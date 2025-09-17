TikTok thoát nguy cơ bị cấm tại Mỹ sau thỏa thuận phút chót

Pháp nhân mới của TikTok tại Mỹ sẽ có một hội đồng quản trị do người Mỹ chiếm đa số, trong đó có một thành viên do chính phủ Hoa Kỳ chỉ định (Ảnh minh hoạ: ST).

Theo Reuters, cấu trúc của thỏa thuận này tương tự như một phương án đã được thảo luận vào đầu năm nay.

Theo giới phân tích, thỏa thuận này sẽ chấm dứt "cuộc chiến" pháp lý và thương mại kéo dài gần một năm, vốn gây ra nhiều lo ngại về an ninh quốc gia.

Các tài sản của TikTok tại Mỹ sẽ được chuyển giao từ công ty mẹ ByteDance (Trung Quốc) sang cho các chủ sở hữu mới tại Mỹ.

Đối với ứng dụng có tới 170 triệu người dùng tại Mỹ, đây là một bước tiến quan trọng trong các cuộc đàm phán căng thẳng kéo dài nhiều tháng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, trong bối cảnh hai nước đang tìm cách hạ nhiệt cuộc chiến thương mại đã làm đảo lộn thị trường toàn cầu.

"Chúng tôi đã có một thỏa thuận về TikTok... Có một nhóm các công ty rất lớn muốn mua lại nền tảng", Tổng thống Trump phát biểu tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Thông báo này được đưa ra chỉ một ngày trước hạn chót 17/9, thời điểm TikTok phải đối mặt với lựa chọn bị buộc thoái vốn hoặc ngừng hoạt động.

Ngay sau đó, Nhà Trắng đã gia hạn thời hạn này đến ngày 16/12, cho ByteDance thêm 90 ngày để hoàn tất các thủ tục phức tạp của thương vụ.

Vai trò của các nhà đầu tư Mỹ

Tờ Wall Street Journal (WSJ) cho biết, pháp nhân mới của TikTok tại Mỹ sẽ có một hội đồng quản trị do người Mỹ chiếm đa số, trong đó có một thành viên do chính phủ Hoa Kỳ chỉ định.

Chi tiết cốt lõi của thỏa thuận mới, tương tự như hồi tháng 4, bao gồm việc ByteDance sẽ giữ lại dưới 20% cổ phần, trở thành cổ đông đơn lẻ lớn nhất.

Theo WSJ, liên minh các nhà đầu tư nắm giữ 80% còn lại sẽ bao gồm cả các cổ đông hiện tại của ByteDance như Susquehanna International Group (SIG), General Atlantic, KKR, cùng với các nhà đầu tư mới như Andreessen Horowitz. Oracle và Silver Lake được cho là sẽ tham gia vào thương vụ này.

Mặc dù các điều khoản chung dự kiến sẽ không thay đổi, các nguồn tin cho biết cấu trúc cuối cùng có thể có những điều chỉnh vào phút chót.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent chia sẻ với CNBC rằng, các điều khoản thương mại về cơ bản đã được thống nhất từ đầu năm.

"Thỏa thuận này sẽ không thể thực hiện nếu không có các biện pháp bảo vệ phù hợp cho an ninh quốc gia của Mỹ. Dường như chúng tôi cũng đã đáp ứng được các lợi ích của phía Trung Quốc", ông cho biết.