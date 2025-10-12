Điểm tuần: Giá Bitcoin chạm đỉnh xong giảm mạnh, Pi Network dò đáy

Giá Bitcoin lập đỉnh xong giảm mạnh

Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, giá Bitcoin đã tăng mạnh và đạt 126.069 USD vào rạng sáng 7/10 (giờ Việt Nam). Điều này cũng thiết lập kỷ lục mới về mức giá của đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới.

Giá Bitcoin đạt đỉnh và lao dốc chỉ trong vài ngày (Ảnh: National Economy Newspaper).

Tuy vậy, đến sáng 11/10, cả thị trường tiền điện tử đã lao dốc. Bitcoin giảm sâu xuống 102.000 USD. Hàng loạt đồng tiền điện tử lớn khác trên thị trường như ETH, XRP hay Solana đều giảm mạnh 20-30% chỉ trong vài giờ.

Theo dữ liệu từ CoinGlass, khoảng 19,2 tỷ USD đã bị thanh lý trên thị trường phái sinh. Đây là kỷ lục về lượng tài sản bốc hơi của người chơi “future” từng được ghi nhận. Trên toàn cầu, hơn 1,6 triệu tài khoản bị "cháy".

Pi Network bị cáo buộc "rút thảm"

Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, đồng Pi Network được giao dịch quanh mức giá 0,2 USD. Mức giá hiện tại của Pi Network thấp hơn 90% so với mức đỉnh 3 USD mà đồng tiền điện tử này từng đạt được vào tháng 2.

Giá Pi Network giảm hơn 90% so với mức đỉnh vào tháng 2 và hoàn toàn không có dấu hiệu hồi phục (Ảnh: Thế Anh).

Đáng nói, biểu đồ biến động giá của Pi Network vẫn liên tục lao dốc kể từ khi niêm yết và hoàn toàn không có dấu hiệu hồi phục. Thậm chí, ngay cả những giai đoạn thị trường tiền điện tử tăng trưởng mạnh, giá Pi Network vẫn tiếp tục giảm sâu.

Điều này cũng khiến cộng đồng tiền điện tử dấy lên cáo buộc “rug pull” (rút thảm) đối với dự án Pi Network. Hình thức "rug pull" dùng để chỉ một nhóm phát triển tiền số từ bỏ dự án và mang theo tất cả số tiền có được của nhà đầu tư.

Apple tìm người thay thế Tim Cook

Hãng tin Bloomberg dẫn lời các nguồn tin từ nội bộ Apple cho biết công ty đã xây dựng một kế hoạch để chọn ra người kế nhiệm Tim Cook. John Ternus, Phó Chủ tịch cao cấp phụ trách Kỹ thuật Phần cứng, là trung tâm của kế hoạch này và nhiều khả năng sẽ trở thành CEO Apple trong tương lai.

John Ternus được cho là người sẽ thay thế Tim Cook trong tương lai (Ảnh: Apple).

John Ternus gia nhập Apple từ năm 2001 và đã đóng vai trò quan trọng trong việc tham gia phát triển các sản phẩm mang tính biểu tượng của “quả táo”, như Mac, iPad, iPhone…

Gần đây, Apple đã tăng cường sự xuất hiện của John Terus tại các sự kiện lớn. Ông là người đã giới thiệu chiếc iPhone Air và xuất hiện tại sự kiện ra mắt iPhone 17 ở London. Những động thái này cho thấy vai trò ngày càng to lớn của Terus trong các nhiệm vụ đối ngoại của Apple.

Smartphone gập mỏng nhất thế giới

Honor Magic V5 mỏng 8,8mm khi gập và 4,1mm khi mở với phiên bản màu trắng. Cấu trúc bản lề của máy chịu được 500.000 lần gập mở và đạt độ bền kéo 2.300 MPa. Ngoài ra, máy còn tích hợp pin silicon–carbon thế hệ mới 5.820mAh giúp tăng dung lượng mà không tăng độ dày hay trọng lượng.

Honor Magic V5 được tổ chức Guinness công nhận kỷ lục về độ bền, với khả năng nâng vật nặng tới 104kg (Ảnh: GSMArena).

Màn hình ngoài 6,43 inch và màn hình chính 7,95 inch đều sử dụng tấm nền LTPO OLED, đạt độ sáng tối đa 5.000 nits và tần số quét 120Hz. Sản phẩm được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite sản xuất trên tiến trình 3nm thuộc nhóm mạnh nhất trong thế giới smartphone Android hiện nay.

Ứng dụng Discord bị tống tiền

Nền tảng giao tiếp nổi tiếng Discord đã chính thức xác nhận một sự cố bảo mật nghiêm trọng, ảnh hưởng đến dữ liệu của một lượng người dùng nhất định.

Discord đang bị tống tiền (Ảnh: Discord).

Theo Discord, vụ việc xảy ra do một nhà cung cấp bên thứ ba bị tấn công, không phải hệ thống chính của Discord. Tuy vậy, vụ việc đặt ra câu hỏi lớn về an toàn trong chuỗi cung ứng của các nền tảng lớn.

Theo thông báo, kẻ tấn công trái phép đã xâm nhập thành công vào hệ thống của nhà cung cấp này và truy cập vào dữ liệu của những người dùng đã từng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Khách hàng hoặc An toàn & Tin cậy của Discord. Mục đích của cuộc tấn công được cho là để tống tiền Discord.

Màn hình gaming tốc độ 280Hz

Gigabyte MO27Q28G có kích thước 27 inch, độ phân giải QHD (2560 x 1440) và thiết kế tràn viền bốn cạnh, mang lại không gian hiển thị rộng rãi và liền mạch. Tần số quét 280Hz kết hợp thời gian phản hồi 0,03ms mang lại chuyển động mượt, gần như không xảy ra hiện tượng xé hình khi chơi game.

MO27Q28G sử dụng tấm nền WOLED thế hệ thứ tư của LG Display với cấu trúc Primary RGB Tandem (Ảnh: CTV).

Màn hình đạt độ sáng HDR tối đa 1.500 nit, đi kèm lớp phủ chống phản xạ 99%. Các tính năng hỗ trợ thi đấu như Tactical Switch 2.0 cho phép chuyển nhanh giữa các tỷ lệ khung hình, và Game Assist cung cấp công cụ như tâm ngắm, đếm FPS hay hẹn giờ, mang lại lợi thế trong quá trình chơi.

"Vua YouTube" lo sợ AI

Trong bài viết trên trang cá nhân, YouTuber có lượng người theo dõi lớn nhất thế giới MrBeast đã bày tỏ sự lo ngại với tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt những công cụ AI tạo sinh, có khả năng tạo ra các nội dung video từ văn bản mô tả của người dùng.

Dù được ví như “vua YouTube” nhờ lượng người theo dõi lớn, MrBeast vẫn lo ngại tương lai của mình sẽ bị ảnh hưởng bởi những công cụ AI tạo video (Ảnh: FC).

MrBeast cho rằng sự tiến bộ nhanh chóng của AI tạo sinh là rất đáng sợ và sẽ ảnh hưởng đến hàng triệu nhà sáng tạo nội dung hiện kiếm sống bằng nghề này.

“Đây là thời kỳ đáng sợ”, MrBeast chia sẻ, đồng thời đặt ra câu hỏi “điều gì sẽ xảy ra với các nhà sáng tạo nội dung như tôi khi video do AI tạo ra tốt ngang với những video được quay theo cách thông thường?”.

Giá iPhone 17 Pro Max "hạ nhiệt"

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí trên các diễn đàn mua bán iPhone, giá của iPhone 17 Pro Max vẫn ở mức cao, dù đã có dấu hiệu "hạ nhiệt" so với thời điểm mới ra mắt.

"Cơn khát" iPhone 17 Pro Max dự kiến sẽ kết thúc vào nửa cuối tháng 10 (Ảnh: Gizmodo).

Hai phiên bản màu bạc và cam vũ trụ đang thu hút sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng trong nước, dẫn đến tình trạng "cháy hàng" tại hầu hết các đại lý. Điều này đã đẩy giá sản phẩm lên cao trên thị trường thứ cấp.

Hiện tại, iPhone 17 Pro Max phiên bản 256GB màu cam vũ trụ đang được rao bán trên "chợ đen" với giá 42 triệu đồng. Mức giá này cao hơn 4 triệu đồng so với giá niêm yết của Apple, nhưng đã giảm 6 triệu đồng so với những ngày đầu mở bán. Phiên bản màu bạc thậm chí còn có giá cao hơn, lên tới 43 triệu đồng.