Sàn Giao dịch Công nghệ TPHCM ra mắt phiên bản mới

Triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM đã chỉ đạo Trung tâm Thông tin, Thống kê và Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tổ chức Lễ ra mắt Sàn Giao dịch Công nghệ TPHCM phiên bản mới.

Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện hạ tầng trung gian của thị trường khoa học và công nghệ Thành phố, góp phần thúc đẩy kết nối cung, cầu công nghệ, hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Lễ ra mắt Sàn Giao dịch Công nghệ TPHCM phiên bản mới diễn ra vào sáng 20/3 (Ảnh: Bạch Đông).

Sàn Giao dịch Công nghệ TPHCM là nền tảng trung gian kết nối các chủ thể của thị trường khoa học và công nghệ, nơi các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, nhà đầu tư và tổ chức dịch vụ có thể gặp gỡ, giới thiệu, tìm kiếm, chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu, giải pháp công nghệ, thiết bị và tài sản trí tuệ.

Có thể hiểu đây là một “chợ công nghệ” có tổ chức, nơi tri thức khoa học và tài sản trí tuệ được kết nối để đi vào sản xuất và kinh doanh.

Được phát triển từ nền tảng techport.vn, Sàn Giao dịch Công nghệ TPHCM đã từng bước khẳng định vai trò là trung tâm dữ liệu và kết nối công nghệ quan trọng của khu vực phía Nam.

Sau nhiều năm vận hành, Sàn đã tiếp nhận hàng nghìn nhu cầu công nghệ từ doanh nghiệp; hỗ trợ hơn 280.000 lượt kết nối thông tin các bên cung cầu; chia sẻ tự động gần 3.000 công nghệ, thiết bị lên Sàn Giao dịch Khoa học và Công nghệ quốc gia vào tháng 12/2025, qua đó mở rộng kết nối trên phạm vi toàn quốc.

Đồng thời, Sàn đã từng bước hình thành hệ sinh thái với sự tham gia của 50 tập đoàn lớn, gần 2.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 150 viện, trường, hơn 3.000 sản phẩm công nghệ cao, 350 doanh nghiệp công nghệ cao, 200 tổ chức dịch vụ, 33 tổ chức sở hữu trí tuệ và 32 tổ chức tài chính.

Phiên bản mới được ra mắt lần này đánh dấu bước chuyển đổi toàn diện từ mô hình kết nối thông tin sang mô hình giao dịch công nghệ trực tuyến có quản lý, theo dõi và đo lường hiệu quả thực chất, với ba trụ cột đổi mới gồm: sản phẩm công nghệ giao dịch mới, nền tảng công nghệ mới và mô hình hoạt động mới.

Về sản phẩm công nghệ giao dịch mới, dữ liệu công nghệ được tổ chức theo 4 tầng, bao gồm: quyền sở hữu trí tuệ (sáng chế, giải pháp hữu ích), kết quả nghiên cứu (đề tài, nguyên mẫu), công nghệ, bí quyết kỹ thuật (know-how), và máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất. Cách tổ chức này giúp doanh nghiệp dễ dàng xác định và lựa chọn giải pháp phù hợp với nhu cầu cũng như năng lực tiếp nhận công nghệ.

Về nền tảng công nghệ mới, hệ thống cho phép quản lý hồ sơ công nghệ theo toàn bộ vòng đời giao dịch, từ niêm yết, kết nối, đàm phán đến ký kết hợp đồng và theo dõi sau chuyển giao; đồng thời tích hợp các thông tin quan trọng như mức độ sẵn sàng công nghệ (TRL), tình trạng sở hữu trí tuệ và các chỉ số liên quan.

Sàn Giao dịch Công nghệ TPHCM là nền tảng trung gian kết nối các chủ thể (Ảnh: Bạch Đông).

Bên cạnh đó, hệ thống dashboard theo thời gian thực cho phép công khai, minh bạch các chỉ số trọng yếu như số lượng hồ sơ niêm yết, số nhu cầu tiếp nhận, số kết nối thành công, số hợp đồng ký kết, tổng giá trị giao dịch và phân tích theo các lĩnh vực công nghệ chiến lược. Đây là cơ sở quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động của Sàn và cung cấp bằng chứng thực tiễn phục vụ công tác hoạch định chính sách.

Về mô hình hoạt động mới, Sàn hình thành mạng lưới đơn vị tư vấn chiến lược, quy tụ các tổ chức công nghệ, hiệp hội, doanh nghiệp và tổ chức tài chính tham gia vào các khâu chuyên sâu như chuẩn hóa nhu cầu công nghệ, thẩm định giá, tư vấn pháp lý, tư vấn tài chính và hỗ trợ đàm phán hợp đồng. Nhờ đó, chất lượng và tính khả thi của các giao dịch được nâng lên rõ rệt.

Đồng thời, Sàn tiếp tục phát huy mô hình kết hợp linh hoạt giữa trực tuyến và trực tiếp, thông qua các hoạt động như Techmart, trình diễn công nghệ, chương trình “Cà phê công nghệ”, hội thảo kết nối cung - cầu, qua đó tạo không gian tương tác tin cậy, thực chất cho các bên tham gia thị trường.

Sàn Giao dịch Công nghệ TPHCM phiên bản mới không chỉ là nơi trưng bày, giới thiệu công nghệ mà còn là nơi các giao dịch được xúc tiến, ghi nhận và theo dõi một cách minh bạch.

Việc minh bạch hóa dòng dữ liệu giao dịch sẽ giúp Thành phố đánh giá chính xác hơn sức khỏe của thị trường công nghệ, từ đó kịp thời điều tiết, hỗ trợ và ban hành các chính sách phù hợp.

Trong thời gian tới, Sàn phấn đấu trở thành đầu mối liên kết quan trọng của thị trường công nghệ, mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế, hướng tới tăng trưởng bền vững cả về số lượng và giá trị giao dịch được ghi nhận.