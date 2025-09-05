Máy tính giảm giá cả chục triệu đồng trước thềm năm học mới

Các hệ thống bán lẻ đang đưa ra nhiều ưu đãi lớn dịp năm học mới (Ảnh: Trung Nam).

Khảo sát của phóng viên báo Dân trí tại một số hệ thống bán lẻ cho thấy, bên cạnh mức giảm giá cao, người dùng đang là sinh viên còn được tặng thêm nhiều quà tặng hữu ích như chuột không dây, balo, phiếu giảm giá mua hàng.

Laptop gaming “lên ngôi”

Theo đó, dòng laptop gaming với cấu hình mạnh, pin dung lượng lớn đang thu hút sự quan tâm của nhiều người dùng, đặc biệt là sinh viên trong dịp này.

Hiện nhiều mẫu laptop gaming của thương hiệu Asus được các hệ thống bán lẻ giảm giá 4-7 triệu đồng, giá bán dao động 14-21 triệu đồng. Ngoài Asus, các mẫu máy của Lenovo, HP, Acer cũng ghi nhận mức giảm cao hơn, 7-9 triệu đồng so với giá niêm yết. Riêng một số phiên bản cao cấp chỉ giảm nhẹ 2-4 triệu đồng.

Laptop gaming thường có thiết kế hầm hố, trang bị cấu hình khoẻ như CPU Intel Core i7 thế hệ mới, màn hình tần số quét 100-144Hz, pin dung lượng lớn. Đây là lựa chọn phù hợp với người dùng, sinh viên thường xuyên phải xử lý các tác vụ nặng như thiết kế, lập trình.

Tuy nhiên, nhược điểm là trọng lượng nặng và kích thước cồng kềnh, gây bất tiện cho những ai cần di chuyển thường xuyên.

Bạn Đoàn Quang Minh, tân sinh viên khoa Đường sắt, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải chia sẻ: “Qua tìm hiểu từ các anh chị đi trước, em thấy ngành học của mình cần máy tính đủ mạnh để phục vụ học tập sau này, đồng thời đáp ứng nhu cầu giải trí cá nhân. Vì vậy, em chọn laptop gaming”.

Theo Minh, dòng máy này có nhiều lựa chọn và mức giá khá phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình.

Dòng laptop gaming nhận được nhiều sự quan tâm từ người dùng dịp này (Ảnh: Thế Anh).

Ngoài laptop gaming, dòng máy mỏng nhẹ cũng nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng dịp này.

Một số sản phẩm như MacBook Air M2 (RAM 8GB, SSD 256GB) hiện có giá 19,39 triệu đồng, giảm tới 10 triệu đồng so với niêm yết. Phiên bản MacBook Air M4 giảm 3 triệu đồng, giá còn 26,99 triệu đồng. Trong khi đó, các mẫu MacBook Pro được điều chỉnh ít hơn, dao động mức giảm 1-3 triệu đồng.

Với người dùng có tài chính hạn chế hơn, có thể cân nhắc lựa chọn các dòng laptop mỏng nhẹ đến từ Dell, LG, Acer, Redmi hay MSI. Các sản phẩm này đang được ưu đãi giảm giá 3-8 triệu đồng, đưa mức giá phổ biến xuống khoảng 7-20 triệu đồng.

Quà tặng hấp dẫn

Bên cạnh mức giảm trực tiếp vào sản phẩm, nhiều hệ thống bán lẻ còn tung ra loạt ưu đãi hấp dẫn dành cho sinh viên, bao gồm balo, chuột không dây, tai nghe hoặc voucher giảm giá cho những lần mua sắm tiếp theo.

Một số hệ thống thậm chí tổ chức bốc thăm trúng thưởng MacBook hay màn hình máy tính, tạo thêm sức hút trong dịp cao điểm nhập học.

Bà Hoàng Minh Tâm, đại diện truyền thông hệ thống Hoàng Hà Mobile, chia sẻ: “Một số sản phẩm chủ lực được kỳ vọng có doanh số lớn trong dịp năm học mới gồm điện thoại iPhone, Samsung, Xiaomi, Honor, cùng các dòng MacBook, laptop Asus, Acer, Lenovo, MSI.

Ngoài ra, các phụ kiện như tai nghe, loa, củ sạc hay cáp sạc cũng được dự đoán tăng trưởng mạnh”.

Đại diện hệ thống Di Động Mỹ, ông Nguyễn Văn Giàu, nhận định: “Dịp năm học mới, các nhà bán lẻ kỳ vọng doanh số tăng trưởng ở nhóm sản phẩm công nghệ như máy tính, điện thoại.

Do đó, sẽ có rất nhiều chương trình ưu đãi lớn. Người dùng, đặc biệt là các tân sinh viên, nên tận dụng thời điểm này để trang bị cho mình thiết bị học tập phù hợp”.