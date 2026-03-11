Galaxy Buds4 Series: Chiếc tai nghe nâng tầm hoạt động hàng ngày

Thoải mái làm việc, học tập cả ngày dài

Cảm giác khó chịu khi đeo tai nghe trong thời gian dài là tình trạng chung của không ít dân văn phòng và sinh viên hiện nay. Điều này đã được Samsung giải quyết hoàn hảo trên dòng tai nghe mới ra mắt của mình. Thiết kế của Galaxy Buds4 Pro được tối ưu dựa trên phân tích hàng trăm triệu dữ liệu khuôn tai người dùng toàn cầu cùng hơn 10.000 mô phỏng, mang đến cảm giác đeo chắc chắn nhưng vẫn vô cùng êm nhẹ.

Phần đầu tai nghe được làm nhỏ và vừa vặn hơn với ống tai, hạn chế tối đa tình trạng đau tai khi sử dụng suốt ngày dài học tập, làm việc. Giờ đây, người làm văn phòng có thể thoải mái họp trực tuyến hàng giờ đồng hồ mà không cảm thấy khó chịu hay quá tải cho đôi tai.

Thiết kế êm nhẹ, thoải mái khi đeo trong thời gian dài của Galaxy Buds4 Pro được Samsung nghiên cứu dựa trên dữ liệu khuôn tai người dùng toàn cầu (Ảnh: Samsung).

Nghe nhạc với chất âm Hi-Fi chuẩn studio

Nhu cầu thưởng thức âm thanh chất lượng cao không chỉ gắn liền với nghệ sĩ hay các nhà sản xuất âm nhạc mà đang ngày càng được nhiều người dùng phổ thông quan tâm.

Một giai điệu lãng mạn trên chuyến xe lên Đà Lạt hay giai điệu EDM sôi động cho ngày mới đều khiến cuộc sống trở nên thú vị hơn.

Đây là lý do Samsung đã đầu tư mạnh cho Galaxy Buds4 Pro, mở rộng tối đa diện tích rung và thu gọn phần viền loa, tăng gần 20% diện tích màng loa trầm, mang đến âm trầm rõ nét và âm cao đặc sắc.

Người dùng sẽ được tận hưởng chất âm chuẩn phòng thu Hi-Fi 24bit, tần số lấy mẫu 96kHz, tái hiện sinh động mọi giai điệu từ tiếng violin trong trẻo đến tiếng âm trầm kép sâu và ấm.

Chất âm Hi-Fi đa tầng chuẩn studio là ưu điểm lớn của Galaxy Buds4 series (Ảnh: Samsung).

Giải trí trên tàu điện hay quán cà phê

Đọc một cuốn sách hay xem phim ở quán cà phê, tàu điện là sở thích của không ít người. Tuy nhiên, niềm đam mê luôn có thể bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn hay âm thanh thông báo giữa các trạm dừng.

Thông qua tính năng Adaptive Noise Control (ANC - Chống ồn chủ động), Galaxy Buds4 Pro có thể tự động đánh giá và giảm thiểu tiếng ồn theo thực tế môi trường xung quanh, để người dùng có thể đắm chìm trong sở thích riêng mà không bị ngắt quãng.

Tính năng Tinh chỉnh âm thanh cá nhân hoá với Adaptive EQ/Adaptive ANC thế hệ mới 2.0 còn giúp phân tích điều kiện đeo và hình dáng tai riêng biệt của từng người để giảm thiểu hiện tượng rò rỉ âm thanh, mang lại không gian tĩnh lặng lý tưởng chuẩn studio.

Công nghệ Chống ồn chủ động cho phép người dùng đắm chìm trong không gian riêng, ngay cả khi đang ở nơi công cộng (Ảnh: Samsung).

Khi làm việc nhà, nấu ăn không vướng bận

Cảm giác bối rối khi đang dở tay nấu ăn mà phải nhận cuộc gọi là điều không ít người từng trải qua. Với tính năng Cử chỉ đầu (Head Gesture) trên Galaxy Buds4 Pro, những trải nghiệm nói trên sẽ trở nên thuận tiện hơn nhiều.

Cụ thể, người dùng có thể gật đầu để nghe thông báo hoặc trả lời cuộc gọi, và lắc đầu để dừng phản hồi của AI. Điều này cho phép bạn sẵn sàng đàm thoại tức thì bất cứ lúc nào, ngay cả khi không rảnh tay.

Tính năng này hứa hẹn sẽ giải phóng tín đồ yêu bếp nghiện nhà khỏi mọi rào cản bất tiện khi chăm sóc tổ ấm của mình.

Nấu nướng rảnh tay cùng tính năng Cử chỉ đầu trên dòng tai nghe mới (Ảnh: Samsung).

Du lịch thuận tiện hơn

Nếu từng phải liên tục mở điện thoại để tìm hiểu thông tin về một phong tục, một món ăn lạ khi đi du lịch,… thì Galaxy Buds4 Pro là phụ kiện mà người dùng không thể bỏ qua.

Khả năng tương tác AI đa tác vụ trên dòng tai nghe này cho phép người dùng dễ dàng gọi Gemini hoặc Bixby bằng giọng nói bất cứ lúc nào mà không cần rút điện thoại. Tai nghe sẽ truyền đạt câu trả lời của AI, như thể đang có một hướng dẫn viên song hành cùng bạn trong từng chuyến đi.

Đặc biệt, bộ sưu tập ốp đựng phong cách, lấy cảm hứng từ đồ hộp Địa Trung Hải hay hoạ tiết mỹ nghệ truyền thống cũng biến chiếc tai nghe này thành phụ kiện cá tính, tạo điểm nhấn trên trang phục của người dùng.

Bộ sưu tập ốp đựng cá tính, tạo điểm nhấn phong cách trong mỗi chuyến du lịch (Ảnh: Samsung).

Vượt khỏi phạm vi của một thiết bị âm thanh, những dòng tai nghe như Galaxy Buds4 và Galaxy Buds4 Pro đang đóng vai trò như một phụ kiện nâng tầm phong cách sống.

Bắt đầu từ cảm giác đeo êm nhẹ như không, đến những giai điệu tinh tế, trong trẻo và khả năng hoạt động mượt mà với AI, dòng tai nghe mới của Samsung đang trở thành cầu nối đưa người dùng đến những trải nghiệm tuyệt vời trong chính nhịp sống thường nhật của mình.

