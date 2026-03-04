Tốc độ mạng 5G Việt Nam tăng cao

Cụ thể, tốc độ tải xuống mạng 5G đạt mức 594,81 Mbps (cao gấp khoảng 10 lần so với mạng 4G trước đây). Đây cũng là lần đầu tiên tốc độ mạng 5G tại Việt Nam vượt 500 Mbps trên biểu đồ của i-Speed.

Biểu đồ tốc độ mạng 5G trên cả nước trong giai đoạn tháng 1/2025-1/2026 (Ảnh chụp màn hình).

Trong năm qua, công cụ này ghi nhận tốc độ 5G tại Việt Nam đã liên tục gia tăng. Vào tháng 1/2025, con số này chưa tới 200 Mbps. Ngoài tốc độ tải xuống, đường tải lên cũng tăng nhanh, đạt trung vị 123,71 Mbps, cao nhất trong một năm qua.

Hạ tầng Internet của Việt Nam chứng kiến nhiều bước đột phá trong thời gian qua. Theo báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ tại kỳ họp cuối tháng 2, Việt Nam phủ sóng 5G đạt gần 91,2% dân số; đồng thời 81,5% dân số trưởng thành sử dụng điện thoại thông minh; 26% người dùng có khả năng truy nhập tốc độ trên 1Gbps.

Gần đây nhất tại sự kiện Mobile World Congress 2026 diễn ra ở Barcelona, mạng VinaPhone đã trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam được tổ chức Ookla (đơn vị đo kiểm tốc độ viễn thông hàng đầu thế giới) trao tặng chứng nhận “Best 5G Network Award in Vietnam and SEA”.

Giải thưởng "Best 5G Network" của Ookla được trao dựa trên chỉ số "Speedtest Connectivity Score". Ookla áp dụng phương pháp đo kiểm đánh giá dựa trên các tình huống sử dụng thực tế, thông qua hàng triệu lượt đo kiểm từ người dùng tại Việt Nam, phản ánh trải nghiệm hàng ngày của khách hàng.

Chỉ số "Speedtest Connectivity Score" của VinaPhone đạt 83.60. Đáng chú ý, riêng điểm Speed Score của VinaPhone vượt trội với 75.48 điểm, cao hơn nhà mạng xếp sau tới 8%.

Qua ghi nhận từ các đợt khảo sát thị trường, hiện nay trên 70% lưu lượng data di động tập trung vào video, mạng xã hội và các nền tảng nội dung số. Với tốc độ cao gấp 10-15 lần so với 4G, mạng 5G mang lại trải nghiệm Internet di động vượt trội, đặc biệt đối với các dịch vụ yêu cầu băng thông lớn như video độ phân giải cao, giải trí trực tuyến và làm việc từ xa.