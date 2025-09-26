Thương vụ đầu tư trị giá 100 tỷ USD của Nvidia với OpenAI có gì đặc biệt?

Tập đoàn công nghệ Nvidia vừa công bố kế hoạch đầu tư lên đến 100 tỷ USD vào OpenAI, công ty đứng sau ChatGPT, nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng AI tiên tiến, phục vụ việc huấn luyện và vận hành các mô hình trí tuệ nhân tạo thế hệ mới.

Khoản đầu tư khổng lồ này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy quá trình phát triển siêu trí tuệ nhân tạo (AGI) – một công cụ AI có khả năng thực hiện đồng thời nhiều công việc khác nhau.

Thương vụ đầu tư trị giá 100 tỷ USD của Nvidia vào OpenAI liệu có giúp tạo ra một công cụ AI vượt trội trong tương lai? (Ảnh: Bloomberg).

Jensen Huang, nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của Nvidia, nhấn mạnh: “Nvidia và OpenAI đã thúc đẩy lẫn nhau trong một thập kỷ, từ siêu máy tính DGX đầu tiên cho đến bước đột phá của ChatGPT. Khoản đầu tư và quan hệ đối tác này sẽ đánh dấu bước tiến lớn tiếp theo của hai bên”.

Đồng quan điểm, Greg Brockman, đồng sáng lập và Chủ tịch OpenAI, chia sẻ: “Chúng tôi đã làm việc chặt chẽ với Nvidia từ những ngày đầu của OpenAI. Chúng tôi đã sử dụng nền tảng của họ để tạo ra các hệ thống AI mà hàng trăm triệu người sử dụng hàng ngày. Chúng tôi rất hào hứng khi tiếp tục hợp tác với Nvidia để mở rộng biên giới của trí tuệ nhân tạo và mang lại lợi ích của công nghệ này cho mọi người”.

Thỏa thuận hợp tác dự kiến sẽ hoàn tất trong vài tuần tới, đưa Nvidia vượt qua Microsoft để trở thành nhà đầu tư lớn nhất của OpenAI. Trước đó, Microsoft đã đầu tư tổng cộng 13 tỷ USD vào OpenAI từ năm 2019, đổi lại quyền tích hợp sớm công nghệ của OpenAI vào sản phẩm của mình và đang đàm phán để sở hữu 49% lợi nhuận trong tương lai.

Với hơn 700 triệu người dùng thường xuyên hàng tuần và dự kiến tiếp tục tăng mạnh, khoản đầu tư từ Nvidia sẽ giúp OpenAI mở rộng năng lực hoạt động và có thêm tiềm lực kinh tế để phát triển các nền tảng AI thế hệ mới.

Cuộc đua phát triển các công cụ AI đang diễn ra khốc liệt trên toàn cầu. Bên cạnh OpenAI và ChatGPT, Google đang đầu tư mạnh vào Gemini, Meta tích hợp sâu AI vào mạng xã hội, và các hãng công nghệ Trung Quốc như Alibaba, DeepSeek, ByteDance cũng liên tục ra mắt các nền tảng AI mới.

Các nhà phân tích thị trường nhận định, thương vụ 100 tỷ USD từ Nvidia sẽ giúp OpenAI đẩy mạnh tốc độ phát triển trí tuệ nhân tạo tổng hợp (AGI).

AGI được xem là đích đến của các hệ thống AI, có khả năng thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào cần đến trí tuệ mà con người có thể làm được. Khác với AI hẹp chỉ thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, AGI có khả năng học hỏi, suy luận và áp dụng kiến thức linh hoạt trong nhiều lĩnh vực.

Liệu thương vụ đầu tư lịch sử này có giúp Nvidia và OpenAI tạo ra hệ thống AGI đầu tiên trên thế giới? Thời gian sẽ trả lời.