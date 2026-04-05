So sánh hai flagship đầu bảng: Galaxy S26 Ultra và iPhone 17 Pro Max

Thiết kế và màn hình

Cả hai thiết bị đều sở hữu màn hình lớn khoảng 6.9 inch, tần số quét 120Hz và thiết kế cao cấp, mang đậm dấu ấn flagship. Tuy nhiên, cách tiếp cận của Samsung và Apple lại có sự khác biệt rõ rệt.

Galaxy S26 Ultra tiếp tục giữ phong cách vuông vức đặc trưng, đi kèm bút S Pen tích hợp. Đây là điểm khác biệt lớn so với đối thủ, mang lại lợi thế trong các tác vụ ghi chú, chỉnh sửa nhanh hoặc làm việc di động. Máy cũng mỏng và nhẹ hơn, tạo cảm giác cầm nắm dễ chịu khi sử dụng trong thời gian dài.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max vẫn giữ thiết kế quen thuộc với khung viền chắc chắn, hoàn thiện cao và độ nhận diện tốt. Thiết bị nặng hơn, nhưng đổi lại là cảm giác cứng cáp, liền mạch.

Trong quá trình sử dụng thực tế, biên tập viên đánh giá cao trải nghiệm cầm nắm trên iPhone 17 Pro Max hơn. Các cạnh viền được bo tròn giúp máy ôm tay, ít gây cấn hoặc mỏi khi sử dụng lâu, trong khi thiết kế vuông của S26 Ultra có thể khiến cảm giác cầm kém thoải mái hơn với một số người dùng.

Dù cùng sử dụng chất liệu cao cấp, bề mặt trên S26 Ultra lại dễ bám vân tay hơn so với iPhone. Với những người dùng đề cao tính thẩm mỹ hoặc không thích lau máy thường xuyên, đây có thể là điểm cần cân nhắc.

Về màn hình, cả hai đều có kích thước 6.9 inch, độ phân giải cao và độ sáng tối đa lên tới khoảng 3000 nits, đảm bảo khả năng hiển thị tốt ngoài trời.

Samsung năm nay bổ sung thêm tính năng chống nhìn trộm chủ động, có thể bật tắt linh hoạt. Đây là một hướng đi cho thấy hãng chú trọng đến nhu cầu bảo mật và trải nghiệm cá nhân.

Tuy nhiên, khi kích hoạt, màn hình sẽ giảm nhẹ độ sáng, phần nào ảnh hưởng đến trải nghiệm nếu sử dụng dưới ánh sáng mạnh. Bù lại, Samsung cho phép chỉ bật tính năng này ở khu vực thông báo, không cần áp dụng toàn màn hình, giúp tối ưu trải nghiệm hơn.

Trong khi đó, Apple tiếp tục tập trung vào độ sáng và khả năng hiển thị ổn định, mang lại trải nghiệm tốt trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau. Khi xem video hoặc chơi game, màn hình iPhone cho cảm giác dễ chịu, màu sắc đồng đều.

Nhìn chung, Galaxy S26 Ultra hướng đến trải nghiệm công nghệ và tiện ích, còn iPhone 17 Pro Max thiên về sự ổn định và tối ưu thị giác.

Hiệu năng

Galaxy S26 Ultra được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, đi kèm RAM có thể lên tới 16GB. Đây là cấu hình rất mạnh, phù hợp với các tác vụ nặng như chơi game, chỉnh sửa video hoặc đa nhiệm.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max sử dụng chip A19 Pro kết hợp với iOS được tối ưu sâu. Dù dung lượng RAM thấp hơn trên lý thuyết, nhưng khả năng vận hành thực tế vẫn rất mượt mà và ổn định.

Sự khác biệt nằm ở cách thể hiện hiệu năng. Samsung cho thấy lợi thế rõ rệt trong các bài test và khả năng xử lý đa nhiệm, đặc biệt khi mở nhiều ứng dụng cùng lúc. Apple lại nổi bật ở sự ổn định lâu dài, ít giật lag và khả năng tối ưu phần mềm.

Trong trải nghiệm cá nhân, khi chơi game Liên Quân, nhóm thử nghiệm nhận thấy hình ảnh trên S26 Ultra đôi lúc chưa sắc nét bằng iPhone 17 Pro Max, có thể do cách hiển thị hoặc thói quen nhìn hình ảnh trên iPhone. Tuy nhiên, tổng thể trải nghiệm chơi game và xử lý video cơ bản trên cả hai thiết bị đều ổn định.

Nếu xét thuần về sức mạnh phần cứng, S26 Ultra có phần nhỉnh hơn. Nhưng về độ ổn định lâu dài, iPhone vẫn là lựa chọn an toàn.

Camera

Camera là một trong những điểm khác biệt rõ nhất giữa hai thiết bị.

Galaxy S26 Ultra sở hữu hệ thống camera đa tiêu cự với cảm biến chính 200MP, đi kèm hai camera telephoto 3x và 5x. Nhờ đó, máy có thể chụp linh hoạt ở nhiều khoảng cách khác nhau, đặc biệt là khả năng zoom xa mà vẫn giữ được chi tiết tốt.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max duy trì hệ thống camera 48MP trên cả ba ống kính. Apple không chạy theo thông số, mà tập trung vào việc tối ưu chất lượng ảnh và video.

Nếu xét riêng khả năng zoom, S26 Ultra vượt trội hơn rõ rệt. Tuy nhiên, iPhone lại cho lợi thế về màu sắc ổn định và khả năng quay video, đặc biệt trong các tình huống cần độ chính xác cao.

Thực tế sử dụng cho thấy S26 Ultra phù hợp với người dùng thích chụp đa dạng, còn iPhone phù hợp với những ai cần sự ổn định và dễ dùng.

Thời lượng pin

Galaxy S26 Ultra được trang bị viên pin 5.000 mAh, đi kèm công nghệ sạc nhanh công suất cao. Trong sử dụng thực tế, thiết bị cho thời lượng pin khá tốt, đủ đáp ứng trọn vẹn một ngày với các tác vụ hỗn hợp, thậm chí có thể kéo dài hơn nếu dùng ở mức trung bình.

Điểm đáng chú ý nằm ở tốc độ sạc, khi người dùng có thể nhanh chóng nạp lại năng lượng trong thời gian ngắn, phù hợp với những ai thường xuyên di chuyển hoặc không có nhiều thời gian chờ đợi.

Ở chiều ngược lại, iPhone 17 Pro Max có dung lượng pin tương đương nhưng lại thể hiện lợi thế về thời lượng sử dụng thực tế. Nhờ khả năng tối ưu giữa phần cứng và phần mềm, thiết bị thường duy trì hoạt động lâu hơn trong các tác vụ hàng ngày như lướt web, xem video hay sử dụng mạng xã hội.

Có thể thấy, Galaxy S26 Ultra không hề “yếu pin” như định kiến trước đây, mà đã thuộc nhóm thiết bị có thời lượng tốt trong thế giới Android. Tuy nhiên, nếu so trực tiếp, iPhone 17 Pro Max vẫn nhỉnh hơn đôi chút về tổng thể thời gian sử dụng.

Sự khác biệt vì vậy nằm ở cách ưu tiên: Samsung tập trung vào tốc độ sạc và tính linh hoạt, trong khi Apple hướng tới việc kéo dài thời gian sử dụng và giảm tần suất sạc.

Tính năng AI

Galaxy S26 Ultra mang đến hệ thống tính năng AI đa dạng, khả năng tùy biến cao cùng sự linh hoạt đặc trưng của Android. Người dùng có thể dễ dàng cá nhân hóa thiết bị theo nhu cầu, từ giao diện đến cách vận hành các tác vụ hàng ngày.

Trong trải nghiệm thực tế, điểm nổi bật của Samsung nằm ở các tính năng AI liên quan đến hình ảnh và khả năng đa nhiệm. Việc tích hợp sâu với hệ sinh thái Google như Gmail hay Gemini giúp nhiều thao tác trở nên thuận tiện hơn, từ đặt lịch, nhắc việc đến tóm tắt nội dung khi đang xem video.

Đáng chú ý, trong xử lý hình ảnh, khả năng xóa vật thể trên S26 Ultra hoạt động hiệu quả, cho kết quả tự nhiên, trong khi iPhone hiện chưa thực sự nổi bật ở tính năng này.

Ở chiều ngược lại, AI trên iPhone 17 Pro Max vẫn chưa tạo được khác biệt rõ ràng khi Apple mới bắt đầu tích hợp ChatGPT vào Siri. Trợ lý ảo này trong nhiều tình huống vẫn chưa thể xử lý đồng thời nhiều tác vụ và đôi khi phản hồi chưa chính xác theo lệnh của người dùng.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là Siri vẫn có thể thực hiện một số thao tác cơ bản ngay cả khi không có kết nối internet, mang lại sự tiện lợi trong những tình huống ngoại tuyến. Đây là lợi thế khi mà các tính năng AI trên Samsung hiện vẫn còn phụ thuộc nhiều vào kết nối mạng.

Kết luận

Ở phân khúc cao cấp, Galaxy S26 Ultra và iPhone 17 Pro Max đều là những thiết bị gần như không có điểm yếu rõ ràng về mặt phần cứng. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa hai máy không nằm ở việc hơn thua tuyệt đối, mà đến từ mục tiêu phát triển và cách mỗi hãng định hình trải nghiệm người dùng.

Galaxy S26 Ultra nổi bật với sự linh hoạt, khả năng đa nhiệm mạnh, hệ thống camera đa tiêu cự cùng loạt tính năng AI mang tính ứng dụng cao. Thiết bị phù hợp với những người dùng thích khám phá công nghệ mới, cần xử lý nhiều công việc trên điện thoại và tận dụng tối đa các công cụ hỗ trợ như S Pen hay AI.

Dù vậy, trải nghiệm trên S26 Ultra đôi khi chưa thực sự đồng nhất, một số tính năng còn phụ thuộc vào kết nối mạng và mức độ tối ưu phần mềm chưa hoàn toàn ổn định trong mọi tình huống.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max tiếp tục phát huy thế mạnh về sự ổn định, khả năng tối ưu phần mềm và hệ sinh thái đồng bộ. Thiết bị mang lại trải nghiệm nhất quán, đặc biệt trong các tác vụ như quay video, sử dụng lâu dài hay kết nối với các sản phẩm khác của Apple.

Tuy nhiên, iPhone lại hạn chế hơn về khả năng tùy biến, ít công cụ hỗ trợ công việc chuyên sâu và các tính năng AI chưa thực sự linh hoạt so với đối thủ.

Nhìn tổng thể, Galaxy S26 Ultra phù hợp với người dùng cần một thiết bị đa năng, giàu tính công nghệ và có thể làm được nhiều việc. Ngược lại, iPhone 17 Pro Max hướng tới những ai đề cao sự ổn định, đơn giản và trải nghiệm liền mạch trong hệ sinh thái.

Sự lựa chọn vì vậy không nằm ở việc thiết bị nào tốt hơn, mà phụ thuộc vào cách mỗi người sử dụng và ưu tiên điều gì trong trải nghiệm hàng ngày.

Trân trọng cảm ơn hệ thống FPT Shop đã hỗ trợ thiết bị trải nghiệm phục vụ quá trình đánh giá sản phẩm.