Tại sao các nhà sản xuất smartphone lại ngừng tích hợp giắc cắm tai nghe?

Trong suốt 10 năm qua, ngành công nghiệp điện thoại thông minh đã chứng kiến một cuộc chuyển giao công nghệ đầy kịch tính: sự biến mất dần của giắc cắm tai nghe 3,5mm.

Câu chuyện bắt đầu khi Apple tung ra iPhone 7, một bước đi táo bạo nhưng cũng đầy tranh cãi khi biến cổng Lightning thành cổng kết nối duy nhất cho cả sạc và âm thanh. Vào thời điểm đó, dư luận đã phản ứng gay gắt, coi đây là một thay đổi thiết kế không cần thiết và mang tính ép buộc người dùng.

Tuy nhiên, như một hiệu ứng dây chuyền, các nhà sản xuất khác cũng bắt đầu đi theo lộ trình này. Mặc dù người dùng phàn nàn rằng việc loại bỏ cổng kết nối truyền thống là một cách để các hãng thúc đẩy doanh số tai nghe không dây đắt đỏ, nhưng các thương hiệu vẫn kiên định với quyết định của mình.

Đến hôm nay, sự tồn tại của giắc cắm tai nghe trên các mẫu flagship đã trở thành một điều xa xỉ, nhường chỗ cho những ưu tiên khác về mặt kỹ thuật và thẩm mỹ.

Việc loại bỏ giắc cắm tai nghe giúp các nhà sản xuất tối ưu hóa không gian bên trong để tăng dung lượng pin, cải thiện loa và thêm các cảm biến mới (Ảnh: Bgr).

Một trong những lý do quan trọng nhất mà các hãng công nghệ đưa ra chính là bài toán về không gian vật lý bên trong thiết bị. Khi điện thoại thông minh mới ra đời, chúng thường có thân máy khá dày và màn hình nhỏ.

Nhưng theo xu hướng hiện đại, người dùng luôn đòi hỏi những chiếc máy mỏng hơn nhưng lại mạnh mẽ hơn.

Giắc cắm 3,5mm, dù nhìn từ bên ngoài chỉ là một lỗ tròn nhỏ, thực chất lại chiếm một khoảng không gian đáng kể bên trong máy. Với độ sâu lên tới 6-7mm, linh kiện này trở thành vật cản lớn đối với các thiết kế siêu mỏng.

Để dễ hình dung, mẫu iPhone Air chỉ có độ dày tổng thể là 5,64mm, điều này đồng nghĩa với việc tích hợp một ổ cắm giắc 3,5mm là điều không thể thực hiện được về mặt kỹ thuật.

Việc gỡ bỏ giắc cắm tai nghe đã giải phóng một "mảnh đất vàng" bên trong điện thoại. Khoảng không gian trống này ngay lập tức được các kỹ sư tận dụng để trang bị những viên pin có dung lượng lớn hơn, hệ thống loa cải tiến hoặc thêm vào các cảm biến tinh vi nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng.

Đối với các nhà sản xuất, việc hy sinh một tiêu chuẩn có từ những năm 1950 để đổi lấy sự đột phá về hiệu năng và kiểu dáng là một sự đánh đổi hoàn toàn hợp lý.

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ Bluetooth và các thiết bị không dây đã cung cấp giải pháp thay thế tiện lợi cho người dùng (Ảnh: Bgr).

Bên cạnh yếu tố không gian, khả năng bảo vệ thiết bị cũng được cải thiện đáng kể. Loại bỏ cổng 3,5mm đồng nghĩa với việc bớt đi một vị trí mà bụi bẩn và độ ẩm có thể xâm nhập vào bên trong bo mạch. Điều này giúp các hãng điện thoại dễ dàng hơn trong việc đạt được các tiêu chuẩn kháng nước và kháng bụi cao cấp, kéo dài tuổi thọ cho thiết bị.

Về khía cạnh âm thanh, việc chuyển dịch sang cổng USB-C hoặc Lightning cũng mang lại những lợi ích về mặt kỹ thuật. Thay vì sử dụng âm thanh tương tự (analog) qua giắc 3,5mm, việc truyền tải qua các cổng kết nối kỹ thuật số được đánh giá là mang lại chất lượng âm thanh sạch và chi tiết hơn.

Dù trải nghiệm này có thể mang tính chủ quan tùy theo tai nghe của mỗi người, nhưng xu hướng số hóa âm thanh là điều không thể đảo ngược trong kỷ nguyên công nghệ hiện nay.

Song song với sự thay đổi về phần cứng, sự bùng nổ của kết nối Bluetooth đã đóng vai trò là "vị cứu tinh" giúp người dùng thích nghi với thay đổi. Các thiết bị âm thanh không dây hiện nay không chỉ có mức giá dễ tiếp cận mà còn mang đến sự tiện lợi vượt trội với các tính năng như điều khiển cảm ứng và khử tiếng ồn chủ động.

Người dùng không còn phải đối mặt với tình trạng dây tai nghe bị rối hay vướng víu khi di chuyển. Mặc dù vẫn còn những nhược điểm như thời lượng pin hạn chế và yêu cầu phải sạc thường xuyên, nhưng sự tự do mà tai nghe không dây mang lại là điều không thể phủ nhận.

Apple là đơn vị tiên phong loại bỏ giắc cắm 3,5mm bắt đầu từ dòng iPhone 7, thay thế bằng cổng Lightning (Ảnh: Bgr).

Đối với những người dùng vẫn còn quyến luyến với những chiếc tai nghe có dây chất lượng cao, các hãng sản xuất cũng cung cấp giải pháp là bộ chuyển đổi USB-C sang 3,5mm. Với mức giá dao động từ 6 đến 9 đô la, đây là một khoản đầu tư nhỏ để giữ lại trải nghiệm âm thanh truyền thống trên những thiết bị hiện đại.

Hiện nay, giắc cắm tai nghe 3,5mm dường như chỉ còn là kỷ niệm trên các dòng điện thoại cao cấp. Chỉ còn một vài hãng như Samsung hay Motorola là vẫn duy trì cổng kết nối này trên các dòng máy giá rẻ để phục vụ đối tượng khách hàng ưu tiên tính tiết kiệm.

Rõ ràng, cuộc cách mạng về thiết kế và sự lên ngôi của công nghệ không dây đã chính thức khép lại kỷ nguyên của giắc cắm tai nghe trên những chiếc smartphone hàng đầu.

Người tiêu dùng, dù có khó chịu hay không, cuối cùng cũng đã phải chấp nhận và thích nghi với một thực tế mới mẻ nhưng cũng đầy tiện ích này.