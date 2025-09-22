Trung Quốc gia tăng biện pháp trong cuộc cạnh tranh công nghệ

Trung Quốc sử dụng con át chủ bài chất bán dẫn trong cuộc chiến công nghệ với Hoa Kỳ (Ảnh minh hoạ: TNYT).

Theo SCMP, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận cho TikTok, Trung Quốc đã khởi động nhiều cuộc điều tra nhắm tới thị trường chip.

Đáng chú ý nhất là việc mở điều tra chống bán phá giá đối với một số dòng chip của Mỹ, với cáo buộc sản phẩm nhập khẩu giá thấp đã ảnh hưởng đến doanh nghiệp nội địa.

Nếu được triển khai, động thái này có thể dẫn đến biện pháp thuế quan nhằm điều chỉnh cán cân cạnh tranh.

Song song, các cơ quan quản lý Trung Quốc cũng xem xét một số thương vụ lớn trong ngành bán dẫn. Nvidia, công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ, bị đặt trong diện điều tra liên quan đến thương vụ mua lại Mellanox (Israel) từ năm 2020, theo AP.

Theo Reuters, một số tập đoàn công nghệ Trung Quốc đã được yêu cầu tạm ngừng mua các dòng chip mới nhất của Nvidia, trong khi Bắc Kinh cũng mở cuộc điều tra về chính sách công nghiệp của Hoa Kỳ, liên quan đến các ưu đãi từ Đạo luật CHIPS dành cho doanh nghiệp nội địa.

Các chuyên gia nhận định, khác với trước đây khi Washington liên tục đưa ra biện pháp hạn chế công nghệ đối với Bắc Kinh, lần này Trung Quốc đang chủ động vận dụng các công cụ pháp lý và thương mại sẵn có để bảo vệ lợi ích của mình.

“Thời điểm của những cuộc điều tra này cho thấy Trung Quốc muốn phát đi tín hiệu rằng thị trường nội địa khổng lồ cũng có thể trở thành một yếu tố đòn bẩy”, Paul Triolo, chuyên gia thuộc công ty tư vấn DGA-Albright Stonebridge Group phân tích.

Thực tế, chip “cũ”- tức những sản phẩm trên 40 nanomet, vốn không còn ở nhóm công nghệ cao nhất - lại đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực như ô tô, điện tử dân dụng hay trung tâm dữ liệu.

Đây cũng là phân khúc mà nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đã bắt đầu bắt kịp về sản xuất. Một số chuyên gia cho rằng nếu có thuế quan, các công ty Mỹ có nguy cơ mất đi thị phần tại thị trường tiêu thụ chip lớn nhất thế giới.

Các nhà phân tích quốc tế đánh giá, hiện tại mọi thứ mới dừng ở mức điều tra và còn phụ thuộc nhiều vào tiến triển của các cuộc đàm phán thương mại. Tuy nhiên, viễn cảnh này cũng cho thấy bức tranh cạnh tranh Mỹ - Trung trong lĩnh vực công nghệ đang bước sang giai đoạn mới, với nhiều ẩn số khó lường.

(Tổng hợp từ Reuters, AP, SCMP)