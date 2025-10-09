Phát động cuộc thi an ninh mạng, tổng giá trị 250 triệu đồng

Sự kiện do Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) chủ trì, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo, hứa hẹn một sân chơi trí tuệ đỉnh cao và quy mô lớn dành cho sinh viên toàn quốc.

Trong bối cảnh an ninh dữ liệu và quyền riêng tư đang là vấn đề nóng trên toàn cầu, cuộc thi năm nay tập trung vào chủ đề thời sự, tạo cơ hội cho sinh viên tiếp cận các tình huống thực tế, qua đó nâng cao năng lực chuyên môn và tư duy sáng tạo.

Hội đồng ra đề quy tụ hơn 30 chuyên gia hàng đầu từ các tập đoàn công nghệ lớn như Viettel, VNPT, FPT, Bkav… cam kết mang đến những thử thách chất lượng, truyền cảm hứng cho thế hệ chuyên gia an ninh mạng tương lai.

Cuộc thi được thiết kế với hai vòng: Vòng sơ khảo sẽ diễn ra trực tuyến vào ngày 18/10 theo hình thức Jeopardy CTF, kiểm tra kiến thức chuyên sâu của thí sinh qua các lĩnh vực như khai thác lỗi phần mềm (Pwnable), dịch ngược mã nguồn (Reverse Engineering), bảo mật web và giải mã thuật toán.

Vòng chung khảo, dự kiến tổ chức vào ngày 15/11 tại trụ sở Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05).

Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên đến 250 triệu đồng tiền mặt, cùng nhiều học bổng giá trị và cơ hội thực tập, làm việc tại các doanh nghiệp hàng đầu.

Đặc biệt, kết quả cuộc thi sẽ là cơ sở để lựa chọn đội tuyển đại diện Việt Nam tham dự các đấu trường quốc tế như Cyber SEA Game và ASEAN Cyber Shield.

Song song với vòng chung khảo, “Ngày hội Sinh viên An ninh mạng” sẽ được tổ chức tại Cung Thiếu Nhi Hà Nội (cơ sở 2) vào ngày 15/11, với sự tham gia của hơn 1.500 sinh viên và 50 doanh nghiệp, sự kiện mang đến các hoạt động tọa đàm hướng nghiệp, hội chợ việc làm...

Đây không chỉ là nơi cổ vũ các đội thi mà còn là cầu nối thiết thực giữa sinh viên với nhà tuyển dụng, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.