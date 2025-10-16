Apple lần đầu mất “ngôi vương” trên thị trường smartwatch

Tháng 4/2015, Apple chính thức giới thiệu chiếc Apple Watch đầu tiên, mở ra kỷ nguyên mới cho dòng sản phẩm đồng hồ thông minh. Ngay sau đó, hàng loạt “ông lớn” công nghệ như Samsung, Huawei, Google hay Xiaomi cũng nhanh chóng tham gia cuộc đua này.

Trong suốt một thập kỷ qua, dù thị trường smartwatch ngày càng sôi động với nhiều thương hiệu và phân khúc khác nhau, Apple vẫn duy trì vị thế dẫn đầu, khi doanh số Apple Watch luôn vượt trội so với các đối thủ.

Doanh số smartwatch của Huawei đã tăng mạnh trong quý II/2025, giúp hãng giành được “ngôi vương” trên thị trường đồng hồ thông minh (Ảnh: Hodinky).

Tuy nhiên, số liệu quý II/2025 cho thấy Apple đã đánh mất vị trí dẫn đầu, và Huawei là hãng vượt lên chiếm “ngôi vương” trên thị trường đồng hồ thông minh.

Theo số liệu của hãng nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, doanh số đồng hồ thông minh trên toàn cầu đã tăng thêm 8% trong quý II/2025 so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, Huawei là hãng có doanh số smartwatch “bùng nổ” nhất trong 3 tháng quý II/2025, khi doanh số tăng thêm 52% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này giúp Huawei chiếm 21% thị phần toàn cầu, tăng 6% so với quý II/2024, đồng thời vượt qua Apple để trở thành hãng smartwatch lớn nhất thế giới.

Theo Counterpoint Research, doanh số đồng hồ thông minh của Huawei đã tăng trưởng mạnh mẽ tại thị trường nội địa và sự gia tăng doanh số ổn định tại một số thị trường lân cận, đặc biệt tại Nhật Bản.

Hãng tin Nikkei cho biết, kể từ thời điểm Huawei bổ nhiệm diễn viên Takuya Kimura làm đại sứ thương hiệu tại Nhật Bản vào tháng 4, các mẫu đồng hồ thông minh của Huawei đã trở nên được yêu chuộng bởi người tiêu dùng trung niên và cao tuổi tại quốc gia này.

Lượng khách hàng từ độ tuổi 40 đến 70 tại Nhật Bản chọn mua smartwatch của Huawei đã tăng lên đáng kể. Nhiều người cao tuổi Nhật Bản đã lựa chọn Huawei làm chiếc đồng hồ thông minh đầu tiên của họ, chủ yếu tập trung vào các tính năng theo dõi sức khỏe như đo nhịp tim, huyết áp…

Ở chiều hướng ngược lại, doanh số của Apple đã bị sụt giảm 3% trong quý II/2025 so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện Apple nắm giữ 17% thị phần, giảm xuống từ mức 19% thị phần của một năm trước và xếp vị trí thứ hai trên thị trường smartwatch.

Hai hãng công nghệ Trung Quốc xếp thứ ba và thứ tư trên thị trường smartwatch là Xiaomi và imoo, với thị phần lần lượt 9% và 7%. Hai hãng công nghệ này cũng đã có mức tăng trưởng doanh số 38% và 21% trong quý II/2025 so với cùng kỳ năm ngoái.

Samsung cũng lâm vào hoàn cảnh giống Apple, khi doanh số trong quý II/2025 sụt giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái, khiến thị phần bị sụt giảm từ 7% xuống còn 6%. Dù vậy, Samsung vẫn có mặt trong top 5 hãng smartwatch lớn nhất thế giới.

Nghiên cứu của Counterpoint Research cho thấy trong quý II/2025, Trung Quốc đã lần đầu tiên vượt qua khu vực Bắc Mỹ để trở thành thị trường đồng hồ thông minh lớn nhất thế giới. Sở dĩ có điều này nhờ vào doanh số tăng mạnh của các mẫu smartwatch nội địa tại Trung Quốc.

“Các thương hiệu đồng hồ thông minh Trung Quốc đang dẫn đầu về quy mô, số lượng các tính năng và giá cả phải chăng so với các đối thủ cạnh tranh trên toàn cầu”, đại diện Counterpoint Research cho biết.

Hãng nghiên cứu thị trường này cũng dự đoán thị trường đồng hồ thông minh sẽ phục hồi trong năm 2025, với mức tăng trưởng doanh số đạt 7% so với năm 2024.