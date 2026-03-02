MWC 2026: Laptop màn hình gập kiêm máy chơi game cầm tay

MWC 2026: Laptop màn hình gập kiêm máy chơi game cầm tayThế Anh Thứ hai, 02/03/2026 - 12:14 (Dân trí) - Lenovo Legion Go Fold có thể kết hợp với các phụ kiện như bàn phím hoặc tay cầm chơi game để biến thành những thiết bị khác nhau.Tại sự kiện Mobile World Congress (MWC) 2026, Lenovo đã giới thiệu một nguyên mẫu máy tính màn hình gập kiêm máy chơi game cầm tay. Thiết bị này có tên gọi là Lenovo Legion Go Fold.Khi sử dụng ở chế độ mở rộng, màn hình của Lenovo Legion Go Fold có kích thước 11,6 inch. Khi gập lại, màn hình của máy có kích thước 7,7 inch.Trái ngược với phần lớn smartphone gập trên thị trường, màn hình của Lenovo Legion Go Fold gập theo hướng để lộ toàn bộ màn hình ra bên ngoài. Điều này có thể gây ra một số rủi ro về độ bền trong quá trình sử dụng hàng ngày.Thiết bị đi kèm với một bộ bàn phím hoặc tay cầm điều khiển chơi game. Người dùng có thể kết hợp màn hình với các phụ kiện để biến sản phẩm này thành một chiếc máy tính hoặc máy chơi game tùy theo nhu cầu sử dụng.Khi kết hợp với tay cầm chơi game, thiết bị có cách hoạt động giống như những chiếc Nintendo Switch. Lúc này, người dùng có thể sử dụng toàn bộ màn hình, hoặc gập lại để dùng một nửa màn hình.Legion Go Fold được trang bị bộ xử lý Intel Core Ultra 7 258V, kết hợp với RAM 32GB và viên pin 48Whr.Hiện đây mới chỉ là nguyên mẫu được Lenovo thử nghiệm. Nhà sản xuất này chưa tiết lộ kế hoạch có thương mại hóa dòng sản phẩm này ra thị trường hay không.Theo Android Authority, 9to5Google