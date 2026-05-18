Robot hình người của Mỹ làm việc liên tục hàng chục giờ không ngừng nghỉ

Figure AI cho biết ba mẫu robot hình người Figure 03, sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo AI Helix-02, đã tự động làm công việc phân loại các gói hàng nhỏ, xoay gói hàng đúng chiều và đặt chúng lên băng chuyền, mà không cần sự giám sát của con người.

Figure AI đã phát sóng trực tiếp quá trình làm việc của ba robot lên mạng xã hội. Công ty đã đặt tên cho các robot này lần lượt là Bob, Frank và Gary, theo gợi ý của cư dân mạng.

3 robot của Figure AI thay phiên nhau làm việc không ngừng nghỉ trong gần 80 giờ liên tục (Video: Figure AI).

“Mục tiêu ban đầu của chúng tôi là làm việc liên tục trong 8 giờ. Sau khi không có bất kỳ lỗi nào xảy ra, chúng tôi đã quyết định tiếp tục. Hiện tại, các robot đã vượt qua mốc thời gian 24 giờ hoạt động liên tục mà không gặp bất kỳ sự cố nào. Đây là một cột mốc mới đạt được”, Brett Adcock, nhà sáng lập kiêm CEO của Figure AI, bình luận.

Công ty cho biết các robot của hãng đã phân loại hơn 28.000 gói hàng trong suốt quá trình hoạt động liên tục, đồng thời vẫn duy trì hoạt động với tốc độ ổn định không thua kém gì con người.

Buổi phát sóng trực tiếp của Figure AI đã thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Nhiều người đã đưa ra những bình luận khích lệ các robot khi vượt qua mục tiêu ban đầu là 8 giờ làm việc liên tục.

Công ty cho biết robot của hãng hoạt động hoàn toàn tự động bằng hệ thống trí tuệ nhân tạo tích hợp trên robot, không hề có sự can thiệp hay điều khiển từ xa của con người. Hệ thống còn bao gồm cơ chế phục hồi tự động. Nếu một robot bị kẹt hoặc gặp sự cố bất ngờ, hệ thống AI sẽ tự khởi động lại hệ thống và tiếp tục công việc mà không cần con người can thiệp.

Theo Figure AI, các robot của hãng sẽ làm nhiệm vụ tìm kiếm mã vạch trên gói hàng, nhặt và đặt gói hàng ở vị trí mã vạch úp xuống băng chuyền. Robot sử dụng hệ thống camera trên mặt và khả năng suy luận AI để nhận diện gói hàng đã nằm đúng chiều hay chưa.

“Trung bình con người sẽ mất khoảng 3 giây để xử lý mỗi gói hàng. Robot Figure 03 đạt được tốc độ xử lý ngang với con người. Điều quan trọng là robot đã giúp thay thế con người làm những công việc nhàm chán và lặp đi lặp lại”, Brett Adcock chia sẻ thêm.

Figure AI còn tích hợp cho robot của hãng tính năng tự động rời khỏi khu vực làm việc để bảo trì nếu xuất hiện các vấn đề về phần mềm và phần cứng. Khi một robot gặp sự cố và rời đi, một robot khác sẽ tự động thay thế để tiếp quản nhiệm vụ dang dở, không làm gián đoạn quá trình xử lý công việc.

Figure 03 là thế hệ robot hình người hiện đại nhất của Figure AI, được thiết kế để thay thế con người trong các công việc gia đình, nhà máy sản xuất…

Robot Figure 03 hợp tác với nhau để dọn phòng một cách nhanh chóng (Video: Figure AI).

Robot có chiều cao khoảng 1,7m, nặng 60kg, có thể nâng vật nặng tối đa 20kg. Robot được trang bị pin cho phép hoạt động liên tục trong 5 giờ. Với trường hợp robot làm công việc cố định tại một vị trí có thể tích hợp sạc không dây ở đế bàn chân, cho phép robot vừa làm việc vừa sạc. Figure 03 cũng có thể tự động tìm đến vị trí sạc khi sắp hết pin mà không cần con người can thiệp.

Robot được tích hợp hệ thống trí tuệ nhân tạo Helix-02 do Figure AI phát triển, kết hợp với đôi tay hoạt động khéo léo như con người, giúp robot có thể thực hiện được nhiều công việc. Đáng chú ý, bên trong lòng bàn tay của robot còn được tích hợp camera, cho phép truyền thông tin về vật thể robot đang cầm nắm về “bộ não” AI để giúp xử lý và đưa ra các yêu cầu phù hợp.

Figure 03 cũng được tích hợp các cảm biến siêu nhạy ở đầu ngón tay, giúp cầm nắm các vật mỏng manh, dễ vỡ mà không làm hỏng.

Robot cũng hỗ trợ kết nối mạng 5G, giúp đội ngũ robot truyền dữ liệu liên tục lên hệ thống đám mây để tối ưu và học hỏi các kỹ năng mới. Các robot cũng có thể dựa vào dữ liệu của nhau để phối hợp làm việc một cách ăn ý.

Trước đó, robot Figure 03 đã từng được đưa vào làm việc thử nghiệm tại các cơ sở sản xuất của hãng xe BMW tại bang Nam Carolina (Mỹ).

Các công ty robot Mỹ đang phải cạnh tranh tích cực với các mẫu robot hình người đến từ Trung Quốc trong việc triển khai sản phẩm của mình vào môi trường thực tế, thay thế con người trong những công việc nhàm chán hoặc làm việc trong môi trường độc hại, nguy hiểm…