Sau bài viết "Ngậm ngùi bỏ số điện thoại gắn bó gần thập kỷ vì vướng xác thực sinh trắc" đăng trên Dân trí, nhiều bạn đọc phản ánh họ cũng đang gặp vướng tương tự.

Với những SIM đã gắn bó lâu dài, được liên kết với nhiều tài khoản ngân hàng và mạng xã hội, việc bị khóa hay thu hồi số là một rủi ro rất lớn.

Trao đổi với Dân trí về việc giải quyết tình trạng này, các nhà mạng lớn như MobiFone, VNPT và Viettel đã đưa ra những giải pháp cụ thể để hỗ trợ người dân.

Các nhà mạng cho biết sẽ hỗ trợ những người dùng sử dụng SIM không chính chủ lâu năm chuẩn hóa thuê bao (Ảnh: Đoàn Thủy).

Đại diện MobiFone khẳng định đối với những trường hợp không thể tìm thấy hoặc yêu cầu "chủ cũ" đến điểm giao dịch để làm thủ tục sang tên, nhà mạng vẫn sẽ tạo điều kiện để người dùng thực tế được bảo vệ quyền lợi.

"Hiện tại, MobiFone có các biện pháp hỗ trợ khách hàng chứng minh khách hàng đang sở hữu thuê bao bằng các thông tin mà khách hàng cung cấp liên quan đến quá trình sử dụng. Khách hàng vui lòng ra cửa hàng nhà mạng để được hỗ trợ, khi đi lưu ý mang theo giấy tờ CCCD và số thuê bao khách hàng cần hỗ trợ”, đại diện MobiFone cho biết.

Bên cạnh đó, nhà mạng này cũng nhấn mạnh việc thay đổi tên chính chủ đòi hỏi các bằng chứng thực tế như thẻ SIM vật lý hoặc thông tin chi tiết trong quá trình sử dụng. Đây đều là những thông tin mà chỉ người dùng thực sự mới có thể cung cấp đầy đủ.

Về phía VNPT (VinaPhone), đơn vị này cũng đang dốc toàn lực để hỗ trợ khách hàng trước thời điểm khóa một chiều vào ngày 15/6. Đối với những thuê bao đã sử dụng lâu năm nhưng không đúng thông tin giấy tờ, VNPT đang triển khai những phương án xử lý phù hợp để hỗ trợ người dùng.

"Đối với các trường hợp đặc thù, VinaPhone đang xây dựng khung pháp lý nhằm tạo điều kiện tối đa cho khách hàng và sẽ thông tin cụ thể để hỗ trợ, tránh trường hợp thuê bao bị khoá và thu hồi", đại diện VNPT chia sẻ.

Viettel cho biết người dân có thể tiếp tục thực hiện việc xác nhận từ nay đến ngày 15/6. Đại diện nhà mạng Viettel cho biết đơn vị này đang triển khai hàng loạt giải pháp khác nhau nhằm thông báo đến người dùng như đẩy mạnh truyền thông đa phương tiện, triển khai chính sách ưu đãi khi khách hàng chuẩn hóa thuê bao trực tuyến,...

“Đối với các khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo hoặc nhóm khách hàng đặc thù (người già, người không có thiết bị smartphone để tự làm eKYC), nhà mạng sẽ cử nhân viên địa bàn đến tận nhà hỗ trợ. Hiện tại, Viettel đã tổ chức hơn 50.000 điểm hỗ trợ và tiếp xúc khách hàng trên toàn quốc để đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau”, đại diện Viettel chia sẻ thêm.

Tuy nhiên đối với phương án xử lý những trường hợp đặc biệt này, nhà mạng chưa đưa ra hướng dẫn cụ thể.

Theo đại diện Cục Viễn thông, đến nay đã có hơn 95 triệu thuê bao được đồng bộ lên VNeID. Trong đó, gần 900.000 thuê bao được phát hiện không chính chủ. Hơn 60 triệu thuê bao đã được xác nhận sử dụng chính chủ, trong khi khoảng 34 triệu thuê bao vẫn chưa xác nhận.

Người dân chờ đợi chuẩn hóa thông tin thuê bao tại cửa hàng (Ảnh: Đoàn Thủy).

Để bảo vệ quyền sở hữu số điện thoại của mình, người dân được khuyến cáo nên chủ động kiểm tra thông tin qua ứng dụng VNeID hoặc các ứng dụng chính thức của nhà mạng.

Nếu phát hiện SIM đang sử dụng không đứng tên mình, khách hàng cần sớm mang CCCD đến các điểm giao dịch gần nhất của nhà mạng để được nhân viên hướng dẫn quy trình xác minh.