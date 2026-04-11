Hướng dẫn kiểm tra thông tin thuê bao di động để không bị khóa SIM

Thuê bao di động không xác thực thông tin sẽ bị khóa SIM

Theo quy định tại Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, các thuê bao di động có thông tin đăng ký chưa đầy đủ, chưa chính xác hoặc chưa được đối soát, xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cần thực hiện chuẩn hóa thông tin.

Theo Điều 4 của Thông tư, thuê bao di động cần phải xác thực 4 trường thông tin, bao gồm số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; thông tin sinh trắc học ảnh khuôn mặt.

Thuê bao di động không chuẩn hóa thông tin, cập nhật sinh trắc học khuôn mặt sẽ bị nhà mạng khóa SIM, ngừng cung cấp dịch vụ (Ảnh minh họa: Thế Anh).

Đây là bước tiến quan trọng nhằm đảm bảo tính chính xác, đồng nhất của dữ liệu thuê bao, hạn chế tối đa tình trạng sử dụng thông tin giả mạo; đồng thời đưa ra những quy định nghiêm ngặt hơn để quản lý SIM rác và bảo vệ quyền lợi của người dùng, nhằm giải quyết triệt để tình trạng sử dụng SIM rác hoặc SIM không đúng thông tin khai báo theo quy định.

Thông tư chính thức có hiệu lực từ ngày 15/4. Sau thời điểm này, những thuê bao nào có thông tin đăng ký chưa đầy đủ hoặc chưa chính xác, không xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt… sẽ bị các nhà mạng chấm dứt cung cấp dịch vụ.

Người dùng di động sẽ có 60 ngày kể từ thời điểm 15/4 để chuẩn hóa và cập nhật lại thông tin cá nhân với nhà mạng, nếu không sẽ bị chấm dứt hoàn toàn dịch vụ và thu hồi số thuê bao di động.

Hướng dẫn kiểm tra thông tin thuê bao di động đã chính xác hay chưa để tránh bị khóa SIM

Các quy định về xác thực thông tin tại Thông tư 08/2026/TT-BKHCN được áp dụng đối với cả thuê bao mới và các thuê bao di động đang sử dụng.

Đối với các thuê bao mới, người dùng bắt buộc phải thực hiện xác thực thông tin đầy đủ và chụp ảnh chân dung tại thời điểm đăng ký dịch vụ với nhà mạng để được kích hoạt dịch vụ.

Đối với các thuê bao hiện có, chỉ những người dùng nào sử dụng các thông tin cá nhân cũ (như chứng minh nhân dân 9 số trước đây) để đăng ký với nhà mạng thì cần phải cập nhật lại thông tin chuẩn xác với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Dân cư để tiếp tục sử dụng dịch vụ.

Trường hợp thuê bao di động thuộc nhóm cần phải cập nhật lại thông tin và xác thực sinh trắc học khuôn mặt, người dùng sẽ nhận được tin nhắn thông báo từ nhà mạng. Trong trường hợp chưa nhận được tin nhắn thông báo từ nhà mạng, nhưng muốn kiểm tra xem thông tin thuê bao di động của mình đã chuẩn xác hay chưa, bạn có thể thực hiện theo cách dưới đây.

Lưu ý: Cách thức này có thể áp dụng cho mọi thuê bao di động, không phân biệt nhà mạng đang sử dụng.

- Cách thức để kiểm tra thông tin thuê bao di động khá đơn giản, bạn chỉ việc gửi tin nhắn với nội dung “tttb số căn cước công dân” gửi đến tổng đài 1414 (hoàn toàn miễn phí).

Chẳng hạn, nếu số căn cước công dân của bạn là “012345678910”, bạn soạn tin nhắn với nội dung “tttb 012345678910” và gửi đến tổng đài 1414.

Trong trường hợp bạn sử dụng số chứng minh nhân dân cũ để đăng ký với nhà mạng, bạn soạn tin nhắn với nội dung “tttb số chứng minh nhân dân” gửi đến tổng đài 1414.

- Chờ trong giây lát, tổng đài 1414 sẽ phản hồi lại tin nhắn của bạn, với nội dung gồm thông tin chi tiết của số điện thoại di động đang sử dụng, bao gồm họ, tên, ngày sinh, số căn cước công dân, nơi cấp, ngày cấp…

Nếu những thông tin do tổng đài 1414 cung cấp chính xác với thông tin cá nhân hiện tại của bạn, đồng thời có nội dung: “Thẻ căn cước của quý khách đăng ký sử dụng thuê bao”, kèm theo số điện thoại bạn đang sử dụng, nghĩa là thuê bao di động đã có thông tin chính xác và người dùng không cần phải làm gì thêm.