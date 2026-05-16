Thực hư nuôi “hot girl ảo” kiếm hàng trăm triệu đồng mỗi tháng

Từ căn phòng nhỏ đến những “hot girl” trăm nghìn view

Trong căn phòng nhỏ của mình, Thế Quang (21 tuổi) ngồi trước màn hình laptop để sản xuất một video quảng cáo cho dòng váy mùa hè đang kinh doanh.

Nhân vật chính xuất hiện trong video là một cô gái với mái tóc đen óng ả, làn da trắng mịn cùng gương mặt gần như hoàn hảo đang uyển chuyển nhún nhảy theo điệu nhạc thịnh hành.

Điều đặc biệt nằm ở chỗ, cô gái này không tồn tại ngoài đời thực. Đó chỉ là một người mẫu ảo được Quang tạo ra để phục vụ hoạt động quảng cáo sản phẩm.

Không cần ánh đèn studio, máy quay chuyên nghiệp hay người mẫu thật, video vẫn hiện lên sống động và chân thực đến mức khó phân biệt với sản phẩm được quay theo cách truyền thống.

Đáng chú ý, khi đăng tải lên TikTok, đoạn video nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn cùng hàng loạt phản hồi tích cực từ người xem.

Một trong những người mẫu ảo do Thế Quang tạo ra để phục vụ hoạt động tiếp thị liên kết (Ảnh: Chụp màn hình)

Chia sẻ về cơ duyên bước vào lĩnh vực này, Quang cho biết: “Khoảng đầu năm 2026, khi các công cụ tạo ảnh và video bằng AI trở nên hoàn thiện hơn, tôi bắt đầu xây dựng các kênh thời trang sử dụng người mẫu AI trên TikTok và Facebook để làm tiếp thị liên kết”.

Theo Quang, việc lựa chọn người mẫu ảo xuất phát từ bài toán tối ưu chi phí và thời gian sản xuất nội dung. Nếu như trước kia, mỗi video quảng cáo đòi hỏi phải thuê người mẫu, chuẩn bị bối cảnh, ánh sáng và thực hiện nhiều công đoạn quay dựng phức tạp thì nay, AI giúp rút ngắn gần như toàn bộ quy trình đó.

“Thay vì tốn nhiều nguồn lực cho khâu sản xuất, tôi có thể tập trung nhiều hơn vào việc tối ưu hình ảnh, kịch bản và nội dung video để thu hút người xem”, Quang nói.

Nhà sáng tạo nội dung bằng AI này cho rằng sau khi quen công cụ, việc làm video chỉ mất vài phút. Mỗi ngày thậm chí có thể sản xuất khoảng 3 đến 5 video nhờ sự kết hợp của Nano Banana Pro (AI tạo ảnh) và Veo 3, Kling AI (AI tạo video).

Nhiều bạn trẻ khác giống như Quang cũng đang phát triển kinh doanh theo xu hướng này, một hệ sinh thái “nuôi mẫu ảo” dần hình thành.

Thanh Huyền (24 tuổi), chủ một cửa hàng thời trang trực tuyến cho biết: “Khoảng một năm trước, chi phí thuê người mẫu và sản xuất hình ảnh luôn chiếm một khoản đáng kể trong hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tôi chuyển hướng đầu tư vào các công cụ AI như Kling AI với chi phí khoảng 3-4 triệu mỗi tháng để xây dựng hệ thống nội dung bằng người mẫu ảo”.

Hệ sinh thái những người mẫu, KOC ảo dần hình thành trên mạng xã hội (Ảnh: Chụp màn hình)

Theo Huyền, hiệu quả mang lại vượt ngoài kỳ vọng. Chỉ trong tháng đầu triển khai, nhiều video do AI tạo ra đã thu hút hàng nghìn lượt xem trên TikTok, giúp lượng đơn hàng tăng mạnh.

“Có thời điểm cửa hàng chốt khoảng 40-60 đơn mỗi ngày, doanh thu đạt gần 200 triệu đồng một tháng”, Huyền chia sẻ.

Dẫu vậy, qua thời gian đầu triển khai, lượt xem và khả năng chốt đơn lại có xu hướng chững lại. Do đó, để tiếp tục duy trì tương tác và mở rộng tệp khách hàng, Huyền phát triển thêm nhiều kênh TikTok sử dụng người mẫu ảo AI khác nhau nhằm gia tăng cơ hội.

Không trực tiếp kinh doanh thời trang như Huyền hay Quang, Đức Huy (25 tuổi) lại lựa chọn hướng đi khác: nhận sản xuất video quảng cáo bằng người mẫu AI cho các cửa hàng trực tuyến. Theo anh, mỗi video hiện có giá dao động từ 1-3 triệu đồng, tùy vào độ phức tạp và yêu cầu hình ảnh.

Ngoài chi phí sản xuất, Huy còn nhận thêm hoa hồng nếu video đạt lượng tương tác cao hoặc giúp cửa hàng gia tăng đáng kể số đơn hàng sau khi đăng tải.

Có thể thấy, xu hướng mẫu ảo hiện đang lan rộng trên TikTok và nhiều nền tảng mạng xã hội khác. Hàng loạt tài khoản “hot girl AI”, KOC AI xuất hiện với ngoại hình gần như hoàn hảo, liên tục đăng tải các video thử đồ, review mỹ phẩm hay quảng bá sản phẩm không khác gì người thật.

“Thời gian gần đây, tôi bắt gặp khá nhiều tài khoản AI xuất hiện trên TikTok của mình. Thậm chí có những lúc tôi không thể phân biệt được đâu là người thật, đâu là nhân vật do AI tạo ra”, Hồng Vy (21 tuổi), một người dùng TikTok chia sẻ.

Thế khó đằng sau các người mẫu ảo

ThS. Nguyễn Lê Đình Quý, chuyên gia trong lĩnh vực Truyền thông Marketing nhận định: “Giai đoạn trước, hình ảnh sản phẩm phụ thuộc nhiều vào người mẫu, studio, nhiếp ảnh, bối cảnh và hậu kỳ. Nhưng hiện nay, AI cho phép người bán tạo ra hàng loạt hình ảnh đẹp, đồng nhất, cá nhân hóa và phù hợp với nhiều nhóm khách hàng chỉ trong thời gian rất ngắn”.

Mặc dù vậy, chuyên gia này cho rằng người mẫu AI thường thiếu “dấu vết của đời sống thật”.

Với người mẫu thật, dù ảnh có chỉnh sửa, khách hàng vẫn cảm nhận được phần nào cơ thể, dáng đứng, nếp gấp thật, độ rủ của vải. Còn với AI, mọi thứ có thể quá trơn tru và hoàn hảo đến mức khách hàng bắt đầu nghi ngờ.

Kết quả là nhiều người xem dù dễ bị thu hút bởi người mẫu AI vì gương mặt hài hòa, vóc dáng cân đối. Họ bắt đầu tìm đến sản phẩm mà mẫu ảo đang mặc nhưng khi chuẩn bị thanh toán, họ bắt đầu hoài nghi.

Mặc dù tạo được ấn tượng ban đầu, những sản phẩm được quảng cáo bởi AI thường nhận phải sự dè chừng của người mua (Ảnh minh họa: CV)

Họ tự hỏi: Sản phẩm thật có giống ảnh không, chất liệu có đúng không, màu sắc có bị chỉnh quá không, form mặc lên người thật liệu có được như vậy hay tất cả chỉ là một hình ảnh được dựng lên để kích thích mua hàng?

Thùy Linh (20 tuổi) cho biết cô thường xuyên bắt gặp các tài khoản người mẫu AI xuất hiện trên TikTok, đăng video thử đồ và gắn kèm link giỏ hàng như những KOC thông thường.

Theo Linh, dù các video được đầu tư bắt mắt và thu hút người xem, cô vẫn cảm thấy dè chừng khi quyết định mua hàng.

“Nhiều lúc tôi cũng muốn đặt thử vì hình ảnh sản phẩm do AI mặc lên rất đẹp nhưng lại băn khoăn vì người mặc không phải người thật nên sợ chất lượng sản phẩm không như mong muốn”, cô nói.

Sự hoài nghi này cũng phản ánh tâm lý chung của một bộ phận người tiêu dùng khi xu hướng sử dụng người mẫu ảo ngày càng phổ biến trong hoạt động bán hàng trực tuyến.

Giống như Linh, Phương Uyên (22 tuổi) chia sẻ: “Khi biết được là người mẫu AI, tôi không tin và không sẵn sàng mua sản phẩm được quảng cáo. Vì AI không làm tôi có cảm giác tin tưởng như người thật”.

Trước những thế khó của AI, chị Nguyễn Thị Trang, chuyên gia trong lĩnh vực AI vẫn nhìn nhận việc sử dụng mẫu ảo AI là một “mảnh đất màu mỡ” trong thương mại điện tử.

Ngoài gắn link sản phẩm, các người mẫu AI có thể sử dụng để kéo tương tác sang các nền tảng khác hoặc quảng bá các khóa học về ứng dụng AI (Ảnh minh họa: CV)

Chị Trang cho rằng ngoài gắn link sản phẩm, các tài khoản này còn có thể sử dụng để kéo tương tác sang các nền tảng khác giúp xây dựng cộng đồng người theo dõi hoặc để giới thiệu các khóa học về ứng dụng AI.

Chuyên gia này cho rằng khi công nghệ AI tạo sinh ngày càng hoàn thiện, mô hình KOC hay người mẫu ảo nhiều khả năng sẽ tiếp tục phát triển mạnh nhờ khả năng tạo nội dung nhanh, chi phí thấp và dễ dàng tùy biến theo nhu cầu của từng thương hiệu.

Và khi đó, các mẫu ảo có thể nhận được hợp đồng từ các nhãn hàng. Dẫu vậy ở thời điểm hiện tại, người mẫu AI vẫn còn là một chủ đề gây tranh cãi và ít được các thương hiệu lớn lựa chọn.

AI tạo ảnh đẹp trong vài giây nhưng niềm tin cần nhiều thời gian

Theo ThS. Quý, thương mại điện tử vốn đã là một môi trường thiếu tiếp xúc trực tiếp. Vì vậy, hình ảnh trở thành một dạng lời hứa của người bán. Nếu lời hứa ấy được tạo ra bằng AI nhưng lại không phản ánh đúng thực tế, khách hàng sẽ hoàn trả đơn hàng, cảm thấy bị phản bội và quay lưng với thương hiệu.

Điều này dẫn đến thời gian đầu các đơn hàng có thể nhiều nhưng tỉ lệ hoàn trả cao và lâu dài sẽ mất đi các tệp khách hàng.

Do đó, chuyên gia này đưa lời khuyên rằng: “Người bán có thể dùng AI để tạo hình ảnh, concept hay tăng sức hút truyền thông nhưng vẫn cần duy trì ảnh thật, video thật, livestream thử sản phẩm và đăng tải các phản hồi thực tế để đảm bảo niềm tin của khách hàng”.

Chuyên gia này cũng nhấn mạnh người sản xuất nội dung cần minh bạch khi sử dụng AI để quảng cáo, tránh để hình ảnh sản phẩm khác biệt quá mức so với thực tế. Chiến lược được đề xuất là dùng AI làm nhiệm vụ thu hút ban đầu, còn bằng chứng thật làm phần thuyết phục khách hàng.

Thương mại điện tử vốn là môi trường tiếp xúc thiếu trực tiếp, vì vậy người sản xuất nội dung cần minh bạch khi sử dụng AI để quảng cáo (Ảnh minh họa: CV)

“AI có thể giúp người bán tạo ra một bức ảnh đẹp trong vài giây nhưng để tạo ra niềm tin, thương hiệu vẫn cần sự trung thực, nhất quán và tôn trọng khách hàng trong thời gian dài”, ThS. Quý khẳng định.

Chị Nguyễn Thị Trang cũng đặt ra cảnh báo rủi ro pháp lý về việc một số kênh TikTok xây dựng mẫu ảo AI dựa trên việc huấn luyện AI bằng hình ảnh các người mẫu, người nổi tiếng có thật.

Đặc biệt, khi trào lưu “nuôi mẫu ảo” ngày càng lan rộng cũng sẽ khó tránh khỏi tình trạng những khuôn mặt hoàn hảo, na ná nhau xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội.

Trước thực tế đó, chị Trang khuyến nghị: “Các nhà sáng tạo nội dung và thương hiệu cần chú trọng xây dựng dấu ấn riêng. Nếu lạm dụng AI theo cùng một công thức, mạng xã hội sẽ nhanh chóng rơi vào tình trạng bão hòa, thiếu bản sắc và khó tạo niềm tin với người xem”.

Một mẫu ảo bị một số người dùng đặt nghi vấn được huấn luyện từ hình ảnh của nữ ca sĩ, diễn viên nổi tiếng IU (Ảnh: Chụp màn hình)

Theo chuyên gia, yếu tố tạo nên sự khác biệt lâu dài cho thương hiệu vẫn nằm ở phong cách nội dung, câu chuyện thương hiệu và tính chân thực, trung thực trong kết nối với khách hàng.

Luật Trí tuệ nhân tạo 2025 đã chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2026, trong đó siết chặt các quy định về việc sử dụng AI và yêu cầu minh bạch đối với nội dung do AI tạo ra.

Kéo theo đó, nhiều nền tảng mạng xã hội như TikTok cũng bắt đầu tăng cường kiểm soát nội dung AI bằng việc yêu cầu gắn nhãn nhận diện, tự động quét và xóa các video vi phạm, thậm chí cấm vĩnh viễn những tài khoản cố tình che giấu việc sử dụng AI.