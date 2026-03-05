Những tượng đài điện tử tiêu dùng Nhật Bản về tay các tập đoàn Trung Quốc

Các thương hiệu điện tử tiêu dùng của Nhật Bản từ lâu đã được cộng đồng người dùng tại Việt Nam yêu thích vì sự bền bỉ, hoạt động ổn định, ít hư hỏng vặt…

Tuy nhiên, sự vươn lên mạnh mẽ của các tập đoàn công nghệ Trung Quốc trong thập kỷ qua đã dẫn đến một làn sóng thâu tóm nhiều mảng kinh doanh cốt lõi của các tượng đài điện tử Nhật Bản.

Đầu năm 2026, Sony đã bất ngờ thông báo thành lập một liên doanh với TCL để bàn giao mảng kinh doanh thiết bị giải trí gia đình (tập trung vào TV và thiết bị âm thanh gia đình). TCL sẽ nắm giữ 51% cổ phần của liên doanh mới thành lập, có quyền kiểm soát, trong khi Sony chỉ nắm giữ 49% cổ phần.

Các sản phẩm bán ra thị trường vẫn tiếp tục mang thương hiệu Sony và BRAVIA (thương hiệu TV cao cấp của Sony). Sony vẫn giữ nguyên sử dụng các công nghệ xử lý hình ảnh, âm thanh cao cấp… trong khi TCL sẽ chịu trách nhiệm sản xuất, chuỗi cung ứng, tiếp thị, bán hàng…

Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên sẽ cho phép Sony tận dụng được quy mô sản xuất lớn và chuỗi cung ứng của TCL, giúp cải thiện năng lực sản xuất và có mức giá cạnh tranh hơn. Trong khi đó, TCL sẽ tiếp cận được công nghệ hình ảnh và âm thanh cao cấp, đồng thời xâm nhập thị trường thông qua thương hiệu của Sony.

Sony là cái tên mới nhất, trước đó hàng loạt công ty Nhật Bản, do sức ép cạnh tranh và tái cơ cấu hoạt động, cũng đã chấp nhận bán đi những mảng kinh doanh điện tử tiêu dùng của mình để tập trung vào những lĩnh vực khác, chẳng hạn như tập trung vào mảng sản phẩm công nghiệp và khách hàng doanh nghiệp, hơn là thị trường người dùng cá nhân như trước.

Mảng điện tử tiêu dùng của Sanyo được Haier mua lại

Năm 2011, tập đoàn Haier của Trung Quốc đã mua lại toàn bộ mảng kinh doanh điện tử tiêu dùng (tủ lạnh, máy giặt, điều hòa nhiệt độ và thiết bị điện máy) của Sanyo tại Nhật Bản và một số quốc gia Đông Nam Á (bao gồm Việt Nam).

Ban đầu, Haier tiếp tục giữ thương hiệu của Sanyo trên thị trường điện máy, trước khi chuyển đổi toàn bộ sản phẩm của Sanyo sang thương hiệu AQUA. Dù vậy, Haier vẫn giữ lại công nghệ lõi của Sanyo, kết hợp với năng lực sản xuất của mình giúp thương hiệu AQUA vẫn có được chỗ đứng trên thị trường, đặc biệt tại phân khúc thiết bị điện máy tầm trung và giá rẻ.

Toshiba bán mảng TV và điện tử gia dụng cho 2 công ty Trung Quốc khác nhau

Toshiba không bán toàn bộ mảng điện tử tiêu dùng của mình cho một công ty, mà xé lẻ từng mảng để bán cho các đối tác Trung Quốc khác nhau.

Năm 2016, Midea đã mua lại 80,1% cổ phần mảng thiết bị điện tử tiêu dùng của Toshiba. Midea vẫn giữ nguyên thương hiệu của Toshiba, nhắm đến phân khúc điện tử tiêu dùng cao cấp. Các loại máy điều hòa không khí, tủ lạnh, máy giặt… của Toshiba vẫn được đánh giá cao về độ bền, phong cách thiết kế và có chỗ đứng vững chắc trên phân khúc cao cấp.

Năm 2017, Toshiba tiếp tục bán 95% cổ phần mảng TV của mình cho tập đoàn Hisense. Với năng lực sản xuất của mình, Hisense đã giúp vực dậy thành công mảng kinh doanh TV của Toshiba, đồng thời Hisense sử dụng Toshiba như một thương hiệu cao cấp để tấn công vào những thị trường khó tính.

NEC và Fujitsu bán mảng máy tính cá nhân cho Lenovo

Tháng 1/2011, NEC và Lenovo thành lập liên doanh Lenovo NEC Holdings, trong đó Lenovo nắm 51% cổ phần, giữ quyền chi phối, đổi lại Lenovo trả cho NEC 175 triệu USD dưới dạng cổ phiếu của Lenovo. Đến năm 2016, Lenovo tiếp tục mua thêm 44% cổ phần từ NEC với giá 195 triệu USD, nâng sở hữu liên doanh lên 95%.

Thương vụ này đã giúp Lenovo xâm nhập thị trường máy tính cá nhân tại Nhật Bản thông qua thương hiệu NEC, đồng thời giúp NEC mở rộng thị phần ra thị trường quốc tế.

Tháng 11/2017, Lenovo tiếp tục lập liên doanh với Fujitsu, trong đó Lenovo tiếp tục nắm giữ quyền chi phối với 51% cổ phần. Liên doanh tập trung vào nghiên cứu, phát triển, thiết kế, sản xuất máy tính cá nhân trên toàn cầu, trong đó thương hiệu máy tính FMV nổi tiếng của Fujitsu vẫn được giữ nguyên.

Cả hai thương vụ kể trên đều giúp Lenovo củng cố vị thế tại Nhật Bản, vốn khó tính với thương hiệu địa phương mạnh mẽ. Ngược lại, cả NEC và Fujitsu đều cắt giảm lỗ từ mảng máy tính cá nhân đang suy giảm.

Panasonic và thỏa thuận hợp tác với Skyworth Group

Cuối tháng 2 vừa qua, Panasonic cho biết sẽ hợp tác với Skyworth Group - tập đoàn có trụ sở tại Thâm Quyến - trong hoạt động kinh doanh TV tại thị trường Bắc Mỹ và châu Âu.

Panasonic sẽ giữ vai trò cung cấp chuyên môn kỹ thuật, đảm bảo chất lượng sản phẩm, trong khi Skyworth sẽ chịu trách nhiệm sản xuất, nghiên cứu, phát triển sản phẩm, tiếp thị, bán hàng và vận tải… Các mẫu TV được bán ra tại 2 thị trường này vẫn sẽ được giữ tên thương hiệu của Panasonic.

Thỏa thuận chuyển giao sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/4. Thỏa thuận không ảnh hưởng đến các mảng điện tử tiêu dùng khác của Panasonic như tủ lạnh, điều hòa…

Thỏa thuận được thực hiện trong bối cảnh Panasonic đang gặp khó khăn về tài chính và thị phần TV sụt giảm. Thương vụ này sẽ giúp TV mang thương hiệu Panasonic tiếp tục được bán ra thị trường mà hãng điện tử Nhật Bản không phải chịu áp lực sản xuất và bán hàng ở thị trường quốc tế.

Panasonic sẽ tiếp tục tập trung vào thị trường nội địa Nhật Bản với các mẫu TV cao cấp.

Ngược lại, Skyworth cũng sẽ được tiếp cận 2 thị trường quan trọng là Bắc Mỹ và châu Âu thông qua thương hiệu TV cao cấp Panasonic.

Sharp bán cho Foxconn

Năm 2016, một trong những thương vụ lớn nhất ngành điện tử tiêu dùng đã diễn ra khi Sharp chấp nhận “bán mình” cho Foxconn. Hãng công nghệ Đài Loan (Trung Quốc) đã chi ra khoảng từ 3,5 đến 3,8 tỷ USD (khoảng 388,8 tỷ yên vào thời điểm đó) để mua lại khoảng 66% cổ phần từ Sharp, nắm quyền biểu quyết tại công ty.

Sau thương vụ, Sharp không còn là công ty độc lập mà trở thành một công ty con của Foxconn. Foxconn được quyền kiểm soát chiến lược, quản lý cao cấp, tiếp cận các công nghệ, sử dụng nhà máy và tích hợp Sharp vào hệ sinh thái sản xuất của mình.

Đến nay, Sharp vẫn hoạt động dưới thương hiệu riêng, bao gồm TV, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ… tuy nhiên, nhiều mảng kinh doanh của Sharp đã bị Foxconn tái cấu trúc hoặc thu hẹp do không thể cạnh tranh trên thị trường.

***

Việc các ông lớn trong ngành điện tử tiêu dùng Nhật Bản lần lượt bán hoặc chuyển giao mảng kinh doanh cốt lõi cho các công ty Trung Quốc không hẳn là thất bại của các công ty Nhật Bản, mà là động thái để thích nghi trước những biến động của thị trường.

Các công ty Nhật Bản sẽ tận dụng được năng lực sản xuất và nguồn vốn lớn từ các đối tác Trung Quốc, trong khi vẫn giữ được tên tuổi và thương hiệu mà mình đã tạo ra lâu nay. Ngược lại, các công ty Trung Quốc cũng sẽ tiếp cận được các công nghệ từ Nhật Bản và xâm nhập thị trường nhờ những thương hiệu đã tạo được chỗ đứng trong lòng người dùng.