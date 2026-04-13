Hướng dẫn chuẩn hóa thông tin thuê bao di động để tránh bị khóa SIM

Theo quy định tại Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, các thuê bao di động có thông tin đăng ký chưa đầy đủ, chưa chính xác hoặc chưa được đối soát, xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cần thực hiện chuẩn hóa thông tin. Thuê bao di động cần phải xác thực 4 trường thông tin, bao gồm số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; thông tin sinh trắc học ảnh khuôn mặt.

Thông tư chính thức có hiệu lực từ ngày 15/4. Sau thời điểm này, những thuê bao nào có thông tin đăng ký chưa đầy đủ hoặc chưa chính xác, không xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt… sẽ bị các nhà mạng chấm dứt cung cấp dịch vụ.

Người dùng di động sẽ có 60 ngày kể từ thời điểm 15/4 để chuẩn hóa và cập nhật lại thông tin cá nhân với nhà mạng, nếu không sẽ bị chấm dứt hoàn toàn dịch vụ và thu hồi số thuê bao di động.

Bạn đọc có thể thực hiện theo hướng dẫn của Dân trí tại đây để kiểm tra xem thuê bao di động của mình có thuộc nhóm cần phải chuẩn hóa lại thông tin và xác thực sinh trắc học bằng ảnh chân dung hay không.

Trong trường hợp thuê bao di động đã chuẩn hóa các thông tin như họ tên, số thẻ căn cước công dân, ngày tháng năm sinh thì người dùng không cần phải làm gì thêm.

Nếu các thông tin của thuê bao chưa chuẩn xác hoặc đang sử dụng số chứng minh nhân dân/căn cước công dân cũ thì cần phải cập nhật lại thông tin với nhà mạng. Bạn đọc có thể thực hiện việc chuẩn hóa thông tin cá nhân tại nhà thông qua các ứng dụng do nhà mạng cung cấp.

Với người dùng mạng Viettel

Nếu đang sử dụng mạng di động của Viettel, người dùng có thể thực hiện theo các bước sau để chuẩn hóa thông tin cho thuê bao của mình.

- Đầu tiên, bạn download và cài đặt ứng dụng My Viettel vào smartphone. Bạn có thể download ứng dụng dành cho Android tại đây và phiên bản dành cho iOS tại đây.

- Sau khi cài đặt ứng dụng MyViettel, bạn đăng nhập vào tài khoản của mình bằng số điện thoại, chọn “Đăng nhập bằng OTP” để nhận mã OTP gửi về thiết bị, sau đó nhập mã OTP để đăng nhập vào tài khoản.

- Từ giao diện chính của ứng dụng, bạn nhấn nút “Xác thực thông tin TB” tại mục “Tiện ích”. Nếu không thấy nút này, bạn nhấn vào mục tìm kiếm ở góc trên bên phải, tìm “Xác thực thông tin TB”.

- Bước tiếp theo, bạn chọn hình thức xác thực bằng cách quét NFC trên căn cước công dân, hoặc chọn xác thực thông qua ứng dụng VNeID. Tại đây, bạn nên chọn cách xác thực bằng “VNeID” để thuận tiện và dễ dàng hơn.

Để thực hiện xác thực, bạn cần phải chụp ảnh căn cước điện tử trên ứng dụng VNeID (chụp ảnh màn hình giao diện ứng dụng VNeID). Nếu không biết cách chụp ảnh màn hình, bạn có thể nhấn vào nút “Xem hướng dẫn chi tiết” và thực hiện theo.

Tiếp theo, bạn chọn “Chụp ảnh chân dung” để xác thực sinh trắc học bằng ảnh khuôn mặt.

- Sau khi đã chụp ảnh chân dung và cập nhật ảnh căn cước công dân điện tử, bạn nhấn nút “Tiếp tục”, sau đó nhấn nút “Đồng ý” tại hộp thoại hiện ra để chia sẻ thông tin từ ứng dụng VNeID.

Ứng dụng VNeID trên smartphone sẽ được kích hoạt. Bạn đăng nhập vào ứng dụng VNeID, đánh dấu vào tùy chọn “Tôi đã đọc và hiểu rõ nội dung mục đích (đã nêu ở trên); Quyền, nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu và đồng ý với các nội dung này”, sau đó nhấn nút “Xác nhận chia sẻ”.

- Bước tiếp theo, bạn kiểm tra các thông tin cá nhân trên ứng dụng đã chuẩn xác hay chưa và nhấn nút “Tiếp tục”. Nhấn vào nút “Chữ ký xác nhận” tại giao diện tiếp theo, sử dụng ngón tay để ký trên màn hình smartphone và nhấn nút “Hoàn thành”.

Đánh dấu vào tùy chọn “Tôi cam kết thông tin khai là đúng” và nhấn nút “Tiếp tục”.

Kiểm tra lại các thông tin đã khai báo, nhấn nút “Tiếp tục”, nhập mã OTP gửi về số điện thoại của bạn và nhấn nút “Hoàn tất” để hoàn thành quá trình xác thực thông tin thuê bao của nhà mạng Viettel.

Với người dùng mạng VinaPhone

Tương tự như nhà mạng Viettel, người dùng mạng VinaPhone cũng có thể chỉnh sửa thông tin nếu không chính xác thông qua ứng dụng của nhà mạng này.

- Đầu tiên, bạn download ứng dụng My VNPT dành cho Android tại đây hoặc dành cho iOS tại đây.

- Đăng nhập vào ứng dụng bằng số điện thoại và mã OTP gửi về thiết bị.

- Từ giao diện chính của ứng dụng, chọn mục “Thông tin thuê bao”. Tại giao diện hiện ra nếu chỉ hiển thị thông tin cá nhân của người dùng (họ tên, ngày sinh, số giấy tờ…) nghĩa là thông tin của thuê bao đã chuẩn xác và không cần phải thực hiện gì thêm.

Nếu tại giao diện này xuất hiện hộp thoại “Xác thực thông tin thuê bao”, bạn nhấn vào nút “Thực hiện ngay” và nhấn “Xác thực ngay” tại giao diện tiếp theo.

Các bước xác thực thông tin cá nhân trên ứng dụng My VNPT. Nhấn vào ảnh để xem cỡ lớn (Ảnh: VinaPhone).

- Nhập mã OTP gửi về số điện thoại của người dùng để tiếp tục. Sau đó chọn hình thức xác thực “Liên kết với ứng dụng VNeID”. Bây giờ, ứng dụng My VNPT sẽ yêu cầu người dùng chụp ảnh thẻ căn cước công dân và chân dung của mình.

- Nhấn tiếp vào nút “Mở ứng dụng VNeID”, lập tức ứng dụng VNeID trên smartphone của bạn sẽ được kích hoạt.

Đăng nhập vào tài khoản định danh điện tử, đánh dấu vào tùy chọn “Tôi đã đọc và hiểu rõ nội dung mục đích (đã nêu ở trên); Quyền, nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu và đồng ý với các nội dung này”, sau đó nhấn nút “Xác nhận chia sẻ”.

- Quay trở lại ứng dụng My VNPT và ký vào phiếu xác nhận điện tử. Cuối cùng, bạn sẽ nhận được thông báo xác thực thành công, hoàn tất quá trình xác thực thông tin với nhà mạng.

Với người dùng mạng MobiFone

Cũng như 2 nhà mạng trên, người dùng MobiFone có thể chỉnh sửa và chuẩn hóa thông tin cá nhân thông qua ứng dụng My MobiFone.

- Đầu tiên, bạn cài đặt ứng dụng My MobiFone phiên bản dành cho smartphone Android tại đây và phiên bản dành cho iOS tại đây. Đăng nhập vào ứng dụng bằng số điện thoại và mã OTP.

- Từ giao diện chính của ứng dụng, bạn nhấn vào nút “Thông tin sử dụng”, sau đó nhấn vào “Thông tin thuê bao”. Nếu xuất hiện thông báo “Không cần cập nhật”, nghĩa là người dùng không cần phải thực hiện gì thêm.

Trong trường hợp cần phải chuẩn hóa lại thông tin thuê bao di động, bạn đọc có thể thực hiện theo video hướng dẫn chi tiết dưới đây.

Hướng dẫn xác thực thông tin thuê bao MobiFone trên ứng dụng My MobiFone (Video: MobiFone).

Lưu ý

Trong trường hợp gặp vấn đề về quá trình xác thực thông tin cá nhân thông qua ứng dụng, người dùng có thể mang theo thẻ căn cước công dân có gắn chip đến trực tiếp các cửa hàng, đại lý hoặc trung tâm chăm sóc khách hàng của nhà mạng để được hỗ trợ.

Quá trình chuẩn hóa thông tin thuê bao di động thông qua ứng dụng và trực tiếp tại các cửa hàng, đại lý của nhà mạng đều được thực hiện hoàn toàn miễn phí.