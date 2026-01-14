Ứng dụng “bấm nút để báo còn sống” bất ngờ nổi tiếng tại Trung Quốc

Ứng dụng Sileme trở nên nổi tiếng tại Trung Quốc trong thời gian ngắn (Ảnh: Sina).

Trong những ngày đầu năm 2026, kho ứng dụng App Store tại Trung Quốc ghi nhận sự trỗi dậy bất ngờ của một ứng dụng mang tên Sileme, tạm dịch là “Bạn còn sống không?”.

Ứng dụng này có giao diện tối giản và chỉ cung cấp một chức năng duy nhất. Người dùng mỗi ngày nhấn vào một nút màu xanh để xác nhận mình vẫn an toàn. Nếu không “điểm danh” trong hai ngày liên tiếp, hệ thống sẽ tự động gửi email tới người liên hệ khẩn cấp đã được thiết lập từ trước.

Dù cái tên gây tranh cãi, Sileme nhanh chóng vươn lên vị trí số một trong bảng xếp hạng ứng dụng trả phí trên App Store Trung Quốc. Ra mắt từ tháng 6/2025, ứng dụng này liên tục dẫn đầu kể từ ngày 10/1 năm nay.

Ban đầu, Sileme được bán với giá 1 nhân dân tệ. Sau đó, nhóm phát triển nâng giá lên 8 nhân dân tệ (khoảng 28.000 đồng) để duy trì chi phí vận hành, song sức hút của ứng dụng không hề suy giảm.

Theo đại diện nhóm phát triển Guo Mengchu, Sileme được xây dựng bởi ba người khoảng 30 tuổi, đều đang có công việc toàn thời gian khác.

Ứng dụng được đăng ký dưới tên một công ty tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), với chi phí phát triển khoảng 1.000 nhân dân tệ và hoàn thiện trong vòng một tháng. Mục tiêu ban đầu của nhóm là hỗ trợ những người sống một mình.

Sau khi được chú ý rộng rãi, lượt tải xuống của Sileme tăng gấp 200 lần. Nhóm phát triển hiện có kế hoạch gọi vốn bằng cách bán 10% cổ phần với giá 1 triệu nhân dân tệ, đưa giá trị ước tính của startup này lên khoảng 1,4 triệu USD (35 tỷ đồng).

“Chúng tôi từng nghĩ ứng dụng có thể được quan tâm, nhưng không ngờ mức độ lan truyền lại lớn đến vậy”, ông Guo cho biết, đồng thời khẳng định nhóm không thực hiện bất kỳ chiến dịch quảng cáo nào.

Tên gọi Sileme là một cách chơi chữ châm biếm từ Ele.me, ứng dụng giao đồ ăn phổ biến tại Trung Quốc. Nhiều ý kiến cho rằng thành công của Sileme đến từ việc đánh trúng tâm lý của người trẻ sống đơn thân tại các đô thị lớn.

Theo Báo cáo Kỷ nguyên Sống một mình do Viện Nghiên cứu Beike công bố năm 2024, Trung Quốc có khoảng 123 triệu người đang sống một mình, chủ yếu trong độ tuổi 20–50. Cùng thời điểm, dân số từ 60 tuổi trở lên đã vượt 310 triệu người, chiếm hơn 1/5 tổng dân số.

Trong bối cảnh đó, nỗi lo về “cái chết cô độc” không còn là vấn đề riêng của người cao tuổi mà đã lan sang cả giới trẻ tại các thành phố lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải.

Trước làn sóng ủng hộ, nhóm phát triển cho biết sẽ dùng nguồn thu để bổ sung tính năng thông báo qua SMS và bảo đảm tính ổn định của dịch vụ. Đồng thời, họ dự kiến ra mắt phiên bản riêng dành cho người cao tuổi với tên gọi nhẹ nhàng, tích cực hơn.