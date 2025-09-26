Qualcomm ra mắt chip di động và chip máy tính mới

Snapdragon 8 Elite Gen 5 là mẫu chip di động sẽ được trang bị trên các mẫu smartphone cao cấp ra mắt vào cuối năm nay và trong năm sau (Ảnh: Qualcomm).

Đây được xem là bước đi táo bạo của Qualcomm khi sử dụng kiến trúc Oryon thế hệ thứ 3 do hãng tự phát triển, thay vì phụ thuộc vào ARM như trước.

Theo công bố, Snapdragon 8 Elite Gen 5 sở hữu 2 lõi tốc độ 4,6GHz cùng 6 lõi hiệu suất cao 3,62GHz, hứa hẹn tăng 16% hiệu suất tổng thể và tiết kiệm năng lượng 35% so với thế hệ trước.

Qualcomm thậm chí còn mạnh dạn tuyên bố chip mới “vượt qua cả A19 Pro” của Apple - điều vốn luôn gây tranh luận khi xét đến khả năng tối ưu phần mềm - phần cứng trên iPhone.

Khả năng xử lý đồ họa cũng được nâng thêm 23%, trong khi mức tiêu thụ năng lượng giảm 20%. NPU Hexagon thế hệ mới tăng sức mạnh AI 37%, cho phép chạy mô hình ngôn ngữ lớn trực tiếp trên thiết bị.

Qualcomm nhấn mạnh đây là yếu tố then chốt để đảm bảo quyền riêng tư. Tuy vậy giới chuyên gia vẫn đặt câu hỏi: liệu trải nghiệm AI “tại chỗ” có thực sự cần thiết, hay chỉ là một cuộc đua marketing?

Đáng chú ý, modem X85 tích hợp được quảng cáo giảm 50% độ trễ khi chơi game nhờ AI. Những mẫu smartphone đầu tiên trang bị Snapdragon 8 Elite Gen 5 dự kiến sẽ ra mắt ngay trong tháng này hoặc tháng tới.

Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế còn phụ thuộc vào hạ tầng mạng, nên khó có thể khẳng định chỉ riêng con chip đã giải quyết triệt để vấn đề giật lag.

Qualcomm mở rộng thị trường máy tính với Snapdragon X2 Elite và X2 Elite Extreme

Qualcomm tự tin bộ đôi chip Snapdragon X2 Elite và Snapdragon X2 Elite Extreme vượt qua các mẫu chip cao cấp của Intel và AMD về hiệu suất và khả năng tiết kiệm năng lượng (Ảnh: Mashdigi).

Không dừng lại ở smartphone, Qualcomm giới thiệu thêm Snapdragon X2 Elite và X2 Elite Extreme dành cho laptop, cũng dựa trên kiến trúc Oryon thế hệ thứ 3, sản xuất trên tiến trình 3nm.

X2 Elite Extreme gây chú ý với 18 lõi xử lý, trong đó có lõi đạt tới 5GHz. Qualcomm khẳng định bộ đôi chip mới này nhanh hơn 31%, tiết kiệm 43% năng lượng và mạnh hơn 2,3 lần về đồ họa so với thế hệ X Elite năm ngoái.

Con số ấn tượng, nhưng nếu so với các dòng chip Intel Core Ultra hay AMD Ryzen AI hiện tại, giới chuyên môn cho rằng cần thêm kiểm chứng độc lập.

Qualcomm khẳng định hiệu suất chip mới cao hơn 75% ở cùng mức điện năng, so với chip của Intel và AMD. Lời khẳng định này lập tức gây chú ý, nhưng cũng dễ tạo phản ứng ngược, bởi Intel và AMD đã có hệ sinh thái phần mềm, driver và mối quan hệ lâu đời với các nhà sản xuất PC - những điều Qualcomm vẫn còn phải chứng minh.

Các mẫu laptop chạy chip này dự kiến sẽ ra mắt vào đầu năm sau. Người dùng sẽ được đánh giá thực tế khi những mẫu máy này ra thị trường.