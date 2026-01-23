TikTok tìm được giải pháp để tránh lệnh cấm tại Mỹ vào phút chót

TikTok đã thoát khỏi lệnh cấm hoạt động tại Mỹ vào phút cuối (Ảnh: AI).

TikTok và công ty mẹ ByteDance cho biết đã chính thức thành lập liên doanh để chuyển một phần hoạt động kinh doanh tại Mỹ cho nhóm các nhà đầu tư Mỹ, giúp TikTok có thể tiếp tục được hoạt động tại quốc gia này.

Thỏa thuận thành lập liên doanh đạt được chỉ một ngày trước khi lệnh cấm TikTok có hiệu lực vào ngày 23/1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng tải bài viết lên trên trang cá nhân của mình, bày tỏ sự vui mừng khi TikTok “được cứu”.

“Tôi rất vui mừng vì đã góp phần cứu TikTok. Tôi muốn cảm ơn Phó Tổng thống JD Vance, chính quyền của tôi và Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc vì đã phê duyệt thỏa thuận này”, ông Trump viết trên trang cá nhân.

Tuy nhiên, theo tờ báo SCMP của Trung Quốc, chính quyền Bắc Kinh vẫn chưa chính thức xác nhận thông qua thỏa thuận thành lập liên doanh giữa TikTok và các nhà đầu tư tại Mỹ. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cũng không đưa ra bình luận gì về thỏa thuận này.

“Quan điểm của Trung Quốc về vấn đề TikTok luôn nhất quán và rõ ràng. Hiện tại tôi không có gì mới để chia sẻ”, người phát ngôn đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ Lưu Bằng Vũ cho biết.

Chủ sở hữu mới của TikTok tại Mỹ là ai?

Theo thông báo từ TikTok, liên doanh mới sẽ mang tên gọi TikTok USDS Joint Venture, hoạt động như một thực thể độc lập, có thể kiểm soát thuật toán, bảo vệ dữ liệu và kiểm duyệt nội dung của TikTok.

Liên doanh mới sẽ được quản lý bởi hội đồng quản trị gồm 7 thành viên, đa số là người Mỹ.

Các nhà đầu tư tham gia vào liên doanh này bao gồm hãng phần mềm Oracle của tỷ phú Larry Ellison, công ty trí tuệ nhân tạo có trụ sở tại Abu Dhabi MGX, quỹ đầu tư Silver Lake, mỗi bên sẽ nắm giữ 15% cổ phần. Dell Family Office, quỹ đầu tư của nhà sáng lập hãng máy tính Dell, cũng sẽ tham gia vào liên doanh.

Một số cái tên khác góp mặt trong liên doanh bao gồm quỹ đầu tư Vastmere Strategic Investments, doanh nhân người Pháp nổi tiếng trong lĩnh vực viễn thông Xavier Niel…

Microsoft và Amazon, hai hãng công nghệ lớn từng nhiều lần bày tỏ ý định mua lại TikTok tại Mỹ, đã không tham gia vào liên doanh mới thành lập với TikTok.

Trong khi đó, ByteDance, công ty mẹ của TikTok có trụ sở tại Bắc Kinh, sẽ nắm 20% cổ phần trong liên doanh mới được thành lập. Một số nguồn tin cho biết ByteDance vẫn sẽ được giữ lại 50% lợi nhuận thu được từ hoạt động của liên doanh này.

Trước đó vào tháng 4/2024, cựu Tổng thống Joe Biden đã ký một sắc lệnh buộc TikTok phải thoái vốn khỏi chủ sở hữu của Trung Quốc và bán lại cho một pháp nhân tại Mỹ, nếu không nền tảng mạng xã hội này sẽ bị cấm hoạt động từ ngày 19/1/2025.

Tuy nhiên, đến ngày 20/1/2025, Tổng thống mới đắc cử Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp để đẩy lùi lệnh cấm TikTok đến ngày 5/4/2025, giúp TikTok "hồi sinh" chỉ sau 12 tiếng đồng hồ bị dừng hoạt động tại Mỹ.

Sau đó, Tổng thống Trump liên tục ký hàng loạt sắc lệnh hành pháp khác trong năm 2025 để cho phép mạng xã hội TikTok tiếp tục hoạt động.

Việc Tổng thống Trump liên tục ký sắc lệnh gia hạn thời gian lệnh cấm TikTok có hiệu lực giúp mạng xã hội này hoạt động tại Mỹ như chưa hề đối mặt với lệnh cấm, cho đến khi đạt được thỏa thuận thành lập liên doanh với các nhà đầu tư tại Mỹ trước khi lệnh cấm chính thức có hiệu lực vào ngày 23/1.

Khác với nhiệm kỳ đầu tiên, khi Tổng thống Donald Trump đã tìm mọi cách để cấm TikTok tại Mỹ, giờ đây, chính ông Trump là người tìm mọi cách để cứu TikTok. Trong quá trình vận động tranh cử, ông Trump đã lập cả tài khoản TikTok để tiếp cận nhóm đối tượng cử tri trẻ tuổi.

Tuy nhiên, việc TikTok có được phép thành lập liên doanh tại Mỹ hay không vẫn cần chờ chính quyền Bắc Kinh cấp phép. Theo luật kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc, một số công nghệ mà TikTok sử dụng, bao gồm thuật toán đề xuất nội dung, cần có sự chấp thuận của Bắc Kinh để xuất khẩu.