúp OpenAI tạo dựng được quan hệ với các đối tác.

Elon Musk cáo buộc ban lãnh đạo OpenAI vi phạm sứ mệnh sáng lập đã cam kết với mình vì công ty đã chuyển sang hoạt động vì lợi nhuận.

Elon Musk cho rằng từ những đóng góp về tài chính vào năm 2015 cho OpenAI, công ty này đã thu được từ 65,5 tỷ USD đến 109,4 tỷ USD. Trong khi đó, Microsoft cũng đã thu được từ 13,3 tỷ USD đến 25,1 tỷ USD sau khi đầu tư vào OpenAI.

“Không có Elon Musk sẽ không có OpenAI. Ông ấy đã cung cấp phần lớn vốn hạt giống, cho mượn danh tiếng của mình và dạy họ tất cả những gì ông ấy biết về việc mở rộng quy mô kinh doanh. Một chuyên gia hàng đầu đã định lượng giá trị của những điều đó”, Steven Molo, luật sư chính của Elon Musk trong vụ kiện này, tuyên bố.

OpenAI và Microsoft cũng nộp đơn kiện Elon Musk

Đại diện OpenAI đã gọi đơn kiện của Elon Musk là “một yêu cầu không nghiêm túc” và cho rằng vụ kiện chỉ nhằm quấy rối hoạt động của công ty.

Trong khi đó, một luật sư của Microsoft khẳng định không có bằng chứng nào cho thấy Microsoft “giúp đỡ và đồng lõa” với OpenAI.

Hai công ty này cũng đã nộp đơn kiện ngược Elon Musk lên tòa án, cáo buộc những đòi hỏi của Elon Musk là không có căn cứ và gây hiểu lầm cho bồi thẩm đoàn.

Phiên tòa xét xử tranh chấp giữa Elon Musk với OpenAI và Microsoft dự kiến sẽ được diễn ra vào tháng 4. Nếu Musk được tuyên bố thắng kiện và được bồi thường, khối tài sản của vị tỷ phú này sẽ tăng lên đến hơn 900 tỷ USD, khi hiện tại Elon Musk sở hữu tài sản 779 tỷ USD.

Mối quan hệ phức tạp giữa Elon Musk và OpenAI

Elon Musk từng là một trong những nhà đồng sáng lập OpenAI vào năm 2015, cùng với Sam Altman, Greg Brockman, Ilya Sutskever và một số người khác. OpenAI ban đầu là một tổ chức phi lợi nhuận với mục tiêu phát triển trí tuệ nhân tạo vì lợi ích của nhân loại.

Mối quan hệ giữa Elon Musk và nhà sáng lập OpenAI Sam Altman đã xấu đến mức không thể hàn gắn (Ảnh: Getty).

Musk không chỉ là người đồng sáng lập mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn tài chính ban đầu, khi đã đóng góp hàng chục triệu USD trong giai đoạn đầu giúp công ty hoạt động.

Tầm nhìn ban đầu của Musk và các đồng sáng lập khác, là tạo ra một tổ chức nghiên cứu AI mở, minh bạch và tập trung vào sự an toàn.

Tuy nhiên, vào tháng 2/2018, Elon Musk đã rời khỏi OpenAI vì bất đồng về định hướng phát triển công ty. Trong khi Musk muốn duy trì tính chất phi lợi nhuận và mã nguồn mở hoàn toàn, các lãnh đạo của OpenAI lại muốn phát triển công ty theo mô hình sinh lợi.

Sau khi rời đi, mối quan hệ giữa Elon Musk với OpenAI và cá nhân Sam Altman trở nên căng thẳng. Musk đã nhiều lần công khai chỉ trích OpenAI đã phản bội sứ mệnh ban đầu khi mới thành lập.

Vào tháng 7/2023, Elon Musk đã thành lập công ty trí tuệ nhân tạo của riêng mình mang tên gọi xAI, như một động thái để đối đầu OpenAI trong cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo.

Đầu năm 2024, Musk đã đệ đơn kiện OpenAI và Sam Altman, cáo buộc họ vi phạm thỏa thuận ban đầu về việc phát triển AI vì lợi ích cộng đồng. Kể từ thời điểm đó đến nay, Musk và OpenAI đã liên tục kéo nhau ra tòa với những đơn kiện nhằm vào nhau, khiến mối quan hệ giữa hai bên đổ vỡ hoàn toàn.