Robot làm sạch AI: Nên chọn giá dễ tiếp cận hay công nghệ cao?

Thị trường robot hút bụi tại Việt Nam đang bước sang giai đoạn cạnh tranh mới khi các hãng không còn chỉ dừng ở khả năng hút bụi hay lau sàn đơn thuần. Trí tuệ nhân tạo (AI) bắt đầu được đưa vào để hỗ trợ nhận diện vật thể, tối ưu đường đi, xử lý các vết bẩn khó nhìn thấy và giảm bớt thao tác thủ công cho người dùng.

Sự xuất hiện gần như cùng thời điểm của dòng robot làm sạch từ MOVA và mẫu Dyson Spot+Scrub Ai cho thấy hai cách tiếp cận khác nhau trong cùng một thị trường.

Điểm chung của hai bên là cùng hướng tới việc tự động hóa quá trình dọn dẹp trong gia đình. Robot có thể vừa hút bụi vừa lau sàn, tự quay về trạm sạc, hỗ trợ lập bản đồ nhà ở và giảm bớt những công việc lặp lại mỗi ngày. Tuy nhiên, cách mỗi hãng triển khai sản phẩm lại khác nhau khá rõ.

Mỗi hãng một hướng tiếp cận thị trường

Hệ sinh thái sản phẩm của MOVA có mức giá từ khoảng 7,99 triệu đồng đến hơn 25 triệu đồng, trải dài từ phân khúc phổ thông đến cao hơn. Dải giá này cho thấy hãng hướng tới nhiều nhóm người dùng khác nhau, tùy theo nhu cầu và ngân sách.

Các mẫu máy được phân chia theo từng nhóm tính năng và mục đích sử dụng, thay vì tập trung vào một cấu hình duy nhất.

Chẳng hạn, có mẫu tập trung vào thiết kế mỏng để đi vào các khu vực thấp, hẹp trong căn hộ nhỏ. Có mẫu dùng chổi lăn kép chống quấn tóc, phù hợp với gia đình có người tóc dài hoặc nuôi thú cưng.

Một số dòng khác tích hợp trạm sạc đa năng với khả năng giặt giẻ và đổ rác tự động, nhằm giảm số lần người dùng phải thao tác bằng tay.

Cách làm này cho thấy hãng không dồn toàn bộ vào một cấu hình cao nhất, mà chia nhỏ sản phẩm theo hướng "cá thể hóa" từng bài toán sử dụng.

Ở phía còn lại, Dyson hiện chỉ giới thiệu một mẫu robot là Spot+Scrub AI với giá bán lẻ 35,99 triệu đồng, thuộc phân khúc cao cấp nếu so với mặt bằng chung.

Trọng tâm của Dyson không nằm ở việc trải nhiều lựa chọn, mà tập trung vào khả năng nhận diện và xử lý vết bẩn bằng hệ thống công nghệ phức tạp hơn.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, Spot+Scrub AI được trang bị camera, cảm biến ánh sáng, LiDAR và thuật toán AI nhằm hỗ trợ phát hiện bụi mịn, vết bẩn và một số vật thể trong không gian sống.

Khi phát hiện khu vực có dấu hiệu bẩn, robot có thể lặp lại thao tác làm sạch tại vị trí đó thay vì chỉ di chuyển qua một lần. Cách tiếp cận này khác với nhiều mẫu robot ở phân khúc thấp hơn, vốn chủ yếu tập trung vào tối ưu lộ trình di chuyển.

Nói cách khác, AI trên một số dòng robot hiện nay chủ yếu phục vụ điều hướng và tránh vật cản, trong khi ở mẫu máy này, hệ thống còn được thiết kế để tham gia vào quá trình xử lý vết bẩn. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của các tính năng này cần được kiểm chứng thêm trong quá trình sử dụng.

Sự khác biệt này cũng thể hiện ở hệ thống lau sàn. Ở nhiều mẫu máy phổ thông, điểm nhấn nằm ở trạm sạc tự động giặt giẻ và đổ rác, giúp giảm công việc bảo trì thường ngày.

Trong khi đó, Dyson nhấn mạnh vào đầu lăn ướt có khả năng tự làm sạch trong quá trình vận hành. Hệ thống cấp nước nhiều điểm kết hợp với nước nóng cho phép con lăn được làm sạch liên tục, thay vì chỉ vệ sinh sau khi robot quay về trạm.

Tuy vậy, các thông tin về công nghệ chủ yếu do các nhà sản xuất công bố, cần thêm đánh giá thực tế từ người dùng để xác định hiệu quả.

Có thể thấy thị trường robot làm sạch hiện nay không còn là cuộc đua đơn thuần về lực hút hay dung lượng pin. Các hãng bắt đầu phân hóa theo triết lý sản phẩm: mức giá và cấu hình hoặc các tính năng làm sạch chuyên sâu.

Với người dùng, khác biệt lớn nhất không chỉ nằm ở thương hiệu, mà ở cách mỗi sản phẩm giải quyết nhu cầu cụ thể trong gia đình.

Thị trường ngày càng phong phú

Thị trường robot làm sạch hiện nay rất phong phú, có sự góp mặt của nhiều thương hiệu với các hướng phát triển riêng.

Những cái tên như Roborock, Ecovacs, Dreame hay Xiaomi đang chiếm tỷ trọng lớn trên thị trường, với các dòng sản phẩm trải dài từ phân khúc tầm trung đến cao cấp.

Ở phân khúc cao, nhiều mẫu robot đã tích hợp các công nghệ như lau rung, lau nước nóng, trạm tự động giặt sấy, hay AI nhận diện vật thể và tối ưu đường đi. Một số sản phẩm còn phát triển thêm cơ chế lau bằng con lăn liên tục hoặc cánh tay mở rộng để xử lý góc cạnh, cho thấy xu hướng “tự động hóa sâu” đang dần trở thành tiêu chuẩn mới.

Trong khi đó, các dòng tầm trung lại tập trung vào việc cân bằng giữa giá và hiệu năng, nhằm tiếp cận nhóm người dùng rộng hơn.

Sự đa dạng này khiến thị trường robot hút bụi không còn chỉ xoay quanh một vài mẫu nổi bật, mà đang hình thành nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu cụ thể, từ căn hộ nhỏ, gia đình có thú cưng cho đến những không gian yêu cầu làm sạch kỹ hơn.