Nhà máy Mitsubishi Heavy Industries Thái Lan - Nơi kiến tạo điều hòa với công nghệ Nhật Bản

Đóng vai trò then chốt trong chiến lược toàn cầu của tập đoàn, Nhà máy Mitsubishi Heavy Industries tại Thái Lan - Mahajak Air Conditioners Co., Ltd (MACO) đã và đang góp phần hiện thực hóa sứ mệnh phát triển bền vững vì cộng đồng của Mitsubishi Heavy Industries, thông qua việc sản xuất các dòng sản phẩm chất lượng cao và ứng dụng công nghệ thân thiện với môi trường. Với năng lực sản xuất hàng triệu bộ điều hòa mỗi năm, Mitsubishi Heavy Industries phục vụ nhu cầu đa dạng từ dân dụng đến thương mại và công nghiệp.

Mitsubishi Heavy Industries - Ghi dấu với độ bền vượt trội và công nghệ hàng đầu.

MACO - Nơi công nghệ Nhật hội tụ cùng năng lực sản xuất hàng đầu khu vực

Nhà máy Mitsubishi Heavy Industries - Mahajak Air Conditioners Co., Ltd. (MACO) được thành lập ngày 22/9/1988, là liên doanh chiến lược giữa tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries (Nhật Bản) và tập đoàn đa ngành Mahajak (Thái Lan). Hiện MACO được xếp hạng là một trong những công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp điều hòa không khí của Thái Lan và khu vực, giữ vai trò trung tâm trong chiến lược toàn cầu của Mitsubishi Heavy Industries.

Trải qua hơn 35 năm phát triển, MACO không ngừng mở rộng quy mô và nâng cấp công nghệ. Năm 2018, MACO đánh dấu bước ngoặt lớn khi vận hành Nhà máy số 3 và Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, nâng cao năng lực sản xuất lên tới con số ấn tượng hơn 2,7 triệu bộ điều hòa mỗi năm.

Sản phẩm điều hòa không khí Mitsubishi Heavy Industries sản xuất tại MACO không giới hạn riêng thị trường châu Á mà còn phục vụ các thị trường trọng điểm như châu Âu, châu Úc và châu Phi, xuất khẩu đến hơn 160 quốc gia trên toàn thế giới.

Toàn cảnh hệ thống 3 nhà máy hiện đại của Mitsubishi Heavy Industries tại Thái Lan.

Đằng sau yếu tố chất lượng là quy trình sản xuất và kiểm duyệt nghiêm ngặt

Không chỉ nổi bật với quy mô và năng lực sản xuất vượt trội, nhà máy Mitsubishi Heavy Industries Thái Lan được nhiều chuyên gia đánh giá cao nhờ dây chuyền hiện đại, tự động hóa cao cùng hệ thống kiểm soát chất lượng chặt chẽ. Mọi công đoạn đều được đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm trực tiếp giám sát, đảm bảo từng sản phẩm tuân thủ theo các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của Nhật Bản trước khi xuất xưởng.

Quy trình thiết kế và sản xuất tại MACO được linh hoạt điều chỉnh phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện khí hậu và đặc điểm vận hành của từng thị trường, từ đó tối ưu hiệu suất và đảm bảo độ bền trong môi trường sử dụng thực tế. Các dòng sản phẩm điều hòa Mitsubishi Heavy Industries tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế như CE, RoHS, ISO 9001 và ISO 14001, đáp ứng yêu cầu kiểm định nghiêm ngặt tại nhiều thị trường trên toàn cầu.

Nhà máy MACO không ngừng đổi mới công nghệ và thúc đẩy các sáng kiến sản xuất xanh theo định hướng “Mission Net Zero” của Tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries. Các hoạt động tại nhà máy được tối ưu hóa nhằm giảm phát thải CO2, tiết kiệm năng lượng và sử dụng vật liệu bền vững. Đây là một phần trong lộ trình toàn cầu của tập đoàn: “Giảm 50% phát thải CO2 vào năm 2030 và đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 trên toàn chuỗi giá trị vào năm 2040”.

MACO thể hiện rõ cam kết đặt người tiêu dùng làm trung tâm trong mọi chiến lược phát triển, hiện thực hóa tầm nhìn về một tương lai bền vững, nơi công nghệ Nhật phục vụ cuộc sống một cách thông minh và có trách nhiệm.

Tinh thần đồng lòng cam kết vì chất lượng dịch vụ hàng đầu được đội ngũ Trạm bảo hành toàn quốc thể hiện xuyên suốt trong chuyến tham quan nhà máy MACO đầu năm 2025.

Chặng đường hơn 20 năm gắn bó với thị trường Việt Nam

Từ đầu những năm 2000, sản phẩm điều hòa không khí dân dụng của Mitsubishi Heavy Industries đã bước vào thị trường Việt Nam thông qua Công ty TNHH Hải Li - nhà phân phối độc quyền điều hòa không khí dân dụng ở thị trường nội địa. Mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa Công ty TNHH Hải Li, nhà máy MACO và tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries đã đặt nền móng cho một hành trình phát triển bền vững, từng bước đưa thương hiệu điều hòa chất lượng Nhật Bản đến gần hơn với hàng triệu gia đình Việt.

Hiện nay, Mitsubishi Heavy Industries cung cấp giải pháp điều hòa không khí toàn diện cho ba phân khúc: điều hòa dân dụng dành cho hộ gia đình; điều hòa thương mại phục vụ văn phòng, nhà hàng, khách sạn và điều hòa công nghiệp dành cho nhà xưởng, nhà máy, các công trình quy mô lớn. Với danh mục sản phẩm phong phú về mẫu mã và công suất, hãng góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững của ngành điều hòa không khí tại Việt Nam.

Mitsubishi Heavy Industries cho hay: “Giá trị của một thương hiệu không chỉ nằm ở chất lượng sản phẩm. Mitsubishi Heavy Industries thấu hiểu mong đợi của người tiêu dùng về một trải nghiệm trọn vẹn, vì thế hãng chú trọng đến dịch vụ hậu mãi nhằm mang đến sự an tâm trong suốt quá trình sử dụng. Với hệ thống 75 trạm bảo hành phủ khắp toàn quốc cùng đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, tận tâm, Mitsubishi Heavy Industries cam kết cung cấp dịch vụ bảo hành nhanh chóng, chính xác và hiệu quả”.

Tuyển thủ quốc gia Việt Nam Nguyễn Thành Chung lựa chọn Mitsubishi Heavy Industries.

