TPHCM thúc đẩy hạ tầng AI với dự án trung tâm dữ liệu 2,1 tỷ USD

Tại buổi làm việc, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM cùng Công ty Accelerated Infrastructure Capital (AIC) và các đối tác đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác, đồng thời trao hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án.

Lễ ký kết được tổ chức dưới sự chứng kiến của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng đại diện các sở, ngành liên quan và các đối tác quốc tế.

Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM cùng Công ty Accelerated Infrastructure Capital (AIC) và các đối tác quốc tế ký biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) (Ảnh: Sở KHCN TPHCM).

Đây được xem là bước tiến mới trong chiến lược phát triển hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu và kinh tế số của TPHCM, đồng thời mở ra cơ hội thu hút các dự án công nghệ quy mô lớn vào Thành phố trong thời gian tới.

Phát triển “nhà máy AI” công suất 50MW

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lâm Đình Thắng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM cho biết, trong bối cảnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng, hạ tầng dữ liệu và năng lực điện toán giữ vai trò nền tảng cho phát triển kinh tế số và quá trình chuyển đổi số.

Theo ông Thắng, dự án trung tâm dữ liệu AI tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 2,1 tỷ USD, do liên doanh giữa Công ty Accelerated Infrastructure Capital (AIC) và Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) cùng các đối tác quốc tế triển khai.

Giám đốc Sở KH&CN TPHCM Lâm Đình Thắng phát biểu tại buổi làm việc với các đối tác (Ảnh: Sở KHCN TPHCM).

Các hạng mục đầu tư bao gồm trung tâm dữ liệu, hạ tầng kỹ thuật khu vực, hệ thống điện, cấp thoát nước và các thiết bị điện toán hiệu năng cao phục vụ vận hành.

Trong giai đoạn đầu, dự án sẽ phát triển một “AI Factory” (nhà máy trí tuệ nhân tạo) với công suất khoảng 50MW, tương đương khoảng 28.000 đơn vị xử lý đồ họa (GPU).

Hạ tầng này được thiết kế nhằm cung cấp năng lực điện toán phục vụ các ứng dụng trí tuệ nhân tạo, điện toán hiệu năng cao (HPC), xử lý dữ liệu lớn và các nền tảng công nghệ số cho khách hàng trong nước và quốc tế.

Toàn bộ vốn đầu tư dự kiến được hoàn tất và giải ngân vào cuối quý I/2027 theo tiến độ triển khai của nhà đầu tư. Khi đi vào hoạt động, trung tâm dữ liệu AI sẽ góp phần hình thành hạ tầng điện toán hiện đại, phục vụ nhu cầu phát triển các công nghệ mới, đồng thời tạo nền tảng cho hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại TPHCM.

Kỳ vọng hình thành hệ sinh thái AI tại TPHCM

Ông Oliver Jones, đồng sáng lập Công ty Accelerated Infrastructure Capital (AIC), cho biết doanh nghiệp đánh giá cao sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam cũng như chính quyền TPHCM trong quá trình chuẩn bị dự án.

Theo ông, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang phát triển mạnh trên toàn cầu, việc xây dựng hạ tầng điện toán quy mô lớn là điều kiện quan trọng để thúc đẩy các ứng dụng AI trong nhiều lĩnh vực.

AIC cũng kỳ vọng thông qua dự án sẽ kết nối các chuyên gia quốc tế, các doanh nghiệp công nghệ và khách hàng toàn cầu, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái AI, nghiên cứu, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo tại TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Sở KHCN TPHCM).

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết Thành phố đặc biệt quan tâm đến dự án Trung tâm dữ liệu AI tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung. Trong thời gian ngắn, các bên đã tích cực phối hợp để hoàn thiện các nội dung cần thiết và tiến tới ký kết hợp tác, với mục tiêu khởi công dự án vào dịp 30/4.

Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các bên tiếp tục thực hiện đầy đủ các cam kết đã thống nhất, đồng thời bày tỏ kỳ vọng dự án sẽ sớm được triển khai, đi vào hoạt động và đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.

Việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác và tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được xem là bước khởi đầu quan trọng để triển khai dự án Trung tâm dữ liệu AI tại TPHCM trong thời gian tới.

Thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan nhằm hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục cần thiết, tạo điều kiện để dự án được triển khai hiệu quả, đúng tiến độ, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng số và kinh tế số của TPHCM.