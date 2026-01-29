Cuộc đua giành “ngôi vương” trên thị trường chatbot AI ngày càng gay cấn

Cuộc đua giữa các chatbot tích hợp AI đang trở nên gay cấn hơn với sự tham gia của những “ông lớn công nghệ” (Ảnh minh họa: AI).

Similarweb, công ty chuyên theo dõi và so sánh lượng truy cập các trang web trên toàn cầu, vừa công bố báo cáo về thị phần các công cụ chatbot AI (phần mềm chat tự động tích hợp trí tuệ nhân tạo) tính đến hết năm 2025.

Theo đó, ChatGPT vẫn là công cụ AI có lượng người dùng lớn nhất, chiếm 64,5% thị phần chatbot AI trên toàn cầu. Tuy nhiên, ChatGPT đã phải trải qua 3 tháng sụt giảm thị phần liên tục. Tính riêng trong tháng 12/2025, lượng truy cập của ChatGPT đã bị sụt giảm đến 5,6%.

Ở chiều hướng ngược lại, Gemini - công cụ chatbot AI của Google - đang có đà tăng tốc ấn tượng, khi lượng truy cập của trang web này tăng thêm 28,4% trong tháng 12/2025 và tăng đến 563,6% trong cả năm 2025. Hiện Gemini nắm giữ 21,5% thị phần chatbot AI trên toàn cầu.

Gemini đã có đà tăng tốc ngoạn mục kể từ thời điểm Google ra mắt phiên bản Gemini 3 Pro vào tháng 11 năm ngoái, nổi bật với tốc độ phản hồi nhanh, độ chính xác cao và đặc biệt khả năng xử lý, chỉnh sửa và tạo ảnh theo yêu cầu được người dùng đánh giá cao.

Đặc biệt, Google cho phép người dùng sử dụng miễn phí phiên bản Gemini 3 Pro, dù vẫn hạn chế số lượng đưa ra yêu cầu trong ngày.

Ngay sau khi phiên bản Gemini mới được ra mắt, lượng truy cập vào công cụ AI này đã tăng thêm đến 84% trong tháng 11/2025.

Sự “bùng nổ” của Gemini 3 đã khiến OpenAI (công ty đứng sau ChatGPT) phải kích hoạt chế độ “báo động đỏ”. CEO Sam Altman của OpenAI đã gửi một tin nhắn nội bộ đến toàn thể nhân viên, cho biết công ty sẽ ưu tiên vào tập trung phát triển ChatGPT để chạy đua với Gemini và hoãn lại mọi kế hoạch phát triển các sản phẩm khác.

DeepSeek, công cụ AI đến từ Trung Quốc và Grok của tỷ phú Elon Musk, xếp thứ ba và thứ tư trên thị trường chatbot AI, lần lượt chiếm giữ 3,7% và 3,4% thị phần.

Trong khi đó, dù đầu tư mạnh vào OpenAI và được sử dụng công nghệ của công ty này, Copilot của Microsoft hiện chỉ chiếm 1,1% thị phần trên thị trường chatbot AI, xếp sau Perplexity và Claude, đều có 2% thị phần.

Báo cáo của Similarweb cho thấy ChatGPT vẫn chưa có đối thủ trong cuộc đua trên thị trường chatbot AI. Tuy nhiên, nếu OpenAI không có những cải tiến mới để giúp công cụ AI của mình trở nên thông minh hơn, “ngôi vương” của ChatGPT hoàn toàn có thể bị các đối thủ chiếm đoạt trong tương lai không xa.