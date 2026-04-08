Cận cảnh robot quản gia hình người tích hợp AI của LG

Trong khuôn khổ sự kiện Innofest 2026 diễn ra tại Busan, Hàn Quốc, LG đã giới thiệu loạt giải pháp công nghệ được phát triển riêng cho thị trường châu Á - Thái Bình Dương. Bên cạnh các dòng sản phẩm gia dụng như tủ lạnh thông minh hay tháp giặt sấy, hãng cũng mang đến robot quản gia hình người tích hợp AI.

Về mặt thiết kế, LG CLOiD mang hình thái gần giống con người với phần đầu, thân và hai cánh tay linh hoạt. Robot di chuyển bằng hệ thống bánh xe tự cân bằng và điều hướng, phù hợp với không gian nhà ở. Phần thân có thể nâng hạ, cho phép thiết bị tiếp cận nhiều vị trí khác nhau từ mặt bàn, kệ bếp cho đến các ngăn tủ ở độ cao khác nhau.

Một trong những điểm nhấn quan trọng nằm ở cánh tay robot. Với nhiều khớp chuyển động và bàn tay 5 ngón, LG CLOiD có thể thực hiện các thao tác như cầm ly, lấy đồ vật nhỏ hoặc đặt đồ vật vào đúng vị trí. Đây là yếu tố giúp robot tiến gần hơn đến khả năng thay thế con người trong một số công việc nhà, thay vì chỉ dừng lại ở các tác vụ đơn giản như hút bụi hay lau sàn.

Bên cạnh đó, thiết kế trọng tâm thấp giúp robot giữ được sự ổn định trong quá trình di chuyển và thao tác, đặc biệt trong môi trường có nhiều vật cản, trẻ nhỏ hoặc thú cưng.

LG cho biết robot LG CLOiD có thể ứng biến với nhiều kịch bản sinh hoạt quen thuộc để thực sự giảm bớt những gánh nặng việc nhà cho người dùng.

Robot có thể bắt đầu buổi sáng bằng việc lấy sữa từ tủ lạnh, đặt bánh vào lò vi sóng hoặc lò nướng, chuẩn bị những bước cơ bản cho bữa ăn. Khi gia chủ rời khỏi nhà, thiết bị tự động kích hoạt quy trình như giặt giũ, dọn dẹp, và tiếp tục xử lý quần áo sau khi hoàn tất chu trình.

Các hành động này không diễn ra một cách rời rạc, mà được kết nối thành chuỗi. LG CLOiD có khả năng nhận biết trạng thái của thiết bị trong nhà, từ đó phối hợp để hoàn thành công việc theo logic sinh hoạt thực tế.

Cốt lõi của LG CLOiD nằm ở hệ thống AI tích hợp, cho phép robot quan sát, học hỏi và đưa ra phản hồi phù hợp với từng ngữ cảnh. Thông qua camera và cảm biến, thiết bị có thể nhận diện vật thể, hiểu yêu cầu của người dùng và chuyển hóa thành hành động cụ thể.

Khác với các trợ lý ảo trước đây vốn chỉ dừng lại ở việc điều khiển thiết bị bằng giọng nói, LG CLOiD được định vị như một “tác nhân vật lý” trong không gian sống. Robot không chỉ hiểu lệnh, mà còn có khả năng thực hiện các hành động tương ứng trong thế giới thực.

LG cũng nhấn mạnh khả năng “hiểu thói quen” của người dùng. Thay vì chờ lệnh, robot có thể học từ các hành vi lặp lại để chủ động đề xuất hoặc thực hiện công việc. Ví dụ, nếu người dùng có thói quen uống sữa vào buổi sáng hoặc giặt đồ vào một khung giờ cố định, LG CLOiD có thể dần thích nghi và tự động hóa các quy trình này theo thời gian.

Khi kết nối với hệ sinh thái thiết bị của LG, robot đóng vai trò như một trung tâm điều phối. Các thiết bị như tủ lạnh, máy giặt, lò nướng hay điều hòa không còn hoạt động riêng lẻ, mà trở thành một phần của hệ thống đồng bộ, nơi mọi hoạt động được liên kết thông qua AI.

Thông qua việc tiếp tục trình diễn LG CLOiD tại Innofest, LG cho thấy một định hướng phát triển rõ ràng: chuyển từ “nhà thông minh” sang “nhà tự vận hành”. Trong mô hình này, công nghệ không chỉ hỗ trợ, mà dần thay thế các công việc lặp lại, giúp giảm bớt các công việc sinh hoạt hàng ngày.

(từ Busan, Hàn Quốc)