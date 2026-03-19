Tốc độ Internet Việt Nam lọt top 9 quốc gia nhanh nhất thế giới

Tốc độ mạng Internet cố định của Việt Nam lọt top 9 quốc gia nhanh nhất thế giới

Speedtest - dịch vụ trực tuyến chuyên phân tích và đánh giá hiệu suất, tốc độ truy cập Internet của các nhà mạng - vừa công bố báo cáo Chỉ số Internet Toàn cầu về tốc độ mạng Internet của các quốc gia trên thế giới, tính đến tháng 2 năm nay.

Theo báo cáo của Speedtest, tốc độ kết nối mạng Internet cố định trung bình trên toàn cầu đạt 118,76 Mbps khi tải xuống và 59,02 Mbps khi tải lên; tốc độ mạng di động trung bình trên toàn cầu đạt 107,26 Mbps khi tải xuống và 15,01 Mbps khi tải lên.

Đáng chú ý, tốc độ Internet trung bình tại Việt Nam, cả mạng cố định lẫn mạng di động, đã liên tục được cải thiện, giúp thứ hạng của Việt Nam được tăng thêm trong bảng xếp hạng của Speedtest.

Cụ thể, mạng Internet cố định của Việt Nam trong tháng 2 đạt tốc độ trung bình 288,76 Mbps khi tải xuống và 262,36 Mbps khi tải lên, tăng thêm một bậc và đứng vị trí thứ 9 trong top các quốc gia có tốc độ mạng Internet cố định nhanh nhất thế giới.

10 quốc gia và vùng lãnh thổ có tốc độ mạng Internet cố định nhanh nhất châu Á (Nhấn vào ảnh để xem cỡ lớn).

Tốc độ trung bình của mạng Internet cố định tại Việt Nam cao gấp gần 2,5 lần so với tốc độ trung bình của toàn cầu. Kết quả này giúp mạng Internet cố định tại Việt Nam xếp vị trí thứ 5 tại châu Á, sau Singapore (hạng nhất), Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (hạng 2), Hồng Kông (Trung Quốc) (hạng 3), Macao (Trung Quốc) (hạng 7).

Tính riêng tại khu vực Đông Nam Á, tốc độ mạng Internet cố định của Việt Nam xếp ở vị trí thứ 2, chỉ sau Singapore.

So sánh tốc độ mạng Internet cố định của Việt Nam và các nước trong khu vực Đông Nam Á. Không có số liệu của Timor-Leste trong báo cáo của Speedtest (Nhấn vào ảnh để xem cỡ lớn).

Việt Nam lần đầu tiên lọt top 10 quốc gia có tốc độ mạng Internet cố định nhanh nhất thế giới từ tháng 6/2025 (vị trí thứ 8). Đây được xem là bước nhảy vọt ấn tượng về tốc độ kết nối mạng cố định tại Việt Nam, khi vào tháng 1/2025, tốc độ mạng Internet cố định tại nước ta vẫn xếp hạng 36 toàn cầu.

Về tốc độ mạng Internet di động, thứ hạng của Việt Nam cũng tăng thêm một bậc trong tháng 2, xếp thứ 14 toàn cầu. Hiện mạng Internet di động tại Việt Nam đạt tốc độ trung bình 188,15 Mbps khi tải xuống và 34,98 Mbps khi tải lên.

10 quốc gia có tốc độ mạng Internet di động nhanh nhất châu Á (Nhấn vào ảnh để xem cỡ lớn).

Tốc độ mạng Internet di động Việt Nam xếp hạng 9 tại khu vực châu Á, sau Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (hạng 1), Qatar (hạng 2), Kuwait (hạng 3), Bahrain (hạng 4), Hàn Quốc (hạng 6), Brunei (hạng 8), Ả Rập Xê Út (hạng 9), và Singapore (hạng 12).

Trong khi đó, nếu tính riêng tại khu vực Đông Nam Á, tốc độ mạng di động tại Việt Nam xếp ở vị trí thứ 3, sau Brunei và Singapore.

So sánh tốc độ mạng di động của Việt Nam và các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Không có số liệu của Myanmar và Timor-Leste (Nhấn vào ảnh để xem cỡ lớn).

10 quốc gia có tốc độ mạng Internet nhanh nhất và chậm nhất thế giới

Singapore đã liên tục giữ vững danh hiệu quốc gia có tốc độ mạng cố định nhanh nhất thế giới từ năm 2023 đến nay, đạt tốc độ trung bình 420,92 Mbps khi tải xuống và 325,65 Mbps khi tải lên.

Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất xếp ở vị trí thứ 2, với tốc độ trung bình đạt 398,42 Mbps khi tải xuống và 201,72 Mbps khi tải lên.

Trong số 10 quốc gia có tốc độ mạng Internet cố định nhanh nhất thế giới, khu vực châu Á góp mặt với 5 cái tên.

10 quốc gia và vùng lãnh thổ có tốc độ mạng Internet cố định nhanh nhất thế giới (Nhấn vào ảnh để xem cỡ lớn).

Ở chiều hướng ngược lại, Cuba là quốc gia có tốc độ mạng Internet cố định chậm nhất thế giới, với tốc độ truy cập trung bình đạt 3,86 Mbps khi tải xuống và 0,92 Mbps khi tải lên. Syria, Afghanistan, Libya và Ethiopia là những cái tên còn lại góp mặt trong top 5 quốc gia có tốc độ mạng cố định chậm nhất thế giới.

Về tốc độ mạng di động, Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất là quốc gia có tốc độ mạng di động nhanh nhất thế giới, đạt 681,18 Mbps khi tải xuống và 44,58 Mbps khi tải lên. Qatar, Kuwait, Bahrain và Brazil là những cái tên góp mặt trong top 5.

10 quốc gia và vùng lãnh thổ có tốc độ mạng Internet di động nhanh nhất thế giới (Nhấn vào ảnh để xem cỡ lớn).

Cũng như mạng cố định, các quốc gia châu Á chiếm ưu thế khi góp mặt 7 trong tổng số 10 quốc gia và vùng lãnh thổ có tốc độ mạng di động nhanh nhất thế giới.

Ở chiều hướng ngược lại, Bolivia là cái tên xếp cuối về tốc độ truy cập mạng di động, khi chỉ đạt tốc độ 15,71 Mbps khi tải xuống và 11,67 Mbps khi tải lên. Libya, Pakistan, Belarus, Bosnia và Herzegovina là những cái tên góp mặt trong top 5 quốc gia có mạng di động chậm nhất thế giới.

Nhìn chung, các nước có nền kinh tế kém phát triển, bị cấm vận hoặc ảnh hưởng bởi chiến tranh… là những quốc gia có tốc độ mạng Internet cố định và di động chậm nhất thế giới hiện nay.