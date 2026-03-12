Thermomix TM7 hiện là phiên bản thông minh nhất do Vorwerk phát triển. Thiết bị đóng vai trò là một robot nấu ăn thông minh, thay thế hơn 20 thiết bị nhà bếp bằng một thiết bị nhỏ gọn.​

Thermomix TM7 tích hợp màn hình cảm ứng 10inch (Ảnh: Thế Anh).

Thermomix TM7 được trang bị màn hình cảm ứng đa điểm 10inch ở mặt trước, cho phép người dùng truy cập nền tảng công thức nấu ăn Cookidoo.

Theo nhà sản xuất, Cookidoo cung cấp hơn 100.000 công thức nấu ăn được xây dựng và thử nghiệm bởi đội ngũ chuyên gia, tối ưu cho hệ sinh thái Thermomix. Tuy nhiên, dịch vụ này yêu cầu người dùng trả phí thuê bao hàng năm. Nếu không đăng ký, số lượng công thức có thể truy cập sẽ bị giới hạn.

Thiết bị hỗ trợ nhiều chế độ nấu như hấp, áp chảo, nấu chậm, lên men hoặc nấu mở nắp, giúp người dùng linh hoạt hơn trong quá trình chế biến thực phẩm.

Tại thị trường Việt Nam, Thermomix TM7 được phân phối với giá khoảng 52,38 triệu đồng, thuộc nhóm robot nấu ăn thông minh cao cấp.

Phân khúc robot nấu ăn thông minh trong nước được đánh giá còn khá mới, với số lượng sản phẩm chính hãng chưa nhiều. Thermomix TM7 hiện cạnh tranh với một số mẫu như Bosch Cookit, Magimix Cook Expert hay Moulinex i-Companion Touch XL, nhưng các sản phẩm này chưa được phân phối chính thức tại Việt Nam.