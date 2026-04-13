Token ONUS được tạo ra với vai trò là đồng tiền tiện ích (utility token) trong hệ sinh thái. Theo đó, người nắm giữ ONUS có quyền tham gia biểu quyết những thay đổi quan trọng trên hệ thống. Với một số dự án LaunchPad, người nắm giữ ONUS còn nhận được quyền mua sớm với giá tốt hơn thị trường.

Giá token ONUS giảm về 0 (Ảnh chụp màn hình).

Thống kê từ CoinMarketCap cho thấy vẫn còn hơn 1.200 ví nắm giữ đồng tiền số này. Trước khi mất hoàn toàn khả năng thanh khoản, đồng ONUS có giá trị vốn hóa khoảng 34 triệu USD với tổng cung hơn 83 triệu token.

Tại buổi họp báo diễn ra vào chiều 3/4, Đại tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục A04, cho biết từ năm 2018, Vương Lê Vĩnh Nhân (42 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số, tức Eric Vương), Trần Quang Chiến (35 tuổi, quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS) cùng đồng bọn lập trình đồng tiền ảo VNDC và sàn giao dịch VNDC. Tháng 10/2021, VNDC đổi tên thành ONUS.

Đại tá Hùng cho hay, các đối tượng đưa thông tin sai lệch, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư, dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền.

Cụ thể, VNDC được đảm bảo bằng lượng tài sản tương ứng, ký quỹ tại các ngân hàng thương mại lớn tại Việt Nam, theo tỷ lệ 1:1. Tuy nhiên, thực tế, số lượng VNDC phát hành không được ký quỹ tại các ngân hàng để đảm bảo.

Để quảng bá, kêu gọi nhà đầu tư, Eric Vương cùng đồng bọn đã thuê các KOL, người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực công nghệ; tuyển dụng nhân viên, mở rộng đại lý thành các chân rết.

Sau khi lôi kéo được rất nhiều nhà đầu tư, các đối tượng cầm đầu lập trình ra nhiều đồng tiền ảo khác nhau như LABUBU, HNG... rồi can thiệp, tạo lệnh mua bán để thao túng, điều chỉnh giá các đồng tiền ảo theo chủ đích.

Khi các nhà đầu tư thua lỗ, các đối tượng dừng việc tạo lệnh mua bán ảo, dừng truyền thông để các đồng tiền ảo trở về đúng giá trị thật, thậm chí không còn giá trị. Quy trình này được lặp đi lặp lại, bằng việc tiếp tục phát hành token mới.

"Đây là hệ sinh thái rất lớn, quy mô đặc biệt lớn. Các đối tượng đã chiếm đoạt rất nhiều tiền của các nhà đầu tư", lãnh đạo Cục A04 nhấn mạnh.