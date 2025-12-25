Bộ Tài chính sẽ đẩy mạnh quản lý thuế với bán hàng livestream, KOL, KOC

Cử tri TP Đà Nẵng phản ánh liên quan đến hoạt động kinh doanh mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử.

Theo cử tri, hoạt động này thời gian qua phát triển rất mạnh, góp phần thúc đẩy thương mại điện tử, chuyển đổi số và tiêu dùng hiện đại. Tuy nhiên, việc quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này còn nhiều bất cập, nhất là trong quản lý thuế, nguồn gốc hàng hóa, giá cả và chất lượng sản phẩm. Nhiều trường hợp vi phạm nghiêm trọng chỉ được phát hiện sau thời gian dài, gây thất thu ngân sách và thiệt hại cho người tiêu dùng.

Cử tri kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh trên không gian mạng; hoàn thiện cơ chế quản lý thuế đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh trực tuyến; kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, giá cả và chất lượng hàng hóa nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chống thất thu thuế và bảo đảm môi trường cạnh tranh công bằng.

Trả lời cử tri, Bộ Tài chính cho biết thời gian qua, Bộ đã hoàn thiện chính sách pháp luật, xây dựng các ứng dụng công nghệ thông tin như cổng đăng ký, kê khai, nộp thuế cho nhà cung cấp nước ngoài, cổng đăng ký, kê khai, nộp thuế cho hộ hoặc cá nhân kinh doanh trong nước.

Bộ cũng tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương kiểm tra, phát hiện các kho hàng, địa điểm tập kết trung chuyển hàng hóa không khai báo; chống thất thu thuế và xử lý các trường hợp gian lận về thuế đối với các trường hợp bán hàng qua livetream, KOL, KOC có doanh thu cao trên các trang mạng xã hội...

Giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Kết quả thu thuế thương mại điện tử giai đoạn 2022-2024 đã ghi nhận kết quả thu thuế từ các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử là 296.000 tỷ đồng. Trong đó, năm 2022 thu 83.000 tỷ đồng; năm 2023 là 97.000 tỷ đồng; năm 2024 là 116.000 tỷ đồng. Trong 11 tháng năm nay, số thu đạt gần 192.200 tỷ đồng.

Cơ quan thuế cũng đã truy thu, xử phạt về thuế đối 1,3 triệu tỷ đồng với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử năm 2024, gần 1,07 triệu tỷ đồng là số của 11 tháng năm nay. Các cơ quan thuế địa phương phối hợp cơ quan điều tra đã phát hiện, xử lý một số vụ việc điển hình có hành vi trốn thuế, kinh doanh hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái như vụ Hoàng Hường, Ngân 98, Lương Bằng Quang....

Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ phối hợp xây dựng Luật Thương mại điện tử, trong đó tập trung hoàn thiện quy định liên quan đến thương mại điện tử xuyên biên giới, nhận diện đầy đủ các chủ thể tham gia; quản lý hoạt động livestream bán hàng, yêu cầu đăng ký kinh doanh và định danh đầy đủ trước khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ, lưu giữ nội dung livestream theo thời hạn quy định.

Song song, Bộ sẽ định danh người bán qua VNeID (đối với cá nhân trong nước) và yêu cầu người bán nước ngoài cung cấp hồ sơ pháp lý hợp lệ; giao dịch phải sử dụng tài khoản thanh toán chính chủ; quản lý thuế đối với thương mại xuyên biên giới, kiểm soát chặt hàng giá trị thấp, hàng gửi qua chuyển phát nhanh.

Đáng chú ý, Bộ sẽ ứng dụng Big Data, AI trong quản lý thuế bằng cách tự động đối soát hóa đơn, luồng tiền, doanh số bán hàng trên các nền tảng số; thu thập dữ liệu từ các ngân hàng, trung gian thanh toán, đơn vị vận chuyển nhận diện người bán có doanh số lớn; giao dịch bất thường; thu thập dữ liệu từ hoạt động livestream, ghi nhận số lượng đơn hàng, giá bán, thời gian giao dịch; quản lý dữ liệu người bán nước ngoài.

Bên cạnh đó, Bộ cũng sẽ đẩy mạnh công tác quản lý thuế và kiểm tra thuế, tập trung vào bán hàng qua livestream, KOL hoặc KOC, các mặt hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thời trang; xử lý hành vi bán hàng không xuất hóa đơn; phối hợp các bộ ngành liên quan kiểm tra nguồn gốc, nhãn mác, chất lượng hàng hóa trên không gian mạng.