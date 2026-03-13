OPPO Find N6 lộ diện trước ngày ra mắt, có kèm bút AI

Gần ngày ra mắt, các thông tin về OPPO Find N6 xuất hiện ngày càng nhiều. Một số hình ảnh rò rỉ mới nhất cho thấy OPPO Find N6 vẫn sẽ giữ nguyên thiết kế tương tự phiên bản Find N5 tiền nhiệm. Thiết bị sẽ cung cấp 3 tùy chọn khác nhau về màu sắc, bao gồm xám, đen và cam.

OPPO Find N6 lộ thông số cấu hình chi tiết (Ảnh: Weibo).

Trên smartphone màn hình gập, bản lề được xem là một trong những thành phần linh kiện quan trọng nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền và trải nghiệm sử dụng sản phẩm. Theo GSMArena, Find N6 sẽ được trang bị bản lề Titanium Flexion thế hệ thứ 2, giúp mang lại độ bền tốt hơn và hạn chế nếp gấp trên màn hình.

Đây cũng là một cải tiến được kỳ vọng trên Find N6. Gần đây, OPPO tuyên bố công ty đã phát triển được công nghệ màn hình Zero-Feel Crease (tạm dịch: màn hình không thể cảm nhận được nếp gấp). Nhiều khả năng, công nghệ này sẽ được ứng dụng trên chiếc Find N6 mà hãng chuẩn bị ra mắt.

Các hình ảnh rò rỉ tiết lộ thiết bị sẽ có độ mỏng 8,93mm khi gập và 4,21mm khi mở màn hình. Con số này tương đương với thế hệ Find N5 tiền nhiệm. Đến nay, đây vẫn được xem là một trong những kích thước mỏng nhẹ nhất trong thế giới smartphone màn hình gập.

Dự kiến, màn hình chính bên trong sẽ có kích thước 8,12inch, sử dụng tấm nền Samsung E7. Màn hình này có độ sáng 2.500 nit và hỗ trợ tần số quét thích ứng 1-120Hz. Trong khi đó, màn hình ngoài sẽ có kích thước 6,62 inch, sử dụng tấm nền Q10 của BOE và có độ sáng tối đa 3.600 nit.

Theo PhoneArena, OPPO Find N6 sẽ được trang bị bộ xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, dung lượng RAM tùy chọn 12/16GB và bộ nhớ lưu trữ tối đa 1TB. Viên pin đi kèm theo máy cũng được nâng cấp với dung lượng 6.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 80W và sạc nhanh không dây 50W. Ngoài ra, máy còn đạt chuẩn kháng nước và bụi IP56, IP58 và IP59.

OPPO Find N6 sẽ ra mắt vào ngày 17/3 (Ảnh: OPPO).

Trên sản phẩm này, OPPO vẫn sẽ hợp tác với Hasselblad để tinh chỉnh hệ thống camera. Máy sở hữu hệ thống 3 camera, bao gồm ống kính chính 200MP, ống kính góc siêu rộng 50MP và ống kính telephoto 50MP hỗ trợ zoom quang học 3x.

Bên cạnh những cập nhật về phần cứng, Find N6 còn được OPPO trang bị bút cảm ứng AI hoàn toàn mới. Kết hợp với các công cụ AI mà OPPO đã phát triển, chiếc bút này có thể hỗ trợ nhiều thao tác khác nhau như xử lý thông tin, chính sửa tài liệu hoặc sáng tạo nội dung.

Theo kế hoạch, OPPO Find N6 sẽ được công bố vào ngày 17/3 tại Trung Quốc. Hiện tại, chưa có thông tin về ngày sản phẩm lên kệ và mức giá của thiết bị.