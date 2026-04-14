Người dùng khẩn trương xác thực thuê bao di động để tránh bị gián đoạn

Xác thực thông tin thuê bao trên ứng dụng của nhà mạng

Theo đó, ba nhà mạng lớn của Việt Nam bao gồm Viettel, VinaPhone và MobiFone đều đã cung cấp tính năng xác thực thuê bao từ xa qua ứng dụng My Viettel, My VNPT và My MobiFone.

Người dân cần chuẩn bị căn cước công dân, đăng nhập vào ứng dụng nhà mạng thuê bao đang sử dụng và thực hiện xác thực theo hướng dẫn.

Việc triển khai diễn ra sau khi Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 08 về Hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất, có hiệu lực từ 15/4.

Thông tư quy định rõ, nhà mạng phải đảm bảo thuê bao di động có đủ bốn trường thông tin gồm số định danh cá nhân, họ tên, ngày tháng năm sinh, sinh trắc học ảnh khuôn mặt và các dữ liệu này phải khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an.

Ngoài ra, người dân cũng có thể xác thực qua ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID hoặc trực tiếp tại các điểm giao dịch/điểm ủy quyền chính thức của nhà mạng.

Đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thông tin thuê bao, đồng thời góp phần xây dựng môi trường viễn thông an toàn, minh bạch và hạn chế các hành vi lừa đảo, giả mạo.

Nhiều người dùng đặt câu hỏi về trường hợp điện thoại không hỗ trợ công nghệ NFC để quét chip trên CCCD, liệu khách hàng có thể xác thực từ xa mà không cần phải đến cửa hàng của nhà mạng?

Chia sẻ với Dân trí, đại diện nhà mạng MobiFone cho biết: “Đối với người dùng sử dụng điện thoại không có NFC, ​thì trước ngày 15/6, khách hàng có thể chủ động lắp SIM sang smartphone có hỗ trợ công nghệ này, truy cập App và thực hiện xác thực thông tin thuê bao theo hướng dẫn”.

Điều này hoàn toàn có thể thực hiện tương tự đối với các thuê bao của Viettel, VNPT.

Theo lộ trình triển khai, các thuê bao chưa xác thực hoặc có thông tin không trùng khớp với dữ liệu quốc gia sẽ bị hạn chế dịch vụ, tạm dừng dịch vụ một chiều (gọi đi); tạm dừng dịch vụ hai chiều; thu hồi số thuê bao nếu không thực hiện xác thực.

Lưu ý rằng, sau ngày 15/6, Điều 8 thông tư quy định người dùng khi thay đổi thiết bị (điện thoại) sẽ phải xác thực lại ảnh sinh trắc học.

Đại diện một nhà mạng cho biết, nhà mạng sẽ có thông báo khi khách hàng thực hiện đổi thiết bị. Theo Điều 8, khách hàng phải thực hiện xác thực trong vòng 02 giờ để tránh bị khóa 1 chiều.