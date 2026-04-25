Foxconn sẽ sản xuất robot hình người tại Việt Nam

Thông tin Foxconn mở rộng đầu tư vào Việt Nam được "hé lộ" trong báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường nộp vào tháng 4 của Fushan Technology.

Dự án nhà máy Fushan tại Bắc Ninh có tiền thân là nhà máy Nokia Việt Nam, được thành lập từ năm 2011.

Sau các giai đoạn chuyển nhượng và sáp nhập liên quan đến Nokia và Microsoft, đơn vị này chính thức đổi tên thành Công ty TNHH Công nghệ Fushan Việt Nam vào năm 2017, trở thành mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái sản xuất của Foxconn tại khu vực miền Bắc.

Trước khi đề xuất thay đổi mới nhất, Fushan Việt Nam đã khẳng định vị thế là trung tâm sản xuất quy mô lớn với công suất đạt 171,2 triệu sản phẩm mỗi năm.

Danh mục sản xuất hiện nay bao gồm điện thoại di động (khoảng 140 triệu đơn vị), thiết bị bay không người lái (UAV) với khoảng 100.000 sản phẩm và cuối cùng là thiết bị điện tử/âm thanh - khoảng 16,8 triệu đơn vị.

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường mới nhất, Fushan dự kiến tăng sản lượng hàng năm thêm 1,25%, đưa tổng công suất lên mức 173,4 triệu sản phẩm.

Điểm đáng chú ý trong kế hoạch mở rộng lần này là việc bổ sung danh mục hơn 100 mặt hàng công nghệ cao. Trọng tâm của dự án bao gồm robot hình người và robot công nghiệp - đây được coi là bước đi chiến lược nhằm chuyển dịch sang mảng thiết bị tự động hóa tiên tiến.

Bên cạnh đó, công ty dự kiến mở rộng thiết bị đo lường và điều khiển, dự kiến đạt quy mô 80.000 sản phẩm; cuối cùng là khuôn mẫu và linh kiện chính xác, với mục tiêu sản xuất 4.101 đơn vị.

Doanh nghiệp dự kiến lắp đặt các dây chuyền sản xuất mới trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 8, chạy thử vào tháng 9 và chính thức đi vào sản xuất từ tháng 11.

Foxconn đầu tư tại Việt Nam từ năm 2007 với tổng vốn đầu tư khoảng 4 tỉ USD, trọng điểm tại tỉnh Bắc Ninh, tạo việc làm cho 130.000 lao động.

Giữa tháng 4/2025, Foxconn cũng gửi thông tin đến Sở Giao dịch chứng khoán Đài Loan cho biết tập đoàn sẽ đầu tư thêm 58,3 triệu USD vào công ty con Fushan Technology.