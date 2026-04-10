TV OLED dán tường có độ mỏng tương đương iPhone

LG OLED evo W6 có thiết kế "Wallpaper" (dán tường) với độ mỏng khoảng 9mm. Khi đặt cạnh một chiếc iPhone 15 Pro Max, độ dày của hai sản phẩm này gần như tương đương.

Độ mỏng của LG OLED evo W6 tương đương với một chiếc iPhone (Ảnh: Thế Anh).

Công ty cho biết các linh kiện bên trong đã được tái cấu trúc và thu gọn một cách tối đa để đạt được thiết kế thanh mảnh, nhưng không làm mất đi sự chắc chắn. Phần giá treo tường cải tiến cũng giúp TV áp sát hoàn toàn vào mặt tường giúp mang đến thiết kế "dán tường" đúng nghĩa.

Sản phẩm ứng dụng công nghệ True Wireless, giúp người dùng có thể đặt TV ở gần như bất kỳ đâu trong phòng. Tất cả các cổng kết nối đều nằm trên hộp Zero Connect Box. Thiết bị này có thể đặt cách xa TV tới 10m, giúp duy trì độ mỏng và thiết kế tối giản của màn hình.

Hiện tại, W6 là TV OLED không dây mỏng nhất thế giới. Thiết bị áp dụng công nghệ Hyper Radiant RGB mang đến màu đen sâu, màu sắc và độ sáng được cải thiện đồng thời giảm thiểu hiện tượng phản xạ ánh sáng.

LG OLED evo W6 hiện là TV OLED không dây mỏng nhất (Ảnh: Thế Anh).

Được hỗ trợ bởi tính năng Brightness Booster Ultra, thiết bị có thể đạt đến độ sáng cao hơn tới 3,9 lần so với các dòng OLED thông thường. Cải tiến này giúp sản phẩm trở thành mẫu TV sáng nhất từ trước đến nay.

Để đảm bảo màu sắc rực rỡ, TV sử dụng tấm nền được thiết kế đặc biệt để có độ phản quang thấp nhất trong các dòng TV LG, đạt chứng chỉ Reflection Free Premium (Chống phản xạ cao cấp).

TV tích hợp bộ xử lý Alpha 11 AI thế hệ thứ 3, với NPU mạnh gấp 5,6 lần. Sức mạnh này cho phép thiết bị vận hành Dual AI Engine (Công cụ AI kép). Công cụ này chạy các thuật toán song song để thực hiện cả hai nhiệm vụ cùng lúc, tạo ra hình ảnh cân bằng, giữ lại chi tiết tự nhiên mà không bị sắc nét quá đà.

(từ Busan, Hàn Quốc).