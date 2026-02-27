Tên miền “.vn” lần đầu tiên được tổ chức đấu giá

Đây là lần đầu tiên các tên miền quốc gia ".vn" có độ dài 2 ký tự được tổ chức đấu giá công khai theo hình thức trực tuyến.

Hai đợt đấu giá sẽ diễn ra trong tháng 3 và tháng 6 (Ảnh: Thế Anh).

Tên miền 2 ký tự thuộc không gian tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” là nhóm tài nguyên đặc biệt có số lượng hữu hạn, cấu trúc ngắn gọn, dễ ghi nhớ và mang giá trị nhận diện cao. Danh sách đấu giá lần này bao gồm nhiều nhóm ý nghĩa đa dạng.

Thứ nhất, nhóm gắn với thương hiệu lớn hoặc viết tắt thương hiệu như mb.vn, lg.vn, hc.vn, cj.vn, jd.vn, jt.vn, có giá trị cao trong bảo vệ và phát triển tài sản thương hiệu số.

Thứ hai, nhóm tên miền gợi mở theo ngành nghề như ot.vn (ô tô), dd.vn (di động), fa.vn (tài chính), gc.vn (golf), ex.vn (xuất nhập khẩu)… phù hợp xây dựng thương hiệu chuyên ngành.

Thứ ba, nhóm tên miền theo xu hướng xã hội và văn hóa số như 2k.vn, ok.vn, hi.vn, f0.vn, ez.vn, em.vn…, có tính lan tỏa cao trong môi trường số.

Ngoài ra, các tên miền chữ, số cực ngắn như p1.vn, j2.vn, t7.vn, g8.vn… mang tính hiện đại, phù hợp lĩnh vực công nghệ và có tiềm năng đầu tư dài hạn.

Theo trung tâm Internet Việt Nam, việc đấu giá công khai nhóm tên miền này nhằm tối ưu hóa giá trị tài nguyên Internet quốc gia, đồng thời tạo cơ hội minh bạch cho doanh nghiệp và nhà đầu tư sở hữu những định danh trực tuyến độc bản trong hệ sinh thái số “.vn”.